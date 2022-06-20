8,1 процента составила годовая инфляция в зоне евро в мае 2022 года — это окончательная оценка Евростата. Показатель стал рекордным за все время расчетов. В марте и апреле уровень инфляции составлял 7,4%, а год назад — только 2%. В Евросоюзе в мае показатель был еще выше (8,8%), а максимальным в странах зоны евро он оказался у Эстонии (20,1%); самая низкая инфляция в мае зафиксирована во Франции и на Мальте (5,8%). Наибольший вклад в годовую инфляцию в зоне евро внесли энергоносители — 3,87 процентного пункта (п. п.) от общего уровня в 8,1%. Продукты питания, алкоголь и табачные изделия также внесли существенный вклад в рост цен (1,59 п. п.): в мае рост их стоимости ускорился до 7,5% с 6,3%.

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