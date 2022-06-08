Объединить, но пока не взбалтывать

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Госдума в среду, 8 июня, одобрила в первом чтении объединение Пенсионного фонда (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС) в единый Социальный фонд — это делается для упрощения и сокращения объемов администрирования двух организаций. В то же время, по данным “Ъ”, уже ко второму чтению законопроект о фонде будет существенно изменен по требованиям президентского государственно-правового управления. В частности, оно раскритиковало предложенный Минтрудом организационно-правовой статус фонда, его систему управления и особенности взаимоотношений с федеральным бюджетом. Де-факто эта критика может возобновить дискуссии и о конструкции и природе пенсионных накоплений и социального страхования в РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Несмотря на одобрение Госдумой идеи создания Соцфонда, решения главных вопросов о его форме и статусе социальному вице-премьеру Татьяне Голиковой придется подождать

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Несмотря на одобрение Госдумой идеи создания Соцфонда, решения главных вопросов о его форме и статусе социальному вице-премьеру Татьяне Голиковой придется подождать

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В среду Госдума одобрила в первом чтении пакет законопроектов о создании в РФ Социального фонда за счет объединения ПФР и ФСС. В комплекте с проектом закона о новом фонде депутаты одобрили и переход к единой взносооблагаемой базе для выплаты страховых взносов на пенсионное и социальное страхование.

Как будет устроен единый тариф соцплатежей С 2023 года, согласно принятому в среду, 8 июня, пакету документов о создании в РФ единого Социального фонда на базе ПФР и ФСС, для работодателей начнет действовать единый тариф с общим порогом взносооблагаемой базы для уплаты взносов на пенсионное страхование и страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Ее размер составит 1,565 млн руб.— в пределах этого порога совокупный тариф страховых взносов составит 30%, свыше его размер сократится до 15,1%. Кроме того, со следующего года компании начнут платить социальные взносы и за сотрудников, которые работают в рамках гражданско-правовых договоров. Благодаря этому, по расчетам Минтруда из финансово-экономического обоснования к проекту закона о фонде, уже в следующем году прогнозируемая сумма страховых взносов на обязательное пенсионное страхование увеличится на 28,1 млрд руб., на социальное страхование — на 113,3 млрд руб. К 2025 году дополнительные средства, по прогнозу Минтруда, позволят увеличить максимальный размер выплат по обязательному социальному страхованию в полтора раза. Как ранее писал “Ъ”, против перехода на единый тариф уже в 2023 году выступали в Российском союзе промышленников и предпринимателей — по мнению крупного бизнеса, даже небольшое увеличение налоговой нагрузки может негативно повлиять на работу предприятий, и так пострадавших в нынешних экономических условиях (подробнее см. “Ъ” от 30 марта). Впрочем, предложение отложить вступление в силу поправок в части социального страхования на один-два года еще может быть внесено ко второму чтению пакета документов о фонде. Анастасия Мануйлова

Правительство запланировало реформу двух из трех внебюджетных фондов для повышения качества социальных услуг населению — от выплаты пенсий и маткапитала до получения средств технической реабилитации для инвалидов. До 2025 года, согласно концепции цифровой трансформации социальной сферы, правительство перейдет к управлению ею с помощью единой цифровой платформы — по заказу ПФР ее должен разработать «Ростелеком» (подробнее см. “Ъ” от 2 марта 2021 года). Она же должна будет объединить все существующие профильные цифровые проекты и информсистемы Минтруда, ПФР, ФСС, а также учреждений медико-социальной экспертизы. В результате объединение аппаратов и бюджетов ФСС и ПФР становилось неизбежным. Принятый в среду в первом чтении законопроект о Соцфонде предполагает слияние фондов в организацию с новым правовым статусом — внебюджетного фонда, чьим учредителем будет выступать правительство, а собственником имущества и ответственным по публичным обязательствам — Российская Федерация. Координировать работу Соцфонда должен будет Минтруд, но в структуре его управления предполагается и наблюдательный совет, состоящий в том числе из работодателей, профсоюзов, депутатов Госдумы и членов Совета федерации.

В то же время, по данным “Ъ”, ко второму чтению пакет документов о фонде будет существенно изменен — его нынешнюю версию раскритиковало государственно-правовое управление (ГПУ) при президенте, которым руководит Лариса Брычева.

Как рассказал “Ъ” источник в правительстве, знакомый с содержанием ее отзыва, ГПУ не поддерживает создание в российском законодательстве новой организационно-правовой формы (внебюджетного фонда) путем внесения поправок в Гражданский кодекс и предлагает присвоить Соцфонду другой статус — госучреждения, прямо подчиненного правительству. Отметим, что ранее аналогичные вопросы возникали и у президентского Совета по кодификации гражданского законодательства.

Чем не нравится юристам статус Соцфонда Как следует из заключения Совета по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства (есть у “Ъ”), наибольшее число вопросов у его членов вызвал предложенный Минтрудом новый организационно-правовой статус будущего Социального фонда. Как указано в документе, «анализ основных характеристик новой организационно-правовой формы юридического лица позволяет прийти к выводу о том, что разработчики объединили в ней черты, присущие уже существующим различным организационно-правовым формам юридических лиц, таким как государственные корпорации, государственные компании, публично-правовые компании, государственные учреждения». Члены совета также не увидели в предложениях Минтруда «аргументированного обоснования идеи конструирования еще одной организационно-правовой формы юридического лица». По их мнению, было бы более разумно присвоить новому фонду текущий правовой статус ПФР — государственное учреждение, а также прописать отдельным федеральным законом особенности его работы. Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников подтвердил “Ъ”, что правительство согласилось с доводами Совета по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства о том, что цели, которые ставит перед собой Минтруд, предлагая присвоить будущему Социальному фонду отдельный статус, можно достигнуть, не затрагивая Гражданский кодекс. Он отметил, что важно по возможности синхронизировать введение законов в действие или сделать так, чтобы нормы вступали в силу поэтапно. «Эти моменты, как правило, прописываются ко второму чтению, когда уже понятно, как выглядит само тело закона»,— пояснил господин Крашенинников. Анастасия Мануйлова, Ксения Веретенникова

Напомним, сейчас организационно-правовая форма обоих фондов — также госучреждение, она закреплена в Бюджетном кодексе, однако работу ПФР координирует Минтруд. Те особенности, с которыми будет связана работа Соцфонда — а он, например, так же, как и ПФР, распоряжается не только средствами страховых взносов, но и бюджетными средствами на выплату материнского капитала,— могут быть описаны отдельным федеральным законом, это предусмотрено п. 8 ст. 123 ГК. «Также вопросы вызвал и правовой статус территориальных учреждений будущего фонда — из закона не следует, являются ли они самостоятельными юридическими лицами»,— рассказывает источник “Ъ”. Еще одно принципиальное возражение ГПУ в том, что предложенная Минтрудом структура управления будущим фондом является избыточной. «Практический смысл создания и функционирования наблюдательного совета фонда отсутствует, неясно, какими полномочиями его предлагается наделить и как при этом запланировано избежать их дублирования другими органами правительства»,— отмечает источник “Ъ”. Наконец, ГПУ посчитало излишним описывать в проекте закона о фонде особенности его финансовых взаимоотношений с федеральным бюджетом, тогда как Минтруд предлагает закрепить в тексте этого документа обязательства федерального бюджета финансировать с помощью межбюджетных трансфертов дефицитные статьи страховых расходов фонда, чтобы избежать ситуации «перекрестного финансирования» (см. “Ъ” от 27 апреля). «По мнению ГПУ, проект нуждается в существенной доработке»,— заключает источник “Ъ”.

Анастасия Мануйлова