4 1 мин. ...

78,81 доллара стоил в среднем баррель нефти Urals в мае 2022 года, сообщил Минфин. В сравнении с апрелем ($70,52) показатель вырос на $8,29. Средняя цена Urals в январе—мае сложилась в размере $83,48 за баррель против $61,62 за такой же период прошлого года. Февральская цена Urals в $92,2 была максимумом с октября 2014 года, но в марте и апреле она заметно сократилась, поскольку из-за последствий военной операции РФ на Украине продавать российскую нефть стало сложнее. В результате дисконт цены Urals к цене сорта Brent (в мае фьючерс на его поставку в среднем стоил $111 за баррель) составлял в минувшем месяце $32, что несколько меньше апрельских $35.