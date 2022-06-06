Привет, ромашки и окурки

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Почти каждое событие недели хотя бы на уровне приглашения начиналось с извинительных интонаций — «Вы уж простите нас, но мы все-таки решили…» Впрочем, решившихся становится день ото дня больше. Никаким шестым пакетом не перешибешь этих стойких людей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Совсем не отметить свое 100-летие ГМИИ имени Пушкина, конечно, не мог. Тем более это первый юбилей музея, который на посту его директора встречает Марина Лошак. И вот банк ВТБ — генеральный спонсор музея и одновременно спонсор музыкальной компании Теодора Курентзиса musicAeterna — подарил выступление хора под управлением Виталия Полонского. Это позволило пригласить на вечер «Столетия плывут из темноты» гостей, среди которых оказались Эльвира Набиуллина, Денис Молчанов, Михаил Задорнов, Ольга Дергунова, Марианна Сардарова, Михаил Куснирович, Елена и Михаил Карисаловы, Андрей Шаронов, Владимир Познер, Павел Гусев, Сати Спивакова, Мадина Гогова. Церемониально в этот раз все очень упростилось. В самом деле, невозможно уже представить, чтобы директор музея появлялась верхом на мотоцикле за спиной у актера Джереми Айронса, как это сделала в 2007 года Ирина Антонова на открытии выставки «Новый Свет. Три столетия американского искусства». Да просто торжественный ужин в Доме Пашкова после официальной части, как это было еще в 2019 году на открытии выставки из коллекции Fondation Louis Vuitton в присутствии Бернара Арно с семьей, тоже представить уже невозможно. Так что сразу после очень сдержанной, избирательной и простой речи госпожи Лошак вечер незамедлительно перешел к вокальным мотетам, божественным не только по смыслам, но и по исполнению. Вероятно, на саму госпожу Лошак концерт подействовал духоподъемно, потому что по его завершении она незапланированно подошла к микрофону и обратилась к гостям: «Все обязательно будет хорошо! Приходите в музей!»

Премьера фильма «Одна» оказалась примечательной разве что появлением на ней Дмитрия Пескова с супругой Татьяной Навкой — прямо накануне ее внесения в санкционный список ЕС. Выглядела госпожа Навка весьма умиротворенно, хотя фильм и был остросюжетным. Если коснуться других киноновостей, то сопродюсеры сериала-долгостроя «Балет» Сергей Бондарчук и Алексей Киселев решили взять передышку и встретиться с друзьями. А ведь одна из сцен «Балета» снималась в ресторане «Фаранг» Алексея Пинского. Ну и как-то сообща все решили на один вечер возродить здесь бар The Kisa. На вечеринку пришли даже Данила Козловский и Александр Будберг. Впрочем, вскоре в репертуаре Московского академического музтеатра появится другой балет — в постановке хореографа Владимира Варнавы и режиссера Евгения Сангаджиева. Собственно, изначально постановка была придумана для одной из серий «Балета». Снимать ее планируют в МАМТе, но так увлеклись, что премьера танцевального спектакля «О природе» стоит в афише уже в начале июля.

«В этом сложном году — году парализованной речи и отсутствующих слов — мы отходим от привычной модели проведения аукциона и предлагаем встретиться в неформальной обстановке»,— с таким обращением к патронам фонда и коллекционерам современного искусства обратился куратор фонда Cosmoscow Алексей Масляев. Самым неформальным местом сегодня и правда можно считать дом творчества «Переделкино», где по-прежнему ощутима история, но при этом уже видны результаты инвестиций Романа Абрамовича. Среди таких, особенно заметных глазу, ресторан «Библиотека». Вчера вечером его показывал гостям и знакомым директор «Гаража» Антон Белов, однако место и само уже пользуется спросом. Собственно, оно повторяет судьбу кафе при катке The Rink в Сколково (также инициатива господина Абрамовича и его команды) — пришлось заметно повысить цены, чтобы избежать драк за столики между родителями, ратующими за культурное развитие своих детей в писательском поселке.

Вести аукцион (который проходил при поддержке Hutton Development и «Открытие» Private Banking) доверили хоть и дебютантам, зато семейной паре — соосновательнице онлайн-галереи Sample и арт-ярмарки Blazar Александре Лекомцевой и ее супругу, владельцу алтайской лакшери-турбазы «Молодость» Алексею Карахану. «Чего мы только не вели по отдельности, но никогда еще мы ничего не вели вместе,— начал господин Карахан,— так что сегодня вы наблюдаете гармонизацию семейного тандема». Далее он объяснил: все, что про искусство, будет рассказывать супруга, а все, что про деньги,— он. И таким семейным подрядом они реализовали аж 23 лота примерно за полтора часа (а это очень хороший темп), выручив более €75 тыс. Причем собравшиеся так поверили в концепцию неформальной встречи на природе, что самым дорогим лотом стала работа Кирилла Манчунского «9 окурков и ромашка» (ткань, ручная вышивка, 60х60), проданная за €9 тыс.

Евгения Милова, обозреватель “Ъ”