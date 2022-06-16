Удостоверение лиричности

17 июня на онлайн-платформе Apple TV+ выйдет фильм Купера Рэффа «В ритме ча-ча-ча» (Cha Cha Real Smooth), получивший приз зрительских симпатий на кинофестивале «Сандэнс». Стриминговый сервис заплатил за обаятельную драмеди рекордную для фестиваля в этом году сумму $15 млн, и Юлия Шагельман сочла это хорошим вложением.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роль Эндрю (справа) стала для режиссера Купера Рэффа еще одним случаем удачно показать застенчивое актерское обаяние

Фото: Endeavor Content Роль Эндрю (справа) стала для режиссера Купера Рэффа еще одним случаем удачно показать застенчивое актерское обаяние

Фото: Endeavor Content

«В ритме ча-ча-ча» — второй полнометражный фильм 24-летнего Рэффа, чей дебют «Вписка» (Shithouse) в 2020 году получил главный приз фестиваля независимого кино SXSW, а молодому постановщику принес сравнения с Ричардом Линклейтером и прочими мастерами лирического жанра где-то на стыке мелодрамы, комедии и того интимно-доверительного «кино про жизнь», в котором милые, симпатичные, но похожие на настоящих людей, а не на голливудских звезд персонажи пытаются наощупь найти дорогу друг к другу. Главный герой «Вписки», застенчивый первокурсник, пытался сориентироваться в сложно устроенной жизни университетского кампуса и попутно, конечно, влюблялся — в кажущуюся гораздо более уверенной, но на самом деле тоже эмоционально уязвимую старосту общежития. «В ритме ча-ча-ча» в каком-то смысле можно считать продолжением предыдущего фильма: здесь речь пойдет о жизни после колледжа, в которой свежий выпускник опять чувствует себя сбитым с толку новичком.

Эндрю (его, как и в дебютной картине, играет сам режиссер) 22 года, и он понятия не имеет, чем собирается заниматься. Когда на вечеринке по случаю окончания университета он сообщает своей девушке Майе (Амара Педрозо), что поедет с ней в Барселону, где она будет продолжать учебу, та раздраженно отмахивается. Так Эндрю оказывается в своей родной субурбии в Нью-Джерси, в родительском доме, где он спит на матрасе в комнате младшего брата Дэвида (Ивэн Ассанте), и за прилавком фастфуда — без планов, без целей, со смутной идеей то ли все-таки накопить денег на путешествие в Барселону (но, судя по фото в компании какого-то загорелого красавца, которые Майя выкладывает в соцсетях, она его совершенно не ждет), то ли устроиться на работу в какую-нибудь НКО.

Однажды вечером, выполняя обязанности старшего брата, Эндрю сопровождает Дэвида на бат-мицву одноклассницы, и там он так удачно заводит вялых гостей, побуждая их отжигать на танцполе, что все еврейские мамочки округи жаждут заполучить его в качестве аниматора на вечеринки своих детей. Но одна из родительниц проявляет к нему особый интерес. При этом сама Домино (Дакота Джонсон) не очень вписывается в компанию благополучных пригородных мам и пап из среднего класса — она слишком молода (примерно на десять лет старше Эндрю), красива и, по слухам, переспала с чужим мужем. А у ее дочки Лолы (Ванесса Бергхардт) аутизм, поэтому она пошла в школу позже и на две головы переросла своих одноклассников-двенадцатилеток.

Между Эндрю и Домино с первой встречи возникает притяжение, и в нем, конечно, есть и чувственная составляющая, но гораздо больше того, что описывается словами «вот и встретились два одиночества». У Домино есть жених, вечно разъезжающий по командировкам адвокат Джозеф (Рауль Кастильо), но перспектива свадьбы и следующих за ней серьезных обязательств пугает и бередит старые душевные раны. В Эндрю ее привлекают доброта, юношеское простодушие и то, с какой легкостью он нашел общий язык с Лолой. В нем же, растерянном и не находящем, на что опереться на новом жизненном этапе, при встрече с Домино мгновенно включается режим спасителя, помощника и все понимающего друга — не зря же он вырос с мамой (Лесли Манн), страдающей биполярным расстройством, а подростком «влюблялся» во взрослых девушек, которые выглядели так, как будто им срочно нужна поддержка.

«В ритме ча-ча-ча» в чем-то напоминает прошлогодний сандэнсовский хит «CODA: Ребенок глухих родителей», тоже подхваченный Apple TV+ и заработавший в итоге не только зрительскую любовь, но и главный «Оскар». Здесь тоже юмор и эмоции естественно вырастают из самых обычных, порой крайне неловких, жизненных ситуаций, а все герои, за редким исключением одного неприятного семейства, хорошие и очень хорошие люди. Даже отчим Эндрю Грег (Брэд Гэррет), который поначалу кажется душным занудой, и Джозеф, производящий впечатление самовлюбленного собственника, на поверку оказываются отличными ребятами.

Но если «CODA» все же отдавала излишней карамельностью и завершалась поистине голливудским финалом со слезой, то картину Купера Рэффа спасает от такой участи ее тотальная естественность, непринужденность и капля самоиронии. Ее персонажей как будто ведет не твердая рука сценариста, а случайное стечение обстоятельств. Люди встречаются, люди влюбляются и совсем не обязательно женятся, но даже если жизнь оказывается не совсем такой, как Эндрю и компания ее себе представляли, эти встречи сделают ее для них (и зрителей) чуточку симпатичнее.