Артур Бетербиев вступил в WBO

Выдающийся российский боксер Артур Бетербиев продлил свою удивительную серию боев, завершенных досрочно, до 18 и добавил к двум чемпионским поясам в полутяжелом весе (до 79,4 кг) — Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC) — третий, Всемирной боксерской организации (WBO). Бетербиев отнял его в Нью-Йорке у американца Джо Смита-младшего. Смит казался не таким уж простым соперником для россиянина, но не продержался и двух раундов, пережив жестокое избиение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Поединок против Джо Смита, как все свои предыдущие 17 боев на профессиональном ринге, Артур Бетербиев выиграл нокаутом

Фото: Mikey Williams / Top Rank Inc / Getty Images Поединок против Джо Смита, как все свои предыдущие 17 боев на профессиональном ринге, Артур Бетербиев выиграл нокаутом

Фото: Mikey Williams / Top Rank Inc / Getty Images

Бой, который состоялся в нью-йоркском Hulu Theater, укрепил репутацию Артура Бетербиева как боксера с уникальными способностями. В Джо Смите-младшем, несмотря на его безусловный прогресс в последние годы, фаворита поединка не видели, но все-таки видели бойца, с которым Бетербиеву, феноменальному «панчеру», наверняка придется немножко помучиться. В конце концов вся профессиональная карьера Смита служила доказательством того, что, как бы ни менялся его стиль, по крайней мере одно достоинство от него никуда по ходу не сбегало. Американец поразительно крепок. Смит неоднократно встречался с соперниками, обладающими тяжелой рукой,— такими как бывший «крузер» Максим Власов, в рубке с которым он добыл в прошлом году титул Всемирной боксерской организации,— но всякий раз смотрелся так, словно закован в танковую броню, попасть в мишень можно, но заставить ее хотя бы пошатнуться жутко сложно.

С Артуром Бетербиевым броня не помогла. По сути, бой превратился в жестокую трепку, устроенную россиянином американцу. Ну, может, за исключением стартовой половины первого раунда. На этом отрезке Смит не отдавал центр ринга и в принципе выглядел бодро — человеком, знающим, что и как делать.

Впрочем, все отходы Бетербиева к канатам, в углы, все наскоки чемпиона WBO за признаки надвигающейся сенсации мог принять разве что тот, кто видел выступление российского боксера впервые. Это ведь такая знаменитая «фишка» Бетербиева — конвертировать чужую агрессию в собственное преимущество. Он многократно демонстрировал, что, соблазняя оппонента возможностью атаки, раззадоривая, поднимая уровень адреналина, только ухудшает его положение, добавляет ему уязвимости.

В нокдауне Джо Смит, угодивший в безотказно работающую ловушку, оказался еще до гонга об окончании этого вроде бы не такого уж скверного для него первого раунда. А во втором, затеяв было отчаянную рубку с Артуром Бетербиевым, приблизил свою катастрофу, потому что рубка — как раз то, чего в бою против россиянина избегать нужно любой ценой. Бетербиев дважды отправлял Смита в нокдаун. Второй нокдаун — когда американец едва не вывалился за канаты — был уже очень похож на такой, после которого сопротивление не имеет никакого смысла. Но поединок все-таки продолжился — и это было здорово, потому что концовка вышла слишком эффектной, для нарезки главных хайлайтов года.

Теперь Артур Бетербиев предъявил свой знаменитый апперкот — левой, а затем правой. Короткий, почти незаметный удар, который тем не менее вырубает надежно. Джо Смит не упал на настил, но его шатало так сильно, что было понятно: следующая его остановка — это больница, основательное медобследование на предмет серьезности заработанных травм.

Эта победа принесла Артуру Бетербиеву третий чемпионский пояс и создала, как выяснилось, интригу, связанную с вариантами развития его карьеры. Еще до матча против Джо Смита промоутер Боб Арум дал понять, что уже подобрал для Бетербиева нового оппонента. И им должен стать британец Энтони Ярд, официальный претендент по линии WBO.

Это довольно неординарный в плане манеры боя боксер, который в 2019 году уже встречался с российской звездой полутяжелого веса. Тогда Ярд уступил Сергею Ковалеву, хотя по ходу поединка доставил тому кучу проблем. Уже известна предварительная дата матча — 29 октября, а британец, посмотрев на то, как Бетербиев избивает Смита, сказал, что с нетерпением ждут встречи с российским чемпионом и что хочет предстать в ней «чудовищем».

При этом ясно, что такой вариант самого Артура Бетербиева не совсем устраивает. После боя с Джо Смитом он прямо заявил, что его цель — статус абсолютного, неоспоримого чемпиона мира. А для этого требуется добыть четвертый пояс — Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Им владеет другой выдающийся отечественный полутяж Дмитрий Бивол, который 7 мая справился со считавшимся в тот момент лучшим бойцом мира вне зависимости от весовой категории мексиканцем Саулем Альваресом. И ESPN посвятил этой коллизии желаний целую большую колонку, фактически призвав в ней всех, кто отвечает за организацию боев Артура Бетербиева, все же прислушаться к голосу разума и логики и устроить столкновение двух фантастически одаренных российских боксеров, потому что хватит уже Бетербиеву матчей против боксеров хороших, но, как ни крути, не настолько крупного калибра, чтобы зацементировать величие уникального «панчера».

Алексей Доспехов