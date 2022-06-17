Застройка намечена на «Октябрь»

Бывший глава НПФ «Благосостояние» Юрий Новожилов продал 3 га у стадиона «Октябрь» на северо-западе Москвы ГК «Инград». На участке, оцениваемом в 2 млрд руб., можно построить 100 тыс. кв. м и выручить от реализации этих площадей до 25 млрд руб. К этой площадке, которая входит в список природных объектов города, несколько лет присматривались другие девелоперы, но опасались покупать ее из-за ограничений застройки. Однако после отмены в Москве публичных слушаний добиться реализации крупного проекта в этой локации будет проще, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Подконтрольное ГК «Инград» Романа Авдеева ООО «Вальда» 30 мая стало учредителем ООО «Корона», которое через ООО «Деника» владеет 3 га на Живописной улице, 21 рядом со стадионом «Октябрь» на северо-западе Москвы, обнаружил “Ъ” в «СПАРК-Интерфакс». Из базы следует, что ранее бенефициаром площадки выступала Елизавета Новожилова — предположительно, дочь экс-главы НПФ «Благосостояние» Юрия Новожилова, с 2018 года занимающего должность советника председателя правления Промсвязьбанка. Источник “Ъ” на рынке недвижимости также знает, что фактическим владельцем площадки выступал господин Новожилов. В «Инграде» отказались от комментариев. Юрий Новожилов не ответил на запрос “Ъ”.

Текущий объем строительства у ГК «Инград» составляет 901 тыс. кв. м, следует из данных информсистемы «Наш.Дом.РФ». Выручка компании в первом полугодии 2021 года снизилась на 10,5%, до 28,8 млрд руб., чистая прибыль составила 690 млн руб.

Стоимость площадки может достигать 1,8–2 млрд руб., подсчитал руководитель группы инвестиционного анализа Accent Capital Игорь Талалов. По его словам, там можно построить около 100 тыс. кв. м жилья, на что потребуется 13–14 млрд руб., выручка от продажи квартир составит 22–25 млрд руб.

Управляющий партнер Rusland SP Илья Шуравин рассказал, что эту площадку на Живописной улице уже несколько лет пытались продать, но ряд потенциальных покупателей получили прямой отказ по возможности ее застройки. В Москомстройинвесте сообщили “Ъ”, что решение по застройке участка не принималось.

По данным генплана Москвы, новая площадка «Инграда» входит в объекты природного комплекса города. За снятие этого статуса власти города могут потребовать озеленить другие территории взамен выбывшим, полагает Игорь Талалов. Это, по его мнению, значительно усложнит процесс согласования проекта, поэтому не исключено, что девелопер предусмотрел в договоре купли-продажи возможность возврата участка продавцу в случае возникновения сложностей с застройкой.

Впрочем, сейчас согласование застройки территории на Живописной улице может пройти для «Инграда» менее обременительно. В марте 2022 года мэрия Москвы решила отказаться от публичных слушаний при согласовании правил землепользования и застройки, планировки и межевания территории. Это сыграло на руку застройщикам, считает Илья Шуравин.

Президент фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева ранее предупреждала, что отмена публичных слушаний фактически лишает горожан возможности участия в решении многих вопросов местного значения, которые будут приниматься уже без учета их мнения. Главный архитектор департамента территориального планирования градостроительного института «Мирпроект» Елена Хазыкова также считает, что отказ от процедуры проведения публичных слушаний может кардинально изменить облик муниципального образования, так как «развязывает руки недобросовестным чиновникам и застройщикам, позволяя навязывать неправомерные решения и нарушая законодательство».

Впрочем, юрист Amulex.ru Андрей Еремин считает, что отмена публичных слушаний не имеет существенного значения при согласовании параметров застройки: «Мнение горожан всегда носило совещательный характер, окончательное решение все равно принимали органы власти».

Дарья Андрианова