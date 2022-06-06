Дважды спасенная

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В прокат выходит фильм Дмитрия Суворова «Одна», основанный на реальной истории Ларисы Савицкой, единственной пассажирки, выжившей после крушения самолета Ан-24 под Завитинском в 1981 году. Рассказывает Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фильм о выжившей после крушения самолета Ларисе Савицкой (Надежда Калеганова) не обошелся без преувеличений

Фото: ССБ Кино Фильм о выжившей после крушения самолета Ларисе Савицкой (Надежда Калеганова) не обошелся без преувеличений

Фото: ССБ Кино

У фильма Дмитрия Суворова были шансы стать очередным свидетельством международного успеха российского кино — им заинтересовался Netflix, который планировал выпустить картину под своим брендом сразу на нескольких территориях. Сделка по продаже была закрыта 22 февраля этого года, но затем американский стриминговый сервис по известным причинам прекратил свою деятельность в нашей стране. Однако картина, как и ее героиня, сумела выжить и теперь выходит в российский широкий прокат, а ее продвижение обеспечивает аж целый «Первый канал».

Легко понять, что привлекло в «Одной» иностранных дистрибуторов: для отечественного фильма, снятого при поддержке Минкульта, в нем на удивление мало идеологии. Советское прошлое, конечно, изображено в привычном сейчас теплом ностальгическом ключе, но это в данном случае даже оправданно, поскольку именно так Лариса (Надежда Калеганова) вспоминает те счастливые дни, когда она была молода, влюблена и полна надежд на будущее. Сама же история ее чудесного спасения одновременно проста и невероятна, эмоциональный отклик гарантирован. Без художественных вольностей, конечно, не обошлось — два дня, которые провела в тайге настоящая Лариса Савицкая, были гораздо менее кинематографичными, а последствия падения с высоты 5200 метров — гораздо более тяжелыми для ее здоровья, чем это показано в фильме. Но в конце концов, перед нами не документальное кино, а появление на финальных титрах реальной героини как будто скрепляет предыдущие сто минут утвердительной печатью: показанному верить.

Авиакатастрофа, с которой начался отсчет второй жизни Ларисы, произошла 24 августа 1981 года. Пассажирский лайнер Ан-24, летевший из Комсомольска-на-Амуре в Благовещенск, столкнулся с военным самолетом-ракетоносцем Ту-16 в небе недалеко от города Завитинска Амурской области. Погибли 37 человек — все, летевшие в обоих самолетах, кроме одной женщины. Савицкой помогла спастись цепочка случайностей, среди них, например, то, что она вспомнила эпизод из недавно посмотренного итальянского фильма «Чудеса еще случаются» (1974), основанного на точно такой же реальной истории девушки, выжившей в авиакатастрофе,— эта параллель обыграна и в картине Суворова.

Крушение самолета, снятое достаточно эффектно, чтобы обеспечить наиболее впечатлительным зрителям приступ аэрофобии, в «Одной» происходит еще до открывающих титров. Ему предшествует краткая экспозиция, знакомящая нас с Ларисой, ее новоиспеченным мужем Володей (Максим Иванов) — они возвращались домой в Благовещенск из свадебного путешествия, некоторыми другими пассажирами рокового рейса и диспетчерами аэропорта в Комсомольске-на-Амуре. После краха Ан-24 начинается триллер о выживании в тайге. Он перемежается флешбэками-воспоминаниями Ларисы о ее недолгой совместной жизни с Володей, а также линией некоего товарища Князева (Виктор Добронравов) — строгого мужчины с открывающим все двери удостоверением, присланного найти виновных в столкновении. Выясняется, что таковых, по сути, нет: и гражданские диспетчеры, и военные летчики выполняли каждый свою инструкцию, а то, что эти инструкции противоречат друг другу — ну вот как-то так само получилось. На этом месте и авторы, и персонажи бросают выяснять причины происшедшего и переключаются в более комфортный для нашего кино регистр — демонстрацию, что при любом политическом строе все у нас зависит не от начальства, а от того, кто сегодня дежурит. Поэтому председатель завитинского горисполкома (Леонид Громов) решает помочь старому другу — отчиму Ларисы (Владимир Виноградов), вместе с женой (Анна Дубровская) и матерью Володи (Мария Сокова) разыскивающему пропавших детей, суровый товарищ Князев вдруг проявляет человечность, пилоты спасательного вертолета соглашаются поработать сверхурочно, и наступает хеппи-энд. Спасена и Лариса Савицкая, и фильм «Одна».