Коммуниста обвинили в миролюбии

В Госдуму поступили жалобы от руководства Самарской думы и ряда жителей области на депутата от КПРФ Михаила Матвеева в связи с его активностью в регионе и высказываниями о «специальной военной операции» на Украине. Материалы отправлены в комиссию по депутатской этике, но там пока не видят «предмета для рассмотрения». Сам коммунист связывает эти нападки с будущими губернаторскими выборами и своей антикоррупционной деятельностью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Матвеев

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Михаил Матвеев

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, в думскую комиссию по вопросам депутатской этики поступили обращения и. о. спикера Самарской облдумы Марины Антимоновой и нескольких жителей области с жалобами на коммуниста Михаила Матвеева. Они просят депутатов и лидера КПРФ Геннадия Зюганова наказать господина Матвеева «по всей строгости» за его публичные высказывания о «специальной военной операции» на Украине и деятельность в регионе.

Так, госпожа Антимонова обвиняет депутата в том, что он «вмешивался в порядок проведения заседания» думы, «выкрикивая с места требования о предоставлении ему слова, выходя без разрешения к трибуне», в частности при обсуждении бюджетных поправок в ноябре 2021 года. А в январе 2022-го при посещении Борского района коммунист требовал от полицейских предоставить ему доступ в здание администрации. В облдуме считают, что в данном случае норма закона о праве депутата беспрепятственно посещать органы публичной власти была неприменима, так как в это время «в здании не было лиц, которые эту власть осуществляют».

В свою очередь, самарца Александра Барашкина возмутил тот факт, что Михаил Матвеев в Telegram-канале «высказывался против проведения специальной военной операции», хотя сейчас «необходимо сплотиться всему народу России» и «помолчать о тех событиях, которые, по его мнению, не верны». По словам автора письма, «от прочитанной информации и от просмотра интернет-ресурсов» у него «волосы на голове стали дыбом»: «Такого я не мог представить даже в страшном сне… Неужели зря проливали кровь и пот мои дед и бабка во время войны в 1941–1945-х годах». Как пример «предательства» депутата Матвеева господин Барашкин приводит его февральское высказывание о том, что «война должна быть немедленно прекращена» и что, голосуя за признание ДНР и ЛНР, он «голосовал за мир, а не за войну».

Игорь Родин пишет, что его дед «гнал поганой метлой фашистов от стен Москвы до самого Берлина» и, к счастью, «не дожил до того дня, когда… открывают свой поганый рот на нашего Президента и Родину», уточняя, что имеет в виду Михаила Матвеева. «Примите какие-то меры в конце концов… Или так и будет прятаться за своей неприкосновенностью, пока наши отцы, братья и сыновья проводят Денацификацию и Демилитаризацию согласно приказу Верховного Главнокомандующего?» — заканчивает автор свое обращение (орфография сохранена).

Наконец, Андрей Жеглов в своем письме напоминает, что на выборах в Госдуму-2021 кандидата Матвеева поддержало «Умное голосование» (стратегия, разработанная командой политика Алексея Навального для поддержки оппонентов власти). Кроме того, по словам господина Жеглова, коммунист «охотно бросился в объятия иностранных антироссийских СМИ».

Сам Михаил Матвеев связывает эти письма с намеченными на 2023 год выборами самарского губернатора, а также со своей антикоррупционной деятельностью. Есть все «признаки кампании против потенциального кандидата со стороны властей», пояснил коммунист “Ъ”: это и одновременное направление в Думу в мае восьми обращений с претензиями по поводу давних (начиная с 2009 года) событий, и размещение в региональных Telegram-каналах текстов против депутата. Он также напомнил, что по его запросам были возбуждены два уголовных дела в отношении контрагентов регионального мусорного оператора, которые «подозреваются в выводе средств населения».

У руководства КПРФ, по словам господина Матвеева, претензий к нему нет. А комиссия по этике уже обращалась к нему «недели две назад» по поводу инцидента в Борском районе, добавил депутат: он дал пояснения, и на этом все закончилось.

По мнению источника “Ъ” в комиссии Думы по этике, высказывания депутата о военной операции — не предмет рассмотрения комиссии, это его позиция и разбираться с этим логичнее партии. Пресс-секретарь лидера КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко связал нападки на соратника с тем, что тот активный и популярный политик, и подтвердил, что «вопросов к нему нет». Напомним, ранее Геннадий Зюганов, комментируя слова Михаила Матвеева о военной операции, заявил, что ему просто «надо разобраться до конца», и добавил, что сам он тоже против войны, но «в данной ситуации те, кто поднял войну и каждый день обстреливал, они этот выбор сделали, поэтому их надо принудить к миру».

Мария Макутина