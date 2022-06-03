К читателям газеты «Коммерсантъ»

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Праздник дарования Торы

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главный раввин Федерации еврейских общин России Берл Лазар

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Главный раввин Федерации еврейских общин России Берл Лазар

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

На исходе субботы 4 июня евреи во всем мире начинают отмечать Шавуот — праздник дарования Торы. Этот праздник посвящен важнейшему историческому событию — Б-г впервые сам обратился к людям, дал им Святые книги и объяснил, как надо жить и к чему стремиться.

Не случайно центральный момент праздника — это чтение в синагоге Десяти заповедей: церемония, повторяющая то, что было произнесено с горы Синай и услышано нашими предками 3334 года тому назад. С момента дарования Торы начала распространяться вера в единого Б-га, которая сейчас охватывает большинство человечества. Что же касается Десяти заповедей — они имеют определяющее значение для человечества в целом, поскольку содержат самые основы морали, без которых никакое сообщество людей долго просуществовать не может.

Шавуот несет в себе сразу несколько важных уроков, причем все они органично связаны друг с другом. Первый из них: свобода — это не вседозволенность, а свободный выбор правильного пути. Б-г обратился к людям, которые только что вышли из рабства и оказались в пустыне — можно сказать, начали жизнь с чистого листа. При этом все люди разные, соответственно, у каждого свое мнение, своя правда. Если отстаивать эту свою правду «во имя свободы», всеми средствами, дело кончится враждой и междоусобицей. Именно поэтому люди нуждаются в Торе и заповедях — законе, за которым стоит высший разум, авторитет, который не может быть оспорен. Тора указывает верный путь в жизни, дает ответы на любые вопросы: именно приверженность Торе помогла нашему народу сохраниться на протяжении тысячелетий, когда другие народы античного мира, куда более многочисленные и сильные, исчезли в забвении веков.

Второй урок Шавуот, не менее важный: свободный человек служит Б-гу своими делами. Десять заповедей регулируют практическую сторону нашей жизни. Б-г хочет от нас не только духовного самосовершенствования, но прежде всего правильного поведения в повседневных делах: в семье, в бизнесе, в обществе. Только так, следуя Б-жественному Закону и заповедям, мы можем улучшать мир, помогать другим людям. И только помогая другим, мы помогаем себе — делаем собственную жизнь ярче и богаче.

Третий урок: свободные люди должны быть едины. У горы Синай собрался весь народ, до последнего человека. Наши мудрецы учат, что, если бы хоть один отказался прийти на встречу с Б-гом, Он не даровал бы народу Тору. И это понятно: когда хоть кто-то один отвергает данный Создателем Закон, все сообщество не может ощущать себя в безопасности, тем более не может развиваться гармонично. Поэтому традиция нашего народа с седой древности и до наших дней требует давать всем детям возможность учить Тору. И эту традицию мы соблюдали даже в самые тяжелые времена.

И наконец, урок четвертый: свободные люди должны жить в мире. В Талмуде сказано, что Тора была дана людям, чтобы обеспечить всеобщий мир — мир на всех уровнях, начиная от отношений между расами, государствами и народами и кончая миром внутри каждой человеческой души. Поэтому изучение Торы у нас, начавшись с детства, потом продолжается всю жизнь. С годами приходит понимание, что Тора указывает правильные пути в любой проблемной ситуации, учит сверять каждый свой шаг с Торой. И человек, строящий свою жизнь по законам Торы, обретает не только мудрость, но и полноту восприятия мира Б-жьего, мир внутри себя и мир в отношениях с окружающими.

Главный раввин России Берл Лазар