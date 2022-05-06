Дело о фейке оказалось фейковым

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Октябрьский райсуд Самары в четверг частично удовлетворил иск депутата Госдумы от КПРФ Михаила Матвеева к региональному управлению МВД и взыскал с ведомства 85 тыс. руб. компенсации за незаконное административное преследование. Два года назад полиция возбудила в отношении коммуниста дело о заведомо ложной информации, связанной с коронавирусом, которую парламентарий распространил в Twitter, но на поверку его сообщение оказалось достоверным. Эксперт говорит, что отбиться от обвинений в распространении фейков некоторым гражданам удается, но прецедентов отсуживания ими компенсации он не помнит.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В деле о распространении фейков коммунист Михаил Матвеев (в центре) одержал над самарской полицией и моральную, и материальную победу

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ В деле о распространении фейков коммунист Михаил Матвеев (в центре) одержал над самарской полицией и моральную, и материальную победу

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Согласно решению суда, самарский главк МВД должен компенсировать Михаилу Матвееву 50 тыс. руб. морального вреда и 35 тыс. руб. процессуальных издержек за незаконное возбуждение административного производства по ч. 9 ст. 13.15 КоАП (распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации). Исковые требования коммуниста составляли 1 млн руб.

Речь идет о деле, которое МВД возбудило в самом начале пандемии, весной 2020 года. Тогда, еще будучи депутатом Самарской губернской думы, господин Матвеев разместил в Twitter обращение в адрес начальника главка Александра Винникова с просьбой провести проверку по факту заболевания коронавирусом некоей сотрудницы полиции, вернувшейся из Таиланда, но не ушедшей на обязательную самоизоляцию. Информацию об этом коммунисту сообщил ее коллега. Однако в ответ депутат сам стал объектом проверки, поскольку заболевшая сотрудница обратилась в Следственный комитет с заявлением о нарушении неприкосновенности ее частной жизни. И несмотря на то что следствие не увидело в сообщении Михаила Матвеева состава уголовного преступления, полиция нашла признаки административного правонарушения — фейка о коронавирусе. Правда, доказать это в судах ей не удалось. Первая и апелляционная инстанции отказались привлекать господина Матвеева к административной ответственности, признав, что размещенная им в Twitter информация была достоверной.

В ГУ МВД по Самарской области от комментариев отказались. Сам коммунист уверен, что у интереса к нему силовиков была политическая подоплека. «Если бы тогда удалось довести это дело до уголовного, то меня лишили бы возможности участвовать в выборах в Госдуму,— пояснил он “Ъ”.— Со стороны полиции применялись разные методы продвижения административного дела, которые доставляли дополнительное нервное напряжение. Например, мне направляли СМС о том, что если я не явлюсь на опрос, то в отношении меня будет осуществлен привод». По мнению господина Матвеева, компенсация в размере 50 тыс. руб. хотя и существенно ниже заявленных им требований, но «все равно очень существенная сумма в практике Самарской области». «Я не буду подавать апелляцию, важен сам факт справедливости»,— резюмировал коммунист.

Интересно, что это не единственная «административка» за фейк о коронавирусе, по которой Михаил Матвеев привлекался к ответственности. Тогда же, весной 2020 года, он разместил в Twitter информацию о новокуйбышевской семье, вернувшейся из Европы и якобы неделю безуспешно пытавшейся дозвониться до врачей. Как и в первом случае, коммуниста сначала проверяли по уголовной статье о клевете, а потом привлекли к административной ответственности, назначив штраф в размере 45 тыс. руб.

Директор информационно-аналитического центра «Сова» (внесен в реестр НКО-иноагентов) Александр Верховский говорит, что случаи, когда гражданам удавалось отбиться от обвинений в коронавирусных фейках, не редкость, а «в этом конкретном случае у судьи, вероятно, не было ясного политического заказа». При этом прецедентов, когда граждане в таких случаях добивались компенсации, эксперт не помнит. «Упорные люди отсуживают из принципа, но большинство просто машет рукой»,— говорит господин Верховский.

Ани Айвазян, Самара; Андрей Прах