Угоны не идут на запчасти

Прогнозы страховщиков о росте угонов транспортных средств на фоне проблем с поставками комплектующих западными автопроизводителями, которые ушли с российского рынка, пока не подтвердились. Статистика МВД, с которой ознакомился “Ъ”, напротив, свидетельствует о снижении числа краж и автоугонов в первые месяцы 2022 года по сравнению с тем же периодом 2021 года — на 21% и 9,7% соответственно. Во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС) подтверждают данные, хотя в апреле и фиксировался небольшой всплеск хищений автомобилей. Независимые эксперты полагают, что ситуация с запчастями пока стабильная, но со временем может ухудшиться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полицейская статистика свидетельствует, что машины в России чаще угонять не стали

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Полицейская статистика свидетельствует, что машины в России чаще угонять не стали

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Как сообщили “Ъ” в пресс-центре МВД РФ, в январе—апреле 2022 года (за май и июнь данные пока недоступны) на территории России зарегистрировано 2,38 тыс. преступлений, связанных с кражами транспортных средств (ст. 158 УК РФ) — на 21% меньше, чем за тот же период годом ранее. Лидируют в антирейтинге Московская, Ленинградская, Свердловская, Челябинская, Новосибирская области и Санкт-Петербург. В МВД также говорят о более 3,71 тыс. преступлений, связанных с неправомерным завладением транспортным средством без цели хищения (угоны; ст. 166 УК РФ) — на 9,7% меньше аналогичного показателя годом ранее. Наименее благоприятная статистика в Краснодарском, Красноярском, Алтайском краях, Москве и Московской, Челябинской областях. В МВД подчеркнули, что на территории России число хищений транспортных средств снижается последние несколько лет, в 2022 году тенденция сохраняется.

В конце марта ВСС сделал прогноз о неминуемом росте числа угонов транспортных средств производителей, прекративших поставки в Россию в связи с военной операцией на Украине (см. “Ъ” от 22 марта). Машины, говорили эксперты, будут разбираться на запчасти для перепродажи комплектующих на вторичном рынке.

Из сведений, предоставленных “Ъ” МВД, видно, что порой автомобили действительно угоняют для разбора на запчасти, но массовыми такие случаи не становятся. К примеру, в апреле 2022 года сотрудники УМВД России по Дмитровскому району (Московская область) задержали участников группы, которые намеревались угнать с автостоянки автомобиль. Правонарушители при допросе рассказали, что транспортное средство собирались продать по частям, а на вырученные деньги арендовать гараж для дальнейшего разбора машин.

«Сейчас мы не наблюдаем резкого роста количества угонов,— подтвердил “Ъ” вице-президент ВСС Сергей Ефремов (союз фиксирует угоны машин, застрахованных по каско.— “Ъ”).— В апреле был зафиксирован некоторый рост относительно марта — на 16%, но затем ситуация выровнялась». В марте 2022 года, по данным ВСС, было угнано 68 застрахованных машин, в апреле — 78, в мае — 63 (в 2021 году — 157, 145 и 111 соответственно).

«Прогнозировать сохранение или перемену этой тенденции (отсутствие роста угонов.— “Ъ”) сложно, так как на рынок уже начали поступать запчасти из альтернативных источников, это может быть сдерживающим фактором для роста угонов»,— говорит заместитель гендиректора «РЕСО-Гарантии» Игорь Иванов. Проблема с наличием и поставками запчастей на рынке сохраняется, «с официальными поставками дела обстоят сложно, но многие западные производители говорят — официально или неофициально,— что пытаются решать проблемы», отмечает Сергей Удалов из «Автостата». По его словам, в рамках параллельного импорта, который сделал возможным ввоз в страну в обход правообладателя машин и запчастей к ним всех популярных брендов (за исключением китайских), некоторые уже начали ввозить запчасти и продавать дилерам. «Но процесс только налаживается,— отмечает эксперт.— Кроме того, будут привозить в основном расходники, которые чаще всего требуют замены. Тогда как со специфическими запчастями, необходимыми только после аварий, будет сложнее».

Спрос на б/у запчасти пока невысок, добавляет вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, поскольку еще не исчерпаны запасы комплектующих на складах, аналоги «худо-бедно поставляются», а автовладельцы увеличивают межсервисные пробеги, стремясь сэкономить на обслуживании. «Сейчас для угонщиков риски выше возможной прибыли,— поясняет эксперт.— Но когда баланс сместится в сторону прибыльности, масштаб угонов увеличится. Это вопрос времени». «Делать выводы, как будет развиваться ситуация, пока рано,— резюмирует Сергей Ефремов.— Как правило, лето, когда многие уезжают в отпуска и оставляют автомобили без присмотра,— период роста угонов».

Иван Буранов, Ольга Никитина