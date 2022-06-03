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Сегодня отмечает 75 лет со дня рождения предстоятель Русской православной старообрядческой церкви, митрополит Московский и всея Руси Корнилий

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предстоятель Русской православной старообрядческой церкви, митрополит Московский и всея Руси Корнилий

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Предстоятель Русской православной старообрядческой церкви, митрополит Московский и всея Руси Корнилий

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Его поздравляет мэр Москвы Сергей Собянин:

— Ваше Высокопреосвященство! Примите мои сердечные поздравления с днем Вашего тезоименитства и 75-летием. Годы Вашего предстоятельства наполнены большими достижениями на благо Русской Православной Старообрядческой Церкви. Старообрядцы открывают свой богатый внутренний мир и историческое наследие москвичам и гостям столицы. Этому способствуют ежегодные мероприятия, посвященные Празднику святых жен-мироносиц, когда священство и верующие со всей России и из-за рубежа приезжают в нашу столицу, чтобы поделиться духовным опытом, продемонстрировать древнюю культуру и ремесленное мастерство. На протяжении многих лет Вы проявляете особую заботу об историко-архитектурном ансамбле «Рогожская слобода». Правительство Москвы будет и впредь помогать возрождению и развитию этого крупного духовного центра. А также оказывать поддержку в реализации других проектов, способствующих сохранению традиций старообрядчества, укреплению духовности, мира и согласия в нашем городе. Желаю Вам, дорогой Владыка, крепости душевных и телесных сил, мира, благополучия и успехов в Вашем нелегком служении на благо Церкви и Отечества.