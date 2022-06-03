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Коммерсантъ FM
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ЦИК оценил партийные ресурсы

«Единая Россия» растет в финансовом отношении

Центризбирком вчера опубликовал ежегодные финансовые отчеты партий за выборный 2021 год. Больше всего средств ожидаемо привлекла «Единая Россия», хотя их оказалось лишь немногим более, чем в прошлом году. Среди оппозиционных парламентских партий больше всего денег получила КПРФ, а из непрошедших в Госдуму — «Яблоко». Хотя «Новые люди» привлекли меньше средств, чем их парламентские коллеги, за прошлый год им удалось нарастить финансирование в 2,5 раза. Больше всего денег партии тратят на содержание региональных отделений и переводы в избирательные фонды. Кроме того, в прошлом году партии увеличили расходы на публичные мероприятия, которые в 2020 году были ограничены из-за пандемии коронавируса. «Единая Россия» потратила на них 1 млрд руб., а «Новым людям» удалось пройти в Госдуму, потратив на публичные мероприятия только 30 тыс. руб.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

2 июня Центральная избирательная комиссия (ЦИК) опубликовала на своем сайте отчеты российских партий о финансовой деятельности за выборный 2021 год. По закону партии обязаны подавать их ежегодно до 1 апреля. В них должна содержаться информация как об источниках и размерах средств, поступающих на счета партии и ее подразделений, так и об их расходовании.

Согласно документам, предоставленным партиями, самая значительная сумма поступила на счет «Единой России» (ЕР) — 10,4 млрд руб., что немногим больше прошлогодних поступлений (9,6 млрд руб.). Основную часть средств единороссы потратили — на конец отчетного периода на их счете осталось около 3,3 млрд руб.

Большую часть доходов ЕР составляют пожертвования — свыше 5,3 млрд руб., на членских взносах партия заработала 214 млн руб., и еще свыше 4,3 млрд руб. поступило из федерального бюджета. По закону ежегодное финансирование из федерального бюджета получают партии, набравшие больше 3% голосов на предыдущих выборах в Госдуму: за каждый голос они получают 152 руб. Партии, чей кандидат набрал на президентских выборах более 3% голосов, также получают единоразовую выплату из расчета 152 руб. за голос.

Больше всего ЕР перечислили Тюменский и Хабаровский фонды поддержки регионального сотрудничества и развития (60 млн и 53 млн руб. соответственно), но часть этих средств пришлось вернуть, потому что по закону сумма взноса не может превышать 43,3 млн руб. в год для юридических лиц. Среди физлиц больше всего «Единой России» в 2021 году пожертвовал фермер Сергей Краснокутский из Ставропольского края — 9 млн руб., но 5 млн руб. партия ему вернула: все по тому же закону физические лица не могут переводить партиям свыше 4,3 млн руб. в год.

Среди оппозиционных партий, прошедших в парламент, больше всего средств в 2021 году привлекла КПРФ — более 1,8 млрд руб. Чуть меньше в 2021 году получила «Справедливая Россия — За правду» (СЗРП) — 1,7 млрд руб., около 1,6 млрд руб. получила ЛДПР, и меньше всего в 2021 году привлекла впервые прошедшая в Госдуму партия «Новые люди» — 635,3 млн руб. Партия, созданная в марте 2020 года, лишь второй раз сдает отчет, из него следует, что за год им удалось в 2,5 раза увеличить свое финансирование: в 2020 году партия привлекла только 260,2 млн руб.

Среди партий, не прошедших в Госдуму, больше всего средств в 2021 году привлекли «Яблоко» (465,6 млн руб.), Партия пенсионеров (349 млн руб.), «Зеленые» (139 млн руб.) и «Коммунисты России» (119,3 млн руб.). Доходы остальных пяти партий—участниц выборов не превысили в миллионах и двузначных чисел: меньше всего денег привлекла «Зеленая альтернатива» — 51,6 млн руб., по спискам на выборах она заняла 12-е место из 14.

У партий, прошедших в Госдуму, больше всего затрат уходило на содержание региональных отделений и перечисления в избирательные фонды. Среди прочих затрат самыми крупными оказались пропагандистская деятельность и создание партийных медиа. Больше всего на это потратилась ЕР — порядка 3,3 млрд руб. На втором месте ЛДПР — почти 688 млн руб., на третьем — КПРФ с тратами на пропаганду и СМИ более 468 млн руб. СЗРП и «Новые люди» на эти цели потратили 395 млн руб. и 117 млн руб. соответственно.

На партийные съезды из парламентских партий больше всего в 2021 году потратила снова «Единая Россия» — почти 568 млн руб., СЗРП — 31,7 млн руб., у КПРФ на эти цели потрачено 29,5 млн руб. «Новые люди» и ЛДПР и вовсе уложились в полмиллиона рублей. Лидирует «Единая Россия» и по затратам на публичные мероприятия, которые в 2021 году стали постепенно возвращаться в политическую жизнь после ковидных ограничений. Партия власти потратила на них свыше 1 млрд руб. (в 2020 году партийцы уложились в 347 млн руб.), КПРФ — 23,6 млн руб., СЗРП — 23,5 млн руб., ЛДПР — 237 тыс. руб. А вот «Новым людям» удалось пройти в Госдуму, потратив на публичные мероприятия в 2021 году всего лишь 30 тыс. руб.

Елена Рожкова

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