Подача с уголовного

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В среду в швейцарском городе Боллинцона начнется судебный процесс по делу некогда двух наиболее влиятельных фигур мирового футбола — бывшего президента Международной федерации футбола (FIFA) Зеппа Блаттера и экс-главы Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) Мишеля Платини. Они обвиняются в мошенничестве, растрате и коррупции. В случае признания виновными обвиняемым грозит до пяти лет лишения свободы. Процесс не будет затяжным — вердикт ожидается уже 8 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-президенту UEFA Мишелю Платини (слева) и экс-президенту FIFA Зеппу Блаттеру грозит до пяти лет лишения свободы

Фото: FABRICE COFFRINI / AFP Экс-президенту UEFA Мишелю Платини (слева) и экс-президенту FIFA Зеппу Блаттеру грозит до пяти лет лишения свободы

Фото: FABRICE COFFRINI / AFP

В среду суд города Боллинцона приступит к слушанию дела, обвиняемыми по которому проходят бывший президент FIFA Зепп Блаттер и бывший президент UEFA Мишель Платини. Они обвиняются в мошенничестве, растрате и коррупции. Первым, уже в среду, показания даст 86-летний господин Блаттер. В пятницу суд заслушает 66-летнего Мишеля Платини. В общей сложности процесс продлится, если не случится отсрочек, вызванных, в частности, слабым здоровьем Блаттера, до 22 июня. А уже 8 июля должен быть обнародован вердикт. В случае признания обвиняемых виновными им грозит до пяти лет лишения свободы.

Нынешний процесс станет завершением саги, начавшейся еще в 2015 году, вскоре после того как FIFA потряс грандиозный скандал. Тогда Федеральное бюро расследований (ФБР) США совместно с полицией Швейцарии за два дня до начала Конгресса FIFA провело операцию, результатом которой стало задержание ряда высокопоставленных функционеров структуры (позже многие из них были осуждены) за участие в коррупционных схемах. Наиболее ярким итогом скандала стала отставка Зеппа Блаттера. Поста главы UEFA лишился и Мишель Платини (по должности он являлся также вице-президентом FIFA). Позже комиссия по этике FIFA дисквалифицировала и Зеппа Блаттера, и Мишеля Платини. После всех апелляций срок наказания господина Блаттера составил шесть лет и десять месяцев, а господина Платини — четыре года (дисквалификация истекла в 2019 году). Весной прошлого года FIFA добавила господину Блаттеру новую дисквалификацию — еще на шесть лет и восемь месяцев (отсчет начался с октября 2021 года) — за то, что он выписывал себе и своему окружению незаконные премии.

Незаконная выплата вознаграждения за счет средств FIFA легла и в основу уголовного дела Блаттера и Платини. В январе 2011 года Зепп Блаттер распорядился выплатить из средств FIFA Мишелю Платини 2 млн швейцарских франков (около $2 млн) якобы за консультационные услуги, оказанные в период с 1998 по 2002 год, когда господин Платини являлся советником президента FIFA. На самом деле потери FIFA были даже чуть больше. Платеж был проведен вполне официально, так что еще 229 тыс. франков FIFA перечислила в социальные фонды.

Никаких документов, обосновывающих законность выплаты, тем более с задержкой почти в десять лет, ни Зепп Блаттер, ни Мишель Платини не предоставили. Это дало следствию основания считать, что деньги стали платой, во-первых, за то, что Мишель Платини откажется от участия в выборах президента FIFA в 2011 году (он так и сделал), во-вторых, за то, что он обеспечит Зеппу Блаттеру поддержку европейских футбольных федераций. По версии же обвиняемых, договоренность о том, что Платини получит означенные 2 млн франков, была действительно достигнута в то время, когда Платини являлся советником президента FIFA. Просто она была устная. К тому же, как утверждал Мишель Платини в ходе следствия, Зепп Блаттер говорил ему при назначении советником, что у FIFA нет денег, чтобы сразу расплатиться за его услуги. При этом в цикле 1998–2002, между двумя чемпионатами мира, доходы FIFA составили 2,7 млрд франков, а прибыль 115 млн франков. Добавим также, что оба обвиняемых отрицают свою виновность и выражают готовность доказать это в ходе процесса.

Впрочем, если ориентироваться на практику рассмотрения швейцарскими судами дел, возбужденных в результате проверки деятельности FIFA, начатой после скандала 2015 года, окажется, что риск реально лишиться свободы у господ Блаттера и Платини невысок. Можно вспомнить вердикт 2020 года в отношении Жерома Вальке, который как раз после событий 2015-го лишился должности генерального секретаря FIFA. Два года назад он был признан виновным в подделке документов при продаже прав на телетрансляции чемпионатов мира (именно генсек FIFA курировал это направление), но был приговорен лишь к 120-дневному условному сроку и выплате штрафа в размере €1,75 млн.

Александр Петров