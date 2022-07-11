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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

Сегодня исполняется 71 год секретарю Совета безопасности Николаю Патрушеву

Николай Патрушев

Николай Патрушев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Николай Патрушев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Его поздравляет губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов:

— Уважаемый Николай Платонович, примите мои поздравления с днем рождения! В сегодняшних победах России — значительная доля Вашего труда. Благодаря таким людям, как Вы, наша страна крепнет и развивается, отстаивает и защищает национальные интересы. Особая благодарность Вам за внимание к родному Ленинграду — Санкт-Петербургу. При Вашей поддержке на базе Санкт-Петербургского государственного морского технического университета создается инновационный центр «Приморская долина». Наша «корабелка» получила статус передовой инженерной школы. Крепкую поддержку в Вашем лице получил студенческий спорт. От имени петербуржцев и правительства Петербурга желаю Вам крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии и дальнейших успехов в служении Отечеству!

Сегодня исполняется 43 года министру экономического развития РФ Максиму Решетникову

Максим Решетников

Максим Решетников

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Максим Решетников

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Его поздравляет ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов:

— Дорогой Максим Геннадьевич! От всей души поздравляю Вас с днем рождения! Восхищаюсь Вашей работоспособностью, организованностью, творческой энергией. Вы всегда глубоко и с большой самоотдачей погружаетесь в самые сложные темы и, разобрав их буквально на молекулы, находите эффективные и креативные решения задач, стоящих перед российской экономикой сегодня. Благодарен Вам за высокую личную вовлеченность в проекты с ВШЭ. Хочу пожелать неисчерпаемых сил в работе на благо России, скорого претворения в жизнь задуманного, здоровья и благополучия Вам, Вашим родным и близким.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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