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0 процентов составил еженедельный прирост индекса потребительских цен (ИПЦ) с 21 по 27 мая, сообщил Росстат. Нулевая еженедельная инфляция соответствует дальнейшему снижению к 17% инфляции в измерении «год к году», общий тренд — по-прежнему дезинфляционный. Сами по себе еженедельные измерения инфляции не гарантируют высокой точности, впрочем, демонстрируемый в течение не менее месяца тренд как минимум говорит о приостановке в мае 2022 года самого индекса. Собственно, дефляция наблюдается лишь по отдельным группам и пока объясняется коррекцией цен после мартовско-апрельского всплеска, при этом нельзя исключать и «фронтальной» дефляции в июне, и снижения цен в крупных секторах рынка.