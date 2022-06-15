Кто в лес, кто по дрона

Цены на коммерческие беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в России за последние месяцы выросли более чем на 30%, а в отдельных категориях — втрое, сообщили “Ъ” участники рынка. Это связано как с остановкой продаж в РФ дронов китайской DJI, так и, по мнению военных экспертов, с частными закупками для нужд Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). При этом беспилотники, которые продаются в рознице, пригодны только для видеосъемки, подчеркивают российские ритейлеры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

“Ъ” опросил участников рынка БПЛА об их доступности в России и динамике цен. В среднем стоимость БПЛА с февраля, когда РФ начала военные действия на Украине, выросла аналогично ценам на электронику — на 30% и больше, сообщил собеседник “Ъ” в крупном маркетплейсе. Также он говорит о дефиците, связывая ситуацию с решением китайской DJI, которая занимает 90% рынка «потребительских» дронов, остановить поставки в Россию: «Судя по рынку, спрос вырос и выкупили все, что есть». В марте средние долларовые цены на БПЛА выросли на 47% к марту 2021 года, добавил источник “Ъ” в одном из ритейлеров.

После того как DJI прекратила отгрузки, цены на дроны enterprise-сегмента (для нефтегазовой и энергетической отраслей, поисково-спасательных работ и т. п.) в России выросли втрое — как в сравнении со старыми, так и, например, относительно стоимости в ОАЭ с учетом курсовой разницы, говорит гендиректор разработчика дронопортов Hive Николай Ряшин:

«То, что раньше стоило около 1 млн руб., сейчас продается более чем за 3 млн руб.».

Он отметил, что структура брендов и ассортимента на рынке дронов в России пока не изменилась.

К концу года, по словам господина Ряшина, можно ожидать и проблем, связанных с исчерпанием ресурса аккумуляторов: «С ними есть сложности — морская и наземная логистика испытывают проблемы, а самолетом перевозить высокоемкие аккумуляторы нельзя». В «СберМегаМаркете», «М.Видео» и «Яндекс.Маркете» отказались от комментариев. В «Авито», «Юле», «Ситилинке», Минпромторге не ответили “Ъ”.

DJI объявила об остановке продаж своих дронов в России и на Украине в апреле: по сообщению компании, чтобы исключить их использование в боевых действиях. Решение было принято спустя месяц после того, как вице-премьер Украины Михаил Федоров обвинил производителя в том, что тот дает России доступ к данным системы местоположения беспилотников AeroScope. DJI отрицала обвинения Киева, но уже после приостановки операций в РФ подтвердила изданию The Verge, что беспилотники передают данные AeroScope в незашифрованном виде.

Дефициту коптеров способствовали частные инициативы по закупке снабжения для ДНР и ЛНР, считает директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов: «Хотя в столице они закончились, люди скупают технику в других регионах».

Устройства, по его словам, отправляются вместе с другой экипировкой, запрос на которую приходит из Донбасса,— от оптических прицелов до обуви. Коммерческие дроны «значительно доступнее тех, которые производятся предприятиями военно-промышленного комплекса, их можно закупать массово», пояснил эксперт.

Коммерческие беспилотники нужны и украинским военным. Вооруженные силы Украины используют более 6 тыс. коммерческих дронов, преимущественно произведенных в Китае, отмечал в мае основатель DroneUA Валерий Яковенко. Украинское подразделение «Аэроразведка» в апреле продемонстрировало метание противотанковых гранат с октокоптеров — для этого к гранатам прикреплялось напечатанное на 3D-принтере хвостовое оперение. Руководители компаний, предоставляющих облачные услуги и обновления для дронов, «каждый день принимают решения с последствиями военного характера», отмечал в мае американский Центр стратегических и международных исследований (CSIS).

Модели дронов, доступные на российском рынке, пригодны только для видеосъемки, для других целей — например, логистических или борьбы с массовыми беспорядками — их использовать нельзя, утверждает источник “Ъ” в ритейлере: «Они не обладают достаточной грузоподъемностью, дальностью полета, емкостью батарей». Он уточнил, что некоторые дроны нельзя завезти в Россию из-за отсутствия разрешения на использование определенных радиочастот.

Юрий Литвиненко, Никита Королев