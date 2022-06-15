«Влияние геополитических кризисов сглаживается долгосрочным горизонтом проекта»

«АЛМАР — Алмазы Арктики», основанная выходцами из АЛРОСА, решила не отменять запланированное на лето IPO, несмотря на санкции и военные действия на Украине. Юниорная компания с активами в Якутии, крупнейшим пакетом которой владеет супруга главы республики Айсена Николаева Людмила, собирается к концу 2024 года занять до 0,6% мирового рынка алмазов. Гендиректор компании Андрей Карху рассказал “Ъ” о ситуации с импортным оборудованием и логистикой в условиях санкционной войны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Карху

Фото: Пресс-служба «АЛМАРа» Андрей Карху

Фото: Пресс-служба «АЛМАРа»

— Вы объявили о выходе на IPO до начала спецоперации на Украине и последующих санкций, которые коснулись в том числе алмазной отрасли. Почему решили все-таки проводить его?

— Дело в том, что для АЛМАРа как для юниорной компании скорость развития является важнейшим критерием успеха, поэтому для нас на первом месте стоит выполнение производственных планов, а это требует достаточного финансирования. Все средства от размещения будут направлены на инвестиции в наши месторождения. Мы планируем кратный эффект от вложений, поэтому текущая капитализация акционерам компании не так важна, как для предприятий, которые выходят на биржу уже на зрелой стадии своего жизненного цикла.

Выполнение геологоразведочных работ по плану или лучше плана сильнее поднимает стоимость компании, чем снижение стоимости за счет внешних факторов. Из-за военной спецоперации мы отложили размещение на три месяца. Посмотрев на то, как развивается компания, и оценив влияние новых геополитических рисков и санкций, мы поняли, что эти факторы не столь критичны, чтобы перевесить фактор скорости развития.

Дело не только в спецоперации. Мировые финансовые рынки трясет еще с конца прошлого года. В США количество IPO резко сократилось. Но если вы посмотрите на размещения акций юниоров на крупнейшей юниорной бирже в Канаде, то увидите, что они продолжают идти. Даже в марте и апреле было 15 размещений — это в 2–2,5 раза меньше, чем обычно, но все же не ноль, как на других рынках. Такая устойчивость связана с долгосрочной природой инвестиций в юниоров и небольшим размером размещений, в среднем это $5–7 млн и обычно не более $30 млн. Тогда как для IPO добывающего предприятия требуется ликвидности в 50–100 раз больше. Так что даже с учетом того, что доступ к акциям АЛМАРа получили только квалифицированные инвесторы, и текущих условий российского фондового рынка, ограниченного в основном розничными инвесторами, денег достаточно для IPO десятков юниоров в год.

— Сказывается ли на компании прекращение импорта оборудования и технологий, которые используются в геологоразведке?

— Геологоразведочные работы на лицензионных участках АЛМАРа ведутся силами субподрядной организации — АО «Алмазы Анабара», дочернего предприятия компании АЛРОСА, которое располагает мощной производственной базой, включающей современную горную технику, несколько обогатительных комплексов и ремонтную базу. Поэтому на текущем этапе никаких ограничений АЛМАР не испытывает.

— Есть на российском рынке нужное оборудование не только для завершения геологоразведки, но и для добычи?

— В качестве основного сценария развития АЛМАР планирует самодостаточность в сфере основных операционных процессов, включая горные, обогатительные работы, а также продажу продукции. Для горных работ используются импортная тяжелая техника и оборудование, для их закупок и будущих продаж алмазного сырья АЛМАР планирует создать экспортно-импортную компанию для параллельного импорта.

Также мы не исключаем, что вместо закупок дорогостоящей горной техники и обогатительного оборудования, которые, согласно плану развития компании, планировалось начать в 2023 году, АЛМАР продолжит использование аутсорсинга не только на этапе ГРР, но и на этапе добычи. Так, в будущие годы прогнозируется недозагрузка операционных мощностей АЛРОСА в связи с выбытием из эксплуатации месторождений алмазов в районе деятельности АЛМАРа. Эти мощности могут быть использованы АЛМАРом, что обеспечит существенное сокращение капитальных расходов и ускорение возврата инвестиций.

— Увеличилась ли оценка затрат на завершение разведки и переход непосредственно к добыче (прежде называлась сумма 3 млрд руб.)?

— Мы прогнозируем, что существенного роста производственных расходов не произойдет, даже если инфляция перешагнет отметку 50%. Это связано с природой АЛМАРа как юниора: компания на данном этапе не имеет существенных расходов, все затраты оптимизированы, так как менеджмент является основным акционером и заинтересован в быстром развитии компании при оптимальных расходах. Такая стратегия, в отличие от крупных предприятий горнодобывающей отрасли, приводит юниора к активному аутсорсингу с тем, чтобы вкладывать больше в развитие минеральной базы, нежели в производственную инфраструктуру. А такие затраты не сильно связаны с внешним рынком, даже влияние геополитических кризисов сглаживается долгосрочным горизонтом проекта.

— Как вы собираетесь выстраивать логистику продаж? Сейчас из-за санкций российские алмазы за рубежом воспринимаются с опаской.

— Логистика алмазной продукции, в отличие, скажем, от цветных металлов или даже золота, очень проста: партии товаров доставляются по всему миру на самолетах рейсовых авиалиний с использованием услуг спецсвязи. Стоимость логистики — менее 1% в стоимости продукции. У компании уже есть предварительные договоренности с крупными алмазными дилерами из Индии и Китая. Большинство поставщиков и потребителей этих регионов готовы продолжать отношения с российскими компаниями.

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Интервью взял Евгений Зайнуллин