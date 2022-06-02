Строим сами

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В пилотном режиме с 1 июня и до конца 2022 года запущена программа ипотечного кредитования частных домов, построенных гражданами без привлечения застройщиков. Займы им будут предоставляться в рамках действующей льготной ипотеки под 9% годовых. Сейчас такое строительство практически не кредитуется по льготным ставкам. В рамках программы, как ожидается, до конца года будет выданы 8 тыс. кредитов на сумму 50 млрд руб., что позволит построить дополнительно 1 млн кв. м жилья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Льготная ипотека придет в каждый дом — даже построенный самостоятельно

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Льготная ипотека придет в каждый дом — даже построенный самостоятельно

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Белый дом запускает пилотную программу льготного кредитования строительства частных домов хозспособом, то есть без оформления договора подряда с профессиональным застройщиком. Как следует из опубликованного вчера постановления правительства, возможность получения займов будет предоставлена в рамках действующей до конца года программы льготной ипотеки — под 9% годовых. Условия будут те же: максимальная сумма кредита по субсидируемой ставке в Москве, Мособласти, Санкт-Петербурге и Ленобласти составит 12 млн руб., а в остальных регионах — 6 млн руб. В качестве залога банки смогут принять участок, на котором планируется стройка, а также сам дом после его возведения. При этом право собственности на здание должно быть зарегистрировано заемщиком в течение года с момента заключения кредитного договора, в противном случае ставка может вырасти.

В Минфине уточняют, что с учетом того, что пилотная программа для индивидуального жилищного строительств (ИЖС) «погружена» в уже существующую, дополнительных бюджетных средств на ее реализацию не требуется — на покрытие рисков, возникающих у банков до момента ввода дома в эксплуатацию, «Дом.РФ» выделил 1 млрд руб.

Судя по результатам исследования «Дом.РФ» и ВЦИОМа, власти ожидают спрос на новый продукт: примерно 31% респондентов, желающих построить частный дом в ипотеку, не готовы привлекать застройщика. Таким образом, около 50 тыс. семей планируют возводить дома своими силами. В 2022 году в рамках пилотной программы планируется выдать около 8 тыс. кредитов — по оценкам «Дом.РФ», речь идет примерно о сумме 50 млрд руб., что позволит обеспечить ввод 1 млн кв. м жилья.

С таким расширением программы ипотечные продукты де-факто станут доступны для всего рынка ИЖС — до этого льготные займы для частных домов были предусмотрены лишь в рамках «Дальневосточной ипотеки» под 2%, в остальных же программах допускалось только кредитование ИЖС, построенного индустриальным способом. Соответственно, ипотечные займы при строительстве домов силами граждан в основном были доступны лишь по высоким ставкам — такие кредиты, как правило, дороже рыночных. Как отмечает руководитель Всероссийского центра национальной строительной политики Александр Моор, сейчас многие, желая жить в собственном доме, не всегда имеют достаточную для этого сумму денег и потому боятся начинать стройку — льготная ипотека на ИЖС, строящееся хозспособом, решит эту проблему.

Отметим, стимулирование ИЖС, на которое нацелено расширение программы, объясняется тем, что на этот сегмент приходится более половины ввода жилья в России. По данным Росстата, в январе—апреле 2022 года 63% жилья построено гражданами (статистика не различает частные дома, построенные хозспособом и с привлечением застройщика). Более того, по сравнению с многоквартирными домами темпы ввода увеличиваются заметно быстрее, обеспечивая зачастую основной прирост всего рынка. При этом, как отмечает управляющий директор «Дом.РФ» Светлана Некрасова, при большом потенциале рынка ИЖС доля выдаваемых кредитов на частные дома хоть и постепенно растет, но остается незначительной. По данным Frank RG, в апреле 2022 года на ИЖС приходилось около 5% общего количества, или 6,4% от объема ипотечных кредитов — 2,6 тыс. на сумму 10,5 млрд руб.

Евгения Крючкова