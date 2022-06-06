Правительство доложило в Кремль по «Народному инспектору»

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“Ъ” получил ответ на запрос из пресс-службы администрации президента РФ, касающийся исполнения поручения Владимира Путина российскому правительству в ноябре 2021 года. Тогда, рассказывал “Ъ”, по итогам заседания президиума Госсовета глава государства поручил Белому дому до 1 июня 2022 года «завершить работу по внесению в законодательство изменений» по усилению контроля за нарушителями ПДД.

Речь шла о двух законопроектах: поправках в КоАП (принятых Госдумой в первом чтении в феврале 2019 года), позволяющих выносить штрафы на основании фотографий и видеороликов, сделанных гражданами с помощью мобильного приложения под условным названием «Народный инспектор»; поправках в КоАП (принятых в первом чтении в декабре 2017 года) по передаче региональным властям от ГИБДД полномочий по администрированию нарушений ПДД.

«Правительство Российской Федерации, соблюдая сроки поручения, направило в адрес президента соответствующий доклад,— сообщили “Ъ” в пресс-службе Кремля. — Законопроекты по-прежнему находятся в Госдуме на стадии рассмотрения».

Каких-либо комментариев со стороны правительства и Госдумы о судьбе законопроектов не поступало. В базе данных парламента последние события датируются октябрем 2021 года, когда документы были закреплены за парламентским комитетом по госстроительству.

Иван Буранов