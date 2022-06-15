Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Кто в лес, кто по дрона

В России возник дефицит коммерческих беспилотников

Цены на коммерческие беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в России за последние месяцы выросли более чем на 30%, а в отдельных категориях — втрое, сообщили “Ъ” участники рынка. Это связано как с остановкой продаж в РФ дронов китайской DJI, так и, по мнению военных экспертов, с частными закупками для нужд Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). При этом беспилотники, которые продаются в рознице, пригодны только для видеосъемки, подчеркивают российские ритейлеры.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

“Ъ” опросил участников рынка БПЛА об их доступности в России и динамике цен. В среднем стоимость БПЛА с февраля, когда РФ начала военные действия на Украине, выросла аналогично ценам на электронику — на 30% и больше, сообщил собеседник “Ъ” в крупном маркетплейсе. Также он говорит о дефиците, связывая ситуацию с решением китайской DJI, которая занимает 90% рынка «потребительских» дронов, остановить поставки в Россию: «Судя по рынку, спрос вырос и выкупили все, что есть». В марте средние долларовые цены на БПЛА выросли на 47% к марту 2021 года, добавил источник “Ъ” в одном из ритейлеров.

После того как DJI прекратила отгрузки, цены на дроны enterprise-сегмента (для нефтегазовой и энергетической отраслей, поисково-спасательных работ и т. п.) в России выросли втрое — как в сравнении со старыми, так и, например, относительно стоимости в ОАЭ с учетом курсовой разницы, говорит гендиректор разработчика дронопортов Hive Николай Ряшин:

«То, что раньше стоило около 1 млн руб., сейчас продается более чем за 3 млн руб.».

Он отметил, что структура брендов и ассортимента на рынке дронов в России пока не изменилась.

К концу года, по словам господина Ряшина, можно ожидать и проблем, связанных с исчерпанием ресурса аккумуляторов: «С ними есть сложности — морская и наземная логистика испытывают проблемы, а самолетом перевозить высокоемкие аккумуляторы нельзя». В «СберМегаМаркете», «М.Видео» и «Яндекс.Маркете» отказались от комментариев. В «Авито», «Юле», «Ситилинке», Минпромторге не ответили “Ъ”.

DJI объявила об остановке продаж своих дронов в России и на Украине в апреле: по сообщению компании, чтобы исключить их использование в боевых действиях. Решение было принято спустя месяц после того, как вице-премьер Украины Михаил Федоров обвинил производителя в том, что тот дает России доступ к данным системы местоположения беспилотников AeroScope. DJI отрицала обвинения Киева, но уже после приостановки операций в РФ подтвердила изданию The Verge, что беспилотники передают данные AeroScope в незашифрованном виде.

Дефициту коптеров способствовали частные инициативы по закупке снабжения для ДНР и ЛНР, считает директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов: «Хотя в столице они закончились, люди скупают технику в других регионах».

Устройства, по его словам, отправляются вместе с другой экипировкой, запрос на которую приходит из Донбасса,— от оптических прицелов до обуви. Коммерческие дроны «значительно доступнее тех, которые производятся предприятиями военно-промышленного комплекса, их можно закупать массово», пояснил эксперт.

Как ОНФ собирает средства на экипировку бойцов ДНР и ЛНР

Коммерческие беспилотники нужны и украинским военным. Вооруженные силы Украины используют более 6 тыс. коммерческих дронов, преимущественно произведенных в Китае, отмечал в мае основатель DroneUA Валерий Яковенко. Украинское подразделение «Аэроразведка» в апреле продемонстрировало метание противотанковых гранат с октокоптеров — для этого к гранатам прикреплялось напечатанное на 3D-принтере хвостовое оперение. Руководители компаний, предоставляющих облачные услуги и обновления для дронов, «каждый день принимают решения с последствиями военного характера», отмечал в мае американский Центр стратегических и международных исследований (CSIS).

Модели дронов, доступные на российском рынке, пригодны только для видеосъемки, для других целей — например, логистических или борьбы с массовыми беспорядками — их использовать нельзя, утверждает источник “Ъ” в ритейлере: «Они не обладают достаточной грузоподъемностью, дальностью полета, емкостью батарей». Он уточнил, что некоторые дроны нельзя завезти в Россию из-за отсутствия разрешения на использование определенных радиочастот.

Юрий Литвиненко, Никита Королев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...