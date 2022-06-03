Из свежей почты

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Ярослав Елизаров, 10 лет, детский церебральный паралич, эпилепсия, требуется лечение. 174 070 руб.

Внимание! Цена лечения 201 070 руб. Телезрители ГТРК «Тверь» соберут 27 тыс. руб.

Сын получил родовую травму — кровоизлияние в головной мозг. Мы начали лечение, а через три месяца погиб муж. С тех пор я одна воспитываю Ярослава, вожу его на реабилитацию, в бассейн, на занятия с дефектологом, логопедом и психологом. В полтора года у сына начались приступы судорог. Благодаря вашей помощи он прошел лечение в московском Институте медтехнологий (ИМТ). В результате сын окреп, стал подвижнее, сам садится, но ползать не может, не стоит и не ходит без поддержки. Нас ждут в ИМТ для продолжения лечения, и я опять прошу вашей поддержки. Ольга Елизарова, Тверская область

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Мы планируем обследовать ребенка и продолжить лечение — укрепить мышцы, улучшить координацию и равновесие, развить речь».

Ваня Шереметцов, 9 лет, расщелина губы, нёба и альвеолярного отростка, недоразвитие верхней челюсти, требуется ортодонтическое лечение. 149 400 руб.

Внимание! Цена лечения 450 400 руб. Общество помощи русским детям (США) внесло 150 тыс. руб. ООО Ни Хао Партс внесло 50 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— еще 80 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Курск» соберут 21 тыс. руб.

Ваня родился с двусторонней расщелиной верхней губы, нёба и альвеолярного отростка, деформацией верхней челюсти. Позади четыре операции. Их проводили по госквоте, а лечение мы оплачивали сами. Зубы у сына прорезались в срок, но выросли криво. Заговорил Ваня после полутора лет, неразборчиво и гнусаво. Прикус у него нарушен, еще остается расщелина альвеолярного отростка. Лечение нужно продолжить, но я уже не в силах его оплачивать. Эдуард Шереметцов, Курская область

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «Мальчику требуется продолжение этапного ортодонтическо-хирургического лечения».

Алина Захарова, 7 лет, врожденная деформация стоп, требуется лечение. 147 540 руб.

Внимание! Цена лечения 326 540 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 150 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Смоленск» соберут 29 тыс. руб.

У Алины тяжелые врожденные двигательные нарушения, в год у нее выявили ДЦП. Мы прошли множество курсов реабилитации и многого добились. Дочка уже встает у опоры, учится ходить с ходунками, хотя ей трудно и больно, стопы сильно выворачиваются и нет равновесия. Чтобы Алина смогла ходить без боли, надо выпрямить стопы. Известный ярославский ортопед Максим Александрович Вавилов берется оперировать Алину. Но оплата операции нам не по силам. Помогите! Валентина Захарова, Смоленская область

Травматолог-ортопед ООО «Клиника Константа» Максим Вавилов (Ярославль): «Алине требуется реконструкция заднего и среднего отделов обеих стоп. Мы выведем стопы в правильное положение, и девочка сможет нормально ходить».

Сулейман Абдурахманов, 10 месяцев, острый миелобластный лейкоз, спасет трансплантация костного мозга, требуется подбор и активация родственного донора. 198 221 руб.

Внимание! Цена подбора и активации донора 370 221 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 150 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Грозный» соберут 22 тыс. руб.

В марте этого года у сына на шее и под мышкой образовались фурункулы, поднялась температура. Анализы показали, что количество лейкоцитов зашкаливает, а уровень гемоглобина и тромбоцитов резко снизился. Сына направили на обследование и лечение в Москву. Здесь ему поставили страшный диагноз: рак крови. Одной химиотерапией с болезнью не справиться. Сына спасет только пересадка костного мозга. Чтобы выяснить, кто из двух сестер Сулеймана подходит ему как донор, требуется их генетическое типирование. Но государство его не оплачивает, а у нас таких денег просто нет. Пожалуйста, помогите спасти сына! Мадина Абдурахманова, Чеченская Республика

Трансфузиолог НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина Нара Степанян (Москва): «Сулейману по жизненным показаниям необходима трансплантация костного мозга от родственного донора. Подбором и активацией донора занимается Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова».

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