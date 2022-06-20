Российский уголь всплывет на Амуре

Российские угольщики просят правительство организовать закупки или строительство балкерного флота, нехватку которого они испытывают в условиях санкций. Также, помимо традиционных просьб ускорить расширение Восточного полигона железных дорог, компании предлагают организовать перевозки угля на экспорт водным путем, по Амуру. Это позволило бы избежать многих узких мест железнодорожной инфраструктуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Угольные компании РФ, столкнувшиеся с западными санкциями, сформулировали предложения по господдержке отрасли. Они отражены в докладе Минэнерго о реализации программы развития угольной промышленности до 2035 года, с которым ознакомился “Ъ”. Основные идеи ожидаемо связаны с расширением БАМа и железных дорог в Хабаровском крае для увеличения отгрузки в порту Ванино, а также с увеличением пропускной способности сухопутных погранпереходов с КНР. Кроме того, угольщики просят создать для перевозки угля дополнительные мощности балкерного флота, предлагая строить его в рамках государственно-частного партнерства.

Новым выглядит и предложение развивать транспортировку угля по реке Амур, что позволило бы снять часть грузопотока с узких мест БАМа. Также компании хотели бы получить доступ к госпрограмме субсидирования процентных ставок по кредитам, в которой сейчас добывающие отрасли не могут участвовать. Отдельно в докладе подчеркивается необходимость приложения усилий МИД РФ к тому, чтобы Турция не присоединилась к введенному странами ЕС эмбарго на импорт российского угля.

Ситуация в угольной отрасли остается сложной, говорится в докладе. Из-за санкций многие контрагенты отказались от выполнения контрактов, нарушена логистика и прервано обслуживание оборудования, появились сложности фрахтования судов, заморожены зарубежные счета части трейдеров.

Все это привело к существенному сокращению экспорта, заполнению складов, росту цен на импортное оборудование. В этих условиях необходимость досрочного погашения внешних заимствований увеличивает риски снижения доступных оборотных средств и ставит под угрозу работу компаний. Изменение правил перевозки на Восточном полигоне, лишившее уголь какого-либо приоритета относительно других грузов при вывозе на восток, стало дополнительным негативным фактором.

Глава совета директоров АО «Колмар Груп» Анна Цивилева заявила “Ъ”, что компания обсуждает с госструктурами недопущение существенного роста тарифов на услуги ОАО РЖД для системообразующих предприятий. Также речь идет о беспрепятственном оформлении экспортных морских грузов. «У РФ отсутствует свой балкерный флот, и экспортеры угля в случае введения каких-либо ограничений стран-судовладельцев попадают под угрозу невозможности вывоза своей продукции. Необходимо приобретение таких судов российскими судовладельцами или налаживание собственного производства балкеров»,— пояснила она одно из положений доклада.

Судовладельцы уже повышают ставки фрахта, мотивируя это санкционными рисками из-за заходов в российские порты, либо вообще отказываются заходить в их, говорит Сергей Гришунин из НРА. Собственный балкерный флот, по его мнению, позволил бы частично купировать эту проблему.

Транспортировка по Амуру, уточняет аналитик, уже происходит, хотя и в небольших объемах — отгрузки в адрес китайских потребителей баржами. Потенциал этого маршрута, полагает господин Гришунин, серьезно вырастет в случае развития терминала порта Николаевска-на-Амуре, где уголь мог бы перегружаться с барж на крупные балкеры, что позволило бы частично разгрузить Восточный полигон.

Минэнерго в качестве наиболее негативного сценария рассматривает падение в 2022 году добычи угля на 17%, а экспорта — на 30%. Россия сейчас попытается перенаправить поставки через морские порты в страны АТР и Индию, которая, по данным Reuters, с 27 мая по 15 июня увеличила закупки в шесть раз. Этому способствует существенный дисконт, который сейчас применяется для российского угля. Кроме того, российские трейдеры, согласно информации Reuters, принимают оплату в индийских рупиях и дирхамах ОАЭ.

Евгений Зайнуллин