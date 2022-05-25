Сбережения домохозяйств сокращает валютная переоценка

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Банк России опубликовал данные об операциях домохозяйств по отдельным наблюдаемым регулятором финансовым инструментам в разрезе активов и пассивов — это данные по март 2022 года. На начало апреля накопленные финансовые активы граждан составили 81,7 трлн руб., из которых 45% составляли банковские депозиты, 26% — наличные рубли и валюта, 14% — ценные бумаги. С исключением обязательств (кредитов и выкупленных ипотечными агентами ИЖК) показатель составлял 54,7 трлн руб. В марте 2022 года прирост показателя составил чуть более 1,1 трлн руб. (см. график), главным образом за счет вложений в валюту (прирост наличных рублей, в отличие от февраля, когда граждане активно забирали деньги из банков, был слабоотрицательным), заметного, как и в феврале, прироста депозитов в банках-нерезидентах, покупки акций резидентов (как и в феврале), пополнения эскроу-счетов и покупки облигаций нерезидентов (в отличие от февраля). В марте стали активно сокращаться средства домохозяйств на брокерских счетах, в долгосрочных валютных облигациях резидентов, иностранных акциях и в пенсионных накоплениях.

По оценке аналитиков телеграм-канала «Твердые цифры», с февраля по начало апреля финансовые активы граждан выросли на 2,2 трлн руб., в том числе из-за валютной и стоимостной переоценки. Декомпозиция прироста за два месяца: наличные (плюс 2,5 трлн руб.), депозиты (минус 0,2 трлн руб.), ценные бумаги (минус 0,7 трлн руб.), эскроу-счета (плюс 0,5 трлн руб.). «В последние недели эта история развернулась — с 1 апреля рубль укреплялся с 83,4 за доллар до примерно 57 за доллар, а валютные сбережения обесценивались. По нашим расчетам, население от валютной переоценки с 1 апреля могло потерять 6–7 трлн руб., или порядка 5% ВВП. Да, это много»,— отмечают экономисты.

По данным ЦБ, средства населения в банках (без счетов эскроу) в апреле выросли на 1,3 трлн руб. (3,8%), в том числе за счет возврата в банки ранее снятых наличных, это почти полностью перекрыло отток февраля—марта (около 1,4 трлн руб.), на фоне первого за долгое время сжатия кредитования физлиц. «Прирост обеспечили средства в рублях, а снижение по валютным счетам с учетом введенных ранее ограничений составило всего $0,2 млрд, или 16 млрд руб. в рублевом эквиваленте, после $9,8 млрд в марте»,— отмечает регулятор.

Алексей Шаповалов