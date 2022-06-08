Генерал сослался на заслуги

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В Московском гарнизонном военном суде прошли прения по делу в отношении бывшего начальника радиотехнических войск воздушно-космических сил России (ВКС) Андрея Кобана, обвиняемого в получении особо крупной взятки. По данным следствия, в ноябре прошлого года он получил от руководства АО «Федеральный научно-производственный центр "Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники"» (ННИИРТ) 5 млн руб., пообещав отодвинуть сроки исполнения обществом военного заказа, который оно не успевало выполнить. Поскольку генерал полностью признал вину и заключил досудебное соглашение с военной прокуратурой, гособвинитель попросила приговорить подсудимого всего к семи годам заключения, что на год меньше минимального срока наказания, предусмотренного соответствующей статьей УК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генерал Кобан согласился с обвинением, но срок ему все равно вряд ли понравится

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Генерал Кобан согласился с обвинением, но срок ему все равно вряд ли понравится

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Поскольку Андрей Кобан еще на стадии следствия признал вину, сообщил дополнительные сведения о лицах, причастных к его делу о взятках, дело генерала было рассмотрено в особом порядке — без изучения его материалов и допроса свидетелей. Соответственно, и прения прошли в упрощенном режиме: прокурор и суд лишь уточнили, соблюдал ли генерал условия сделки о сотрудничестве со следствием.

Так, государственный обвинитель вновь попросила генерал-майора подтвердить приверженность заключенному в апреле досудебному соглашению. И когда получила утвердительный ответ, перешла к изложению своей точки зрения, на какой срок нужно приговорить подсудимого.

С учетом положительных характеристик и наград — а обвиняемый в свое время получил ордена «За военные заслуги» и Александра Невского,— наличия четырех благодарностей от президента России за укрепление обороноспособности страны, а также признания подсудимым вины гособвинитель решила, что генерал может рассчитывать на минимальный срок.

В результате прокурор заявила, что просит суд приговорить Андрея Кобана к семи годам колонии строгого режима — на год меньше минимального наказания, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере, от 8 до 15 лет колонии). Также гособвинитель попросила лишить Андрея Кобана воинского звания генерал-майора запаса и наложить на него штраф в размере 35,7 млн руб. В дополнение она потребовала конфисковать у подсудимого имущество на 11,9 млн руб. и запретить ему занимать командно-распорядительные должности в госструктурах и органах самоуправления сроком на пять лет.

После выступления прокурора было заметно, что подсудимый несколько растерялся: похоже, он рассчитывал на более мягкие требования гособвинения. Тем более что лишение звания означает, что господин Кобан не получит генеральской пенсии. Сам Андрей Кобан попросил суд о снисхождении, напомнив, что он полностью признал вину и искренне раскаялся. Его адвокат также напомнил суду о бывших заслугах подзащитного перед Минобороны РФ во время прохождения им службы в должности начальника радиотехнических войск ВКС России.

Прислушается ли суд к этим просьбам, возможно, выяснится 14 июня — на этот день назначено выступление подсудимого с последним словом, причем часто бывает, что в этот же день оглашают и приговор.

Как уже сообщал “Ъ”, намерение Андрея Кобана получить многомиллионную взятку вскрылось в результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками департамента военной контрразведки ФСБ. Суть дела сводится к тому, что осенью 2021 года генералу стало известно о срыве ННИИРТ оборонного заказа по приемке Министерством обороны России оборудования для радиолокационных станций слежения за аэродинамическими и баллистическими объектами под кодовым названием «Мерцание». После чего Андрей Кобан связался с руководством ННИИРТ по телефону и пригрозил штрафными санкциями и сокращением дальнейшего финансирования работ.

В ответ, по материалам дела, гендиректор научно-производственного института Григорий Егорочкин стал просить представителя заказчика Кобана отсрочить исполнение договора с Минобороны РФ. Генерал, по версии следствия, согласился уступить этим просьбам, но небескорыстно. Сговорились о том, что за данную отсрочку гендиректор заплатит Андрею Кобану 5 млн руб.

После этого гендиректор вместе с главным конструктором института Александром Бомштейном отправились в столицу. 17 ноября генерал получил в своем кабинете от них 5 млн руб. и, положив деньги в сейф, отправился к руководству департамента Минобороны РФ по обеспечению государственного оборонного заказа, чтобы попросить там о переносе сроков выполнения госконтракта на поставку в войска ОКР «Мерцание».

Однако ни он, ни взяткодатели не знали, что за их действиями уже следили чекисты, которые и задержали Григория Егорочкина и Александра Бомштейна. Те сразу сообщили, что Андрей Кобан вымогал у них крупную сумму, которую они ему передали. 20 ноября 2021 года генерал-майор был задержан, а из его сейфа в кабинете изъяты 5 млн руб.

В начале следственных действий Андрей Кобан пытался отрицать причастность к взяточничеству. По решению 235-го гарнизонного военного суда он был отправлен в СИЗО. Но позже подследственный решил во всем сознаться.

И после заключения с главной военной прокуратурой 15 апреля досудебного соглашения следователь ходатайствовал о переводе генерала под домашний арест. При этом гендиректора ННИИРТ Егорочкина и главного конструктора Бомштейна к уголовной ответственности привлекать не стали: по закону как добровольно признавшиеся в даче взятки лица они были освобождены от уголовного преследования и стали свидетелями по делу. При этом оба были уволены из Федерального научно-производственного центра.

Алексей Соковнин