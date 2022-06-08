Капвложения растут в цене

110 1 мин. ...

В новой аналитической записке экономисты Райффайзенбанка рассуждают о причинах бурного роста капитальных инвестиций, зафиксированного Росстатом по результатам первого квартала 2022 года (см. “Ъ” от 1 июня). Среди основных причин достижения многолетнего максимума показателя в 12,8% годового роста названы постковидное восстановление и структурная трансформация (в частности, высокий спрос на вложения в логистику и склады), а также низкие ставки по ипотеке на фоне роста спроса на жилье (покупки недвижимости населением считаются инвестициями).

Между тем динамика инвестиций в первом квартале 2022 года отражает не только инерционное сохранение постковидных тенденций 2021 года, но и признаки приближения нового кризиса. «На наш взгляд, главным индикатором кризисных явлений, проявившихся в структуре инвестиций, стал резкий рост цен на инвестиционные товары, причем не связанный (как это обычно было раньше) с ослаблением курса рубля»,— поясняет главный экономист банка Станислав Мурашов (см. график). Вероятными причинами резкого роста цен на инвестиционные товары послужили или ожидания дальнейшего ослабления национальной валюты в будущем, или ожидания дефицита импортных товаров на фоне массовых проблем с поставками из «недружественных» стран, полагает он.

В ЦБ же считают, что таким образом по-новому проявляется эффект переноса изменения курса рубля на внутренние цены — так называемый сигнальный эффект, который влияет на ожидания и просчитать который с помощью эконометрических инструментов не получается (см. “Ъ” от 6 июня).

Заметим, что на фоне укрепления рубля и снижения стоимости импорта на 50% в физическом выражении, как говорил в конце мая глава Минэкономики Максим Решетников, ввоз товаров в последние недели демонстрировал «определенный рост». «Это говорит о том, что цепочки начинают восстанавливаться»,— полагает министр. Впрочем, его ведомство больше беспокоят заниженный курс и позиции экспортеров, а не признаки восстановления импорта, которые, вероятнее всего, относятся к промежуточным и потребительским товарам. Что же касается капвложений, то в 2022 году они упадут примерно на 20% в реальном выражении, полагает как Станислав Мурашов, так и Минэкономики.

Алексей Шаповалов