Удостоверение лиричности

17 июня на онлайн-платформе Apple TV+ выйдет фильм Купера Рэффа «В ритме ча-ча-ча» (Cha Cha Real Smooth), получивший приз зрительских симпатий на кинофестивале «Сандэнс». Стриминговый сервис заплатил за обаятельную драмеди рекордную для фестиваля в этом году сумму $15 млн, и Юлия Шагельман сочла это хорошим вложением.
Роль Эндрю (справа) стала для режиссера Купера Рэффа еще одним случаем удачно показать застенчивое актерское обаяние
Фото: Endeavor Content
«В ритме ча-ча-ча» — второй полнометражный фильм 24-летнего Рэффа, чей дебют «Вписка» (Shithouse) в 2020 году получил главный приз фестиваля независимого кино SXSW, а молодому постановщику принес сравнения с Ричардом Линклейтером и прочими мастерами лирического жанра где-то на стыке мелодрамы, комедии и того интимно-доверительного «кино про жизнь», в котором милые, симпатичные, но похожие на настоящих людей, а не на голливудских звезд персонажи пытаются наощупь найти дорогу друг к другу. Главный герой «Вписки», застенчивый первокурсник, пытался сориентироваться в сложно устроенной жизни университетского кампуса и попутно, конечно, влюблялся — в кажущуюся гораздо более уверенной, но на самом деле тоже эмоционально уязвимую старосту общежития. «В ритме ча-ча-ча» в каком-то смысле можно считать продолжением предыдущего фильма: здесь речь пойдет о жизни после колледжа, в которой свежий выпускник опять чувствует себя сбитым с толку новичком.
Эндрю (его, как и в дебютной картине, играет сам режиссер) 22 года, и он понятия не имеет, чем собирается заниматься. Когда на вечеринке по случаю окончания университета он сообщает своей девушке Майе (Амара Педрозо), что поедет с ней в Барселону, где она будет продолжать учебу, та раздраженно отмахивается. Так Эндрю оказывается в своей родной субурбии в Нью-Джерси, в родительском доме, где он спит на матрасе в комнате младшего брата Дэвида (Ивэн Ассанте), и за прилавком фастфуда — без планов, без целей, со смутной идеей то ли все-таки накопить денег на путешествие в Барселону (но, судя по фото в компании какого-то загорелого красавца, которые Майя выкладывает в соцсетях, она его совершенно не ждет), то ли устроиться на работу в какую-нибудь НКО.
Однажды вечером, выполняя обязанности старшего брата, Эндрю сопровождает Дэвида на бат-мицву одноклассницы, и там он так удачно заводит вялых гостей, побуждая их отжигать на танцполе, что все еврейские мамочки округи жаждут заполучить его в качестве аниматора на вечеринки своих детей. Но одна из родительниц проявляет к нему особый интерес. При этом сама Домино (Дакота Джонсон) не очень вписывается в компанию благополучных пригородных мам и пап из среднего класса — она слишком молода (примерно на десять лет старше Эндрю), красива и, по слухам, переспала с чужим мужем. А у ее дочки Лолы (Ванесса Бергхардт) аутизм, поэтому она пошла в школу позже и на две головы переросла своих одноклассников-двенадцатилеток.
Между Эндрю и Домино с первой встречи возникает притяжение, и в нем, конечно, есть и чувственная составляющая, но гораздо больше того, что описывается словами «вот и встретились два одиночества». У Домино есть жених, вечно разъезжающий по командировкам адвокат Джозеф (Рауль Кастильо), но перспектива свадьбы и следующих за ней серьезных обязательств пугает и бередит старые душевные раны. В Эндрю ее привлекают доброта, юношеское простодушие и то, с какой легкостью он нашел общий язык с Лолой. В нем же, растерянном и не находящем, на что опереться на новом жизненном этапе, при встрече с Домино мгновенно включается режим спасителя, помощника и все понимающего друга — не зря же он вырос с мамой (Лесли Манн), страдающей биполярным расстройством, а подростком «влюблялся» во взрослых девушек, которые выглядели так, как будто им срочно нужна поддержка.
«В ритме ча-ча-ча» в чем-то напоминает прошлогодний сандэнсовский хит «CODA: Ребенок глухих родителей», тоже подхваченный Apple TV+ и заработавший в итоге не только зрительскую любовь, но и главный «Оскар». Здесь тоже юмор и эмоции естественно вырастают из самых обычных, порой крайне неловких, жизненных ситуаций, а все герои, за редким исключением одного неприятного семейства, хорошие и очень хорошие люди. Даже отчим Эндрю Грег (Брэд Гэррет), который поначалу кажется душным занудой, и Джозеф, производящий впечатление самовлюбленного собственника, на поверку оказываются отличными ребятами.
Но если «CODA» все же отдавала излишней карамельностью и завершалась поистине голливудским финалом со слезой, то картину Купера Рэффа спасает от такой участи ее тотальная естественность, непринужденность и капля самоиронии. Ее персонажей как будто ведет не твердая рука сценариста, а случайное стечение обстоятельств. Люди встречаются, люди влюбляются и совсем не обязательно женятся, но даже если жизнь оказывается не совсем такой, как Эндрю и компания ее себе представляли, эти встречи сделают ее для них (и зрителей) чуточку симпатичнее.