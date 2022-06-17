Двойка по евроинтеграции

Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов на вступление в ЕС. Хотя дальнейший прогресс двух стран на пути евроинтеграции обусловлен набором шагов, которые их властям необходимо предпринять, ясно, что этому решению способствовали действия России на украинской территории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уверена, что Украина и Молдавия заслуживают статуса кандидатов на вступление в ЕС, но при этом для дальнейшего продвижения должны будут выполнить ряд условий

Фото: Geert Vanden Wijngaert / AP Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уверена, что Украина и Молдавия заслуживают статуса кандидатов на вступление в ЕС, но при этом для дальнейшего продвижения должны будут выполнить ряд условий

Фото: Geert Vanden Wijngaert / AP

После заявлений, появившихся по итогам визита в Киев лидеров Германии, Франции, Италии и Румынии (см. “Ъ” от 17 июня), решение Еврокомиссии сюрпризом не выглядело. Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон, посетившие украинскую столицу 16 июня вместе с итальянским премьером Марио Драги и румынским президентом Клаусом Йоханнисом, заявили о необходимости предоставить Украине, а также Молдавии статус стран—кандидатов на вступление в ЕС. Уже 17 июня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на пресс-конференции, что этот ключевой орган ЕС рекомендует пойти на такой шаг.

Окончательное решение будет утверждено на саммите лидеров стран ЕС, намеченном на 23–24 июня. С большой долей вероятности оно будет положительным. При этом Грузия, также претендовавшая на статус кандидата, выпала из обоймы. По словам госпожи фон дер Ляйен, стране еще есть над чем работать. Прежде всего, дала понять она, Грузии следует объединиться, поскольку сейчас ее политические силы сильно поляризованы.

Сразу после завершения пресс-конференции в Брюсселе председатель правящей в закавказской республике партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе вышел к журналистам во дворце царя Ростома, где находится офис партии, и объяснил решение ЕС относительно Украины войной в этой стране. Предоставление аналогичного статуса Молдавии, по его словам, связано с ее географической близостью к театру военных действий и наплывом в эту республику сотен тысяч украинских беженцев. Господин Кобахидзе также обратил внимание на заявление президента Макрона, отнесшего Грузию к «другой географической и геополитической реальности», нежели Украина и Молдавия.

Грузинскую оппозицию эти объяснения не устроили. Лидер партии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» Никанор Мелия во всем обвинил руководство страны, заявив, что к «тяжелейшим последствиям» для Грузии привела «антизападная политика властей во главе с российским олигархом Иванишвили» (оппозиция считает грузинского миллиардера Бидзину Иванишвили теневым руководителем государства). Никанор Мелия анонсировал на 20 июня масштабный митинг в центре Тбилиси в поддержку проевропейского курса, пообещав, что оппозиционеры заставят правительство подать в отставку.

Политолог Торнике Шарашенидзе, впрочем, полагает, что оппозиции вряд ли удастся перевернуть ситуацию. «Время революции прошло уже давно. При этом правящей партии пока хорошо удается продавать "избежание войны" как достижение»,— сказал он “Ъ”.

Что касается Украины и Молдавии, которые дальше продолжат евроинтеграционный путь вдвоем, то им, чтобы добиться дальнейшего прогресса, предстоит выполнить ряд условий, обозначенных в ответах ЕС на поданные двумя странами в марте заявки на вступление в Евросоюз.

Урсула фон дер Ляйен, комментируя ситуацию с Украиной, отметила, что государство уже на 70% соответствует стандартам ЕС, но стране многое предстоит сделать, чтобы обрести желаемое членство.

«Много работы нужно сделать. Например, в сфере верховенства права. Украина уже зашла далеко в создании необходимых институций для эффективного функционирования судебной системы и прокуратуры. Фокус теперь должен быть смещен на ускорение процесса отбора судей Конституционного суда, а также членов Высшего совета правосудия»,— цитирует чиновницу «Европейская правда».

Условия выставлены и Молдавии (полностью рекомендации опубликованы на сайте Еврокомиссии). Они касаются деолигархизации, борьбы с коррупцией и отмыванием денег, реформирования системы юстиции, повышения качества госуслуг и так далее. Еврокомиссия будет мониторить и оценивать, как два государства продвигаются к обозначенным целям.

Украинский лидер Владимир Зеленский написал в Twitter, что приветствует «положительное заключение Еврокомиссии». «Это первый шаг к членству в ЕС, который, безусловно, приблизит нашу победу»,— отметил он. Замглавы офиса президента Игорь Жовква 17 июня провел телефонный разговор с советницей канцлера ФРГ по вопросам европейской политики Ундине Руге. Как сообщается на сайте украинского лидера, господин Жовква заявил, что решение предоставить Киеву статус кандидата «будет иметь глубоко символическое значение для украинцев как проявление солидарности европейцев». «Это также будет иметь важное практическое значение как мощный импульс для дальнейших реформ. Мы понимаем, что впереди еще много работы, но мы готовы выполнять рекомендации и просим относиться к Украине с учетом наших достижений»,— добавил чиновник.

Президент Молдавии Майя Санду тоже не скрывала удовлетворения рекомендациями Еврокомиссии. Однако отметила, что в основе рекомендации лежит «понимание того, что Молдова предпримет дальнейшие усилия в таких ключевых областях, как реформа правосудия, борьба с коррупцией, государственное управление и права человека». «Мы выполним свои обязательства»,— заявила она. По словам президента Санду, нынешнее достижение — «огромный прорыв в сравнении с тем, на каком этапе отношений с ЕС находилась Молдова год или три года назад».

Между тем никто особо не скрывает: ускорение евроинтеграции Украины и Молдавии придали действия России на Украине.

Эмманюэль Макрон в интервью французскому телеканалу BFMTV сказал, что в нормальных условиях Украина не могла бы претендовать на получение статуса кандидата на вступление в ЕС.

По его словам, ситуацию изменила война. Поддержку предоставления Киеву статуса кандидата он назвал «мощным политическим сигналом» не только Украине, но и России.

Ситуация на Украине ударила и по Молдавии, которая не только приняла волну беженцев, но и столкнулась с проблемами экспорта своей продукции на традиционные для нее российский и белорусский рынки. Высокая цена на российский газ — еще одна серьезная проблема, провоцирующая социальную напряженность и протесты оппозиции.

Отношения с Москвой также ухудшились, несмотря на то что Молдавия — нейтральная страна и военной помощи, в том числе опосредованной (в виде предоставления транзитных возможностей для поставок оружия Украине), она не оказывает. Кишинев неоднократно называл действия России на Украине агрессией и однозначно осудил их. Молдавские власти отказались от участия во всех мероприятиях по линии СНГ до наступления мира и давали понять, что могут отказаться от участия в содружестве.

На это жестко отреагировал глава МИД России Сергей Лавров, заявивший, что Запад пытается превратить республику во вторую Украину. Постпред России при ЕС Владимир Чижов ранее в разговоре с “Ъ” говорил, что Москва теперь рассматривает Евросоюз как «вспомогательный по отношению к НАТО военный блок». Вместе с тем президент РФ Владимир Путин, выступая в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме, высказал иную позицию: ЕС, в отличие от НАТО, «не является военной организацией», а что касается экономической интеграции постсоветских республик — «пожалуйста, ради бога, это их выбор».

«Понятно, что евроинтеграционный сюрприз свалился на голову Молдове как прямое следствие российско-украинской войны»,— сказал “Ъ” один из лидеров молдавской партии «Гражданский конгресс» Марк Ткачук. И добавил: «Праздничное похмелье (после одобрения статуса кандидата.— “Ъ”) быстро закончится, и начнется тяжелая мучительная проза, включающая новые вызовы, в том числе касательно энергетических отношений с той же Россией».

Глава кишиневского исследовательского центра WatchDog Moldova Валериу Паша не считает, что продвижение Молдавии в вопросах евроинтеграции может ухудшить отношения с Москвой, поскольку они и так далеко не безоблачные. «Россия и без этого ведет себя агрессивно, шантажирует и давит всеми доступными методами: приднестровский вопрос, военная угроза, электричество из Кучурганской ГРЭС (находится в Приднестровье, принадлежит "Интер РАО".— “Ъ”)»,— говорит эксперт.

Что касается внутриполитической ситуации в стране, то, по мнению Валериу Паши, получение Молдавии статуса кандидата укрепит позиции действующей власти, но не решит всех трудностей: «Это даст четкое направление действий, расставит приоритеты. Этого очень не хватало этой власти. Большая часть общества, конечно, считает это большим успехом. Но смотрит на вещи трезво и понимает, что предстоит еще долгий путь».

Владимир Соловьев; Георгий Двали, Тбилиси