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Коммерсантъ FM
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Зепп Блаттер отказался давать показания

Бывший президент Международной федерации футбола (FIFA) Йозеф Блаттер не стал в среду давать показания в суде, сославшись на боль в груди.

В среду суд в Швейцарии приступил к рассмотрению дела Блаттера и экс-главы Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) Мишеля Платини, обвиняемых в мошенничестве. Им грозит до пяти лет лишения свободы или крупный денежный штраф. В среду должна была состояться дача показаний господина Блаттера, в четверг — господина Платини.

«Я плохо себя чувствую. Эта проблема появляется у меня время от времени,— цитирует Блаттера AP.— Я не могу нормально дышать. В данный момент я не чувствую себя способным отвечать на допросе. Надеюсь, завтра мне станет лучше». До этого 86-летний Блаттер попросил перерыв и при помощи дочери покинул зал заседания.

Швейцарское федеральное бюро юстиции осенью 2015 года открыло дело против занимавшего на тот момент пост президента FIFA Зеппа Блаттера по подозрению в незаконном переводе в 2011 году 2 млн швейцарских франков Платини. Также Блаттера обвиняли в продаже телеправ Карибскому футбольному союзу (CFU) на показ чемпионатов мира 2010 и 2014 годов за $600 тыс.— намного ниже рыночной стоимости. Господин Блаттер был временно отстранен от работы, а 21 декабря 2015 года арбитражная палата комитета по этике FIFA дисквалифицировала его на восемь лет. 24 февраля 2016 года Апелляционный комитет FIFA сократил срок до шести лет. В 2021 году Зепп Блаттер был дисквалифицирован еще на 6 лет 8 месяцев за нарушения кодекса этики FIFA.

«РИА Новости»

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