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Дни рождения

Сегодня исполняется 42 года председателю правления Тинькофф-банка Станиславу Близнюку

Станислав Близнюк

Станислав Близнюк

Фото: RBC / TASS

Станислав Близнюк

Фото: RBC / TASS

Его поздравляет генеральный директор S7 Group Татьяна Филева:

— Дорогой Станислав, поздравляю тебя с днем рождения! Желаю вести свою команду только вперед, продолжать быть лидером в инновационном развитии банковской отрасли России! Сейчас как никогда нужны ваши яркие и смелые идеи и лучшие технологические решения! А мы будем помогать тебе как партнер и присматривать за твоими успехами — нам сверху лучше видно! Желаю верных решений и перспективных идей, новых динамичных проектов и обязательно не забывать получать удовольствие от этой жизни!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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