У газовых цен взрывной рост

Не успели цены на газ в Европе опуститься ниже $900 за тысячу кубометров после ограничений российских поставок, как котировки снова подскочили на фоне форс-мажора на американском заводе СПГ. Из-за трехнедельного ремонта на предприятии после взрыва рынок недосчитается около 1 млн тонн сжиженного газа. По мнению экспертов, с учетом баланса спроса и предложения, снижения цен в дальнейшем ожидать не стоит.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Производственный комплекс «Пригородное», состоящий из завода по производству сжиженного природного газа и терминала отгрузки нефти. Остров Сахалин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Производственный комплекс «Пригородное», состоящий из завода по производству сжиженного природного газа и терминала отгрузки нефти. Остров Сахалин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Авария на одном из крупнейших заводов по производству сжиженного газа в США — Freeport LNG — вызвала резкий рост цен на этот вид сырья на основных мировых торговых площадках. Взрыв и пожар на предприятии произошли 8 июня, их причины пока устанавливаются. Пострадавших нет, сообщал Freeport LNG.

Из-за закрытия как минимум на три недели производства в Техасе, на которое приходится около 20% американской переработки газа, с рынка может уйти около 1 млн тонн СПГ. В целом мощности завода позволяют перерабатывать до 2,1 млрд кубических футов газа в сутки и при полной мощности экспортировать 15 млн тонн сжиженного газа в год.

На фоне форс-мажора стоимость июльских фьючерсов на СПГ по индексу TTF в Европе 9 июня взлетела почти на 16%, выйдя за $1 тыс. за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE. До этого с начала весны стоимость СПГ снижалась и за первую неделю июня опустилась ниже $900 за тысячу кубометров, 8 июня достигнув минимума с конца февраля в $878,5 за тысячу кубометров. В то же время на внутреннем рынке США цены на СПГ, напротив, пошли вниз с учетом сокращения экспорта газа из-за аварии, указывают в «Альфа-Капитале». Впрочем, после первого шока и в Европе котировки снизились, вернувшись к уровню ниже $950 за тысячу кубометров.

Реакция европейских трейдеров объясняется тем, что именно с помощью СПГ Евросоюз рассчитывает компенсировать возможное снижение поставок российского трубопроводного газа на фоне ситуации вокруг Украины и дальнейших санкций.

Пока введение эмбарго на поставки газа из России не рассматривается. Европейские потребители пытаются увеличить закупки, чтобы заполнить до максимума подземные хранилища к зимнему сезону. «В контексте слабых поставок из России СПГ — основной фактор сдерживания цен на газ в Европе, который не дает им вновь подняться до мартовских максимумов»,— цитирует Reuters отчет Engie EnergyScan.

В Вашингтоне накануне заявили, что там также стараются ускорить поставки СПГ в Европу из США, Катара и Австралии. Впрочем, Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго страны прогнозирует сохранение высоких цен на газ в США в течение всего 2022 года на фоне низких запасов газа в собственных хранилищах. На начало сезона закачки в апреле они были на 17% ниже среднего показателя за последние пять лет, а к старту отопительного сезона в октябре будут на 9% ниже среднего показателя за пятилетку, прогнозирует ведомство. С учетом высоких цен на СПГ страна предпочитает экспортировать сырье.

Как отмечает консультант VYGON Consulting Иван Тимонин, существенность влияния новостей о приостановке работы завода Freeport на цены будет определяться в первую очередь ожидаемым балансом спроса и предложения на продукт.

Он поясняет, что ожидаемый рост производства СПГ в 2022 году с учетом запуска новых активов составляет примерно 30 млн тонн, однако на фоне продолжения повышения роли газовой генерации в Азии спрос также вырастет на сопоставимую величину. Таким образом, рынок в текущем году находится на грани баланса, и формирование дефицита является вполне реальной перспективой, говорит эксперт.

На этом фоне, полагает он, любая новость о задержке ввода или внеплановой остановке какого-либо актива, тем более такого крупного, как Freeport, может привести к существенному росту цен.

Ольга Мордюшенко