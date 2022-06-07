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Данные с доставкой

К СДЭК подали коллективный иск из-за утечки информации пользователей

Клиенты сервиса экспресс-доставки СДЭК подали к компании коллективный иск на 2,2 млн руб. о взыскании компенсации за утечку персональных данных. Информация о пользователях появилась в сети в конце февраля, в СДЭК объясняли ее масштабной хакерской атакой. Несмотря на ужесточение российского законодательства в данной сфере, реальная выплата пострадавшим вряд ли будет больше 10 тыс. руб., считают юристы.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с коллективным иском «о компенсации морального вреда в связи с нарушением законодательства о персональных данных», поданным к российскому оператору экспресс-доставки СДЭК («СДЭК-Глобал») 6 июня в Центральный районный суд города Новосибирска, по месту регистрации ответчика. Причиной разбирательства стала масштабная утечка персональных данных клиентов сервиса, о ней стало известно 28 февраля. В открытом доступе оказались две таблицы с ФИО, номерами телефонов, адресами и другими чувствительными данными клиентов компании: один файл содержал 466 млн строк, второй — 822 млн.

В иске участвуют 22 пользователя службы СДЭК, еще более 100 пользователей отправили заявки на присоединение к коллективному иску, рассказали в юридической фирме DestraLegal.ru, представляющей истцов. Согласно исковому заявлению, моральная компенсация каждому участнику процесса полагается в размере 100 тыс. руб., следовательно, общая сумма иска составляет порядка 2,2 млн руб.

Сам СДЭК объяснял утечку политически мотивированной хакерской атакой на свои информационные ресурсы: «СДЭК, как и многие другие российские компании и учреждения, оказался заложником ситуации после 24 февраля». На запрос “Ъ” касательно коллективного иска в компании не ответили.

Утечка данных пользователей сервиса СДЭК может говорить о том, что оператор не принял необходимые и достаточные меры, чтобы обеспечить их безопасность, считает директор по правовым вопросам DestraLegal.ru Борис Фельдман: «Передавая свои данные курьерам, клиенты сервиса СДЭК надеялись на их сохранность и конфиденциальность».

Помимо клиентов СДЭК в конце февраля пострадали пользователи «Яндекс.Еды», Avito, Wildberries, Delivery Club и других популярных платформ. В конце марта через DestraLegal.ru коллективный иск подали пользователи «Яндекс.Еды», в нем участвовали 33 человека, сумма компенсации на каждого также составляла 100 тыс. руб. Профильное ведомство — Роскомнадзор, со своей стороны, 23 марта составил на компанию «Яндекс.Еда» протокол за нарушение законодательства в сфере персональных данных (ч. 1 ст. 13.11 КоАП РФ, предполагает штраф в размере от 60 тыс. до 100 тыс. руб.) (см. “Ъ” от 23 марта). Суд назначил компании штраф в размере 60 тыс. руб.

Громкие утечки данных отчасти подтолкнули законодательство в этой сфере к ужесточению: в конце мая Минцифры согласовало законопроект, который предполагает не только введение оборотного штрафа за потерю данных в 1%, но и увеличение его до 3%, если компания попытается скрыть инцидент (см. “Ъ” от 30 мая). Сейчас компания в случае утечки данных должна в течение 24 часов уведомить об этом Роскомнадзор.

Раньше у компаний было больше возможностей пренебрегать сохранностью данных в силу мягкости законодательства, считают юристы. Например, ООО «Орифлейм» оштрафовали в 2021 году всего на 30 тыс. руб., говорит юрист BGP Litigation Анастасия Мырсина: «Сейчас государство идет по пути ужесточения ответственности, и идея увеличить штрафы за подобные нарушения представляется верной, поскольку будет мотивировать компании внимательнее относиться к данным».

Юристы считают, что шансы на удовлетворение требований у истцов есть, но оно будет частичным. «Размер присужденной компенсации морального вреда может оказаться до смешного малым, он рассчитывается с учетом индивидуальных особенностей потерпевшего, степени его моральных и физических страданий»,— отмечает руководитель практики разрешения споров Savina Legal Артем Баринов. По такой категории дел средний размер присуждаемой компенсации составляет 2 тыс. руб., уточнил он. Исходя из судебной практики, согласна адвокат коллегии Delcredere Анастасия Дудко, суммы компенсаций вряд ли будут выше 10 тыс. руб.

Татьяна Исакова

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