Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Генерал попросил сохранить свободу и пенсию

Бывший начальник радиотехнических войск сказал последнее слово о заслугах перед родиной

В Московском гарнизонном военном суде с последним словом выступил бывший начальник радиотехнических войск воздушно-космических сил России (ВКС) Андрей Кобан, обвиняемый в получении взятки в 5 млн руб. от руководства АО «Федеральный научно-производственный центр "Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники"» (ННИИРТ) за отсрочку исполнения государственного оборонного заказа. В ходе прений прокурор запросила для генерал-майора, полностью признавшего вину, семь лет заключения, многомиллионный штраф, конфискацию имущества, а также лишение наград и звания. Подсудимый, не ожидавший такого поворота, постарался в последнем слове убедить судью, что не заслужил такого отношения к себе.

Андрей Кобан

Андрей Кобан

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Андрей Кобан

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Свое выступление генерал-майор начал с реверанса в сторону прокурора, заверив ее в полном уважении. Однако тут же оговорился, что не согласен с запрошенным для себя семилетним сроком заключения в колонии строгого режима, конфискацией имущества и штрафом в 35,7 млн руб. Но особенно его возмутило требование надзора о лишении звания и наград.

«Если при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве полагается семь с половиной лет заключения, что составляет половину от максимального срока (по ч. 6 ст. 290 УК РФ; "Взятка в особо крупном размере".— “Ъ”), то прокурор запросила для меня практически максимальное наказание в колонии строгого режима»,— сообщил Андрей Кобан. Сам генерал рассчитывал, что вместо реального срока обвинение попросит для него условный, да еще и с отсрочкой выплаты штрафа. Последний он назвал «абсолютно кабальным».

«Все мое имущество — это машина, дача и квартира в ипотеке, которые можно оценить в 5 млн руб.,— заверил суд Андрей Кобан.— А если меня лишат звания и соответствующей пенсии, я просто не смогу расплатиться со штрафом и прокормить семью». При этом Андрей Кобан подчеркнул, что отдает отчет в том, что если не выплатит штраф, то условный срок заключения может быть переведен в реальный. «Я это понимаю,— сказал подсудимый,— и считаю данное обстоятельство дополнительным стимулом для исполнения приговора». Однако, чтобы государство получило деньги, он должен сохранить генеральскую пенсию.

Как началось рассмотрение дела генерала

По данным подсудимого, награды он заслужил, так же как и звание. «После окончания военного училища в 1993 году, я попросил направить меня не куда-нибудь в Московскую область или на Юг, а на Камчатку, мыс Африка, где даже нет населенного пункта,— заявил подсудимый Кобан,— откуда поехал служить на Командорские острова».

«В 2011 году, когда обострилась обстановка на северном направлении, я проводил там рекогносцировки, разворачивал подразделения на Новой Земле, острове Шмидта, не говоря уже про Анадырь и Курилы,— подчеркнул Андрей Кобан.— Мы высаживались в глухих местах, где 20 лет никого не было. Важен был результат, и мы его достигли».

После чего Андрей Кобан отметил, что имел непосредственное отношение к созданию первой в России станции загоризонтного обнаружения «Контейнер», которая была поставлена на боевое дежурство с 2019 года, и др. А в 2021 году он был отмечен благодарностью президента за создание уникального разведывательно-аналитического центра.

Ордена «За военные заслуги» и Александра Невского, по словам генерала, он получил «за Сирию», в том числе за то, что «в трехдневный срок по поручению президента развернул комплекс С-400».

«Я всегда старался приносить пользу стране и быть патриотом»,— добавил подсудимый, отметив, что от лишения его свободы лучше никому не станет.

По версии следствия, генерал Кобан получил взятку в 5 млн руб. от руководителей ФНПЦ ННИИРТ за непринятие к предприятию мер в связи со срывом сроков выполнения работ в рамках опытно-конструкторской разработки «Мерцание». Свою вину он признал в полном объеме, поэтому дело слушается в особом порядке.

Приговор ему вынесут 20 июня.

Алексей Соковнин

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...