Отчасти покупка

Сбербанк запустил сервис оплаты товаров и услуг долями (BNPL). В России эта услуга пока не слишком распространена, ее оказывают всего несколько игроков. В мире на BNPL приходится 2% потребкредитования, в ближайшие пять лет ожидается рост рынка в среднем на 22,4% в год. Однако доходы населения РФ падают, что сказывается на объемах онлайн-торговли и создает дополнительные риски для BNPL.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Сбербанк запустил сервис по оплате товаров и услуг долями (BNPL, Buy now pay later, купи сейчас — плати позже) — «Плати частями». О своем интересе к сегменту в кредитной организации говорили еще в конце 2021 года, а на ПМЭФ объявили о начале работы сервиса. BNPL будет доступен при покупках от 1 тыс. до 30 тыс. руб. и даст клиентам возможность разделить платеж на четыре равные части, которые будут списываться с интервалом в две недели. Причем воспользоваться сервисом смогут не только клиенты Сбербанка.

По прогнозам экспертов, к 2028 году объем мирового рынка BNPL-сервисов будет расти со среднегодовым темпом 22,4%, отметил первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев. BNPL выгоден не только для покупателей, но и для интернет-магазинов: он позволяет увеличить средний чек, повысить продажи и число новых лояльных клиентов, поясняют в банке.

По данным «Infoline-Аналитики», по итогам первого квартала 2022 года онлайн-продажи в РФ выросли на 65% на фоне ажиотажного спроса на некоторые товары в феврале—марте, превысив 1,2 трлн руб. Экономический кризис, снижение доходов населения и объемов потребительского кредитования уже привели к сокращению продаж большинства товарных категорий в физическом выражении со второго квартала 2022 года. Но несмотря на локальное ухудшение динамики во втором квартале, существует потенциал увеличения онлайн-продаж материальных товаров в 2022 году в 1,5 раза, более чем до 6 трлн руб.

В России рынок BNPL только формируется. Сейчас сервис предлагают «Яндекс» («Сплит»), «Тинькофф» («Долями»), ЦФТ (PayStep) и маркетплейс Ozon, карты рассрочки выпускают ХКФ-банк и Совкомбанк. Представлены на рынке и микрофинансовые организации (МФО): в начале этого года сервис «Дели на части» запустила МКК «Арифметика» (входит в OR Group).

В мире, по данным McKinsey & Company на конец 2021 года, на BNPL приходится 2% рынка потребительского кредитования. Оценить объемы российского сегмента сложно. У сервиса «Долями», например, объем покупок превысил 1,5 млрд руб. на текущий момент. Значения других крупнейших игроков могут колебаться примерно на том же уровне, допускает руководитель направления Центра исследования финансовых технологий «Сколково-РЭШ» Егор Кривошея.

Эксперты признают, что Сбербанк может стать серьезным игроком на рынке BNPL, однако успех проекта будет зависеть от макроэкономической ситуации и регуляторной среды.

«Серьезные изменения в макросреде обычно негативно влияют на BNPL-проекты»,— отмечает Егор Кривошея. «В то же время на фоне геополитической неопределенности физлица не хотят принимать на себя дополнительные финансовые обязательства. Сложно ожидать высокую востребованность сервиса в текущий период»,— опасается директор МФО «Страна Экспресс» Константин Лебедев.

Кроме того, BNPL — достаточно рискованный сегмент с точки зрения просрочки, предостерегает президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев: за рассрочкой идет прежде всего определенный контингент клиентов, которым классические кредитные продукты могут быть недоступны. «В сегменте банковских POS-кредитов, которые по своей механике наиболее близки к этому сегменту, уровень просроченной задолженности варьируется от 10% до 20%. Таким образом, уровень дефолтов в сегменте BNPL может достигать 25%»,— заключает господин Мехтиев.

2 процента мирового рынка потребкредитования приходится на BNPL-сегмент (BNPL, buy now pay later — «купи сейчас, плати позже»).

Еще одна проблема – отсутствие четкого регулирования в сегменте BNPL, подчеркивает управляющий директор отдела валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов. Сейчас крайне важно мониторить долговую нагрузку населения, видеть ее полную картину, полагает эксперт, а рассрочки, оформленные без заключения договора займа или кредитного договора, «могут занижать реальный уровень долговой нагрузки».

Полина Трифонова, Ксения Дементьева