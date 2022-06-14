Генерал попросил сохранить свободу и пенсию

В Московском гарнизонном военном суде с последним словом выступил бывший начальник радиотехнических войск воздушно-космических сил России (ВКС) Андрей Кобан, обвиняемый в получении взятки в 5 млн руб. от руководства АО «Федеральный научно-производственный центр "Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники"» (ННИИРТ) за отсрочку исполнения государственного оборонного заказа. В ходе прений прокурор запросила для генерал-майора, полностью признавшего вину, семь лет заключения, многомиллионный штраф, конфискацию имущества, а также лишение наград и звания. Подсудимый, не ожидавший такого поворота, постарался в последнем слове убедить судью, что не заслужил такого отношения к себе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Кобан

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Андрей Кобан

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Свое выступление генерал-майор начал с реверанса в сторону прокурора, заверив ее в полном уважении. Однако тут же оговорился, что не согласен с запрошенным для себя семилетним сроком заключения в колонии строгого режима, конфискацией имущества и штрафом в 35,7 млн руб. Но особенно его возмутило требование надзора о лишении звания и наград.

«Если при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве полагается семь с половиной лет заключения, что составляет половину от максимального срока (по ч. 6 ст. 290 УК РФ; "Взятка в особо крупном размере".— “Ъ”), то прокурор запросила для меня практически максимальное наказание в колонии строгого режима»,— сообщил Андрей Кобан. Сам генерал рассчитывал, что вместо реального срока обвинение попросит для него условный, да еще и с отсрочкой выплаты штрафа. Последний он назвал «абсолютно кабальным».

«Все мое имущество — это машина, дача и квартира в ипотеке, которые можно оценить в 5 млн руб.,— заверил суд Андрей Кобан.— А если меня лишат звания и соответствующей пенсии, я просто не смогу расплатиться со штрафом и прокормить семью». При этом Андрей Кобан подчеркнул, что отдает отчет в том, что если не выплатит штраф, то условный срок заключения может быть переведен в реальный. «Я это понимаю,— сказал подсудимый,— и считаю данное обстоятельство дополнительным стимулом для исполнения приговора». Однако, чтобы государство получило деньги, он должен сохранить генеральскую пенсию.

По данным подсудимого, награды он заслужил, так же как и звание. «После окончания военного училища в 1993 году, я попросил направить меня не куда-нибудь в Московскую область или на Юг, а на Камчатку, мыс Африка, где даже нет населенного пункта,— заявил подсудимый Кобан,— откуда поехал служить на Командорские острова».

«В 2011 году, когда обострилась обстановка на северном направлении, я проводил там рекогносцировки, разворачивал подразделения на Новой Земле, острове Шмидта, не говоря уже про Анадырь и Курилы,— подчеркнул Андрей Кобан.— Мы высаживались в глухих местах, где 20 лет никого не было. Важен был результат, и мы его достигли».

После чего Андрей Кобан отметил, что имел непосредственное отношение к созданию первой в России станции загоризонтного обнаружения «Контейнер», которая была поставлена на боевое дежурство с 2019 года, и др. А в 2021 году он был отмечен благодарностью президента за создание уникального разведывательно-аналитического центра.

Ордена «За военные заслуги» и Александра Невского, по словам генерала, он получил «за Сирию», в том числе за то, что «в трехдневный срок по поручению президента развернул комплекс С-400».

«Я всегда старался приносить пользу стране и быть патриотом»,— добавил подсудимый, отметив, что от лишения его свободы лучше никому не станет.

По версии следствия, генерал Кобан получил взятку в 5 млн руб. от руководителей ФНПЦ ННИИРТ за непринятие к предприятию мер в связи со срывом сроков выполнения работ в рамках опытно-конструкторской разработки «Мерцание». Свою вину он признал в полном объеме, поэтому дело слушается в особом порядке.

Приговор ему вынесут 20 июня.

Алексей Соковнин