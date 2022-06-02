Что потратишь, то и забьешь

24 3 мин. ...

Российский футбольный союз (РФС) в пятницу опубликовал финансовую отчетность клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) за 2021 год. Как и ожидалось, самым обеспеченным клубом РПЛ стал «Зенит», доходы которого составили почти 18 млрд руб. Тем не менее петербуржцы, равно как и другие клубы-гранды — «Спартак», ЦСКА и «Локомотив»,— завершили отчетный период с убытками. А вот «Рубин», по итогам минувшего сезона выбывший из лиги, в сезоне прошлом получил прибыль почти в 1,2 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alberto Lingria , Reuters Фото: Alberto Lingria , Reuters

В среду Российский футбольный союз опубликовал финансовую отчетность клубов РПЛ за 2021 год. Наиболее обеспеченной командой оказался чемпион последних четырех лет «Зенит». За отчетный период операционные доходы петербуржцев составили 17,95 млрд руб. Львиная доля поступлений проходит по статье «коммерческие доходы». В отчете не содержится расшифровки того, что именно понимается под таковыми, но вероятно, речь идет о поступлениях от спонсорских контрактов. Так вот они составили 12,66 млрд руб. Вторым по значимости источником стали призовые — 3,65 млрд руб. Получены они в основном за счет участия клуба в Лиге чемпионов сезона-2020/21. А вот «доходы в дни матчей» составили лишь чуть больше 1 млрд руб. При этом по статье «расходы, связанные с реализацией» (речь в основном о тратах на содержание команды) «Зенит» израсходовал почти 9 млрд руб. С учетом других статей расходы составили 14,4 млрд руб. В целом складывался вполне сбалансированный бюджет, но не стоит забывать, что в структуру футбольного «Зенита» входит и одноименный баскетбольный клуб. Его содержание обошлось почти на 500 млн больше, чем он смог заработать. Так что итоговый результат всей группы получился отрицательным — убыток в 165 млн руб. Сумма, впрочем, для «Зенита» незначительная.

Примечательно, что и большинство других команд, завершивших чемпионат-2020/21 в верхней части таблицы, не показали прибыли. Так, у занявшего второе место «Спартака» доходы составили 9,4 млрд руб., расходы — 8,7 млрд руб. (чуть более 6 млрд руб. пошло на содержание команды), а убыток — 1,034 млрд руб. По всей видимости, из-за того, что баланс работы на трансферном рынке составил «минус» 1,83 млрд руб.

«Локомотив», занявший третье место, в том, что касается убытков, оказался на месте первом. Железнодорожники с близкими к спартаковским показателями доходов и расходов (7,6 млрд руб. и 8,4 млрд руб. соответственно) показали результат «минус» 2,28 млрд руб. При этом отрицательный баланс работы на трансферном рынке превысил 1,53 млрд руб.

Почти миллиардным убытком отметился и ЦСКА (шестое место в сезоне-2020/21). При этом армейцы не так уж много тратили — всего 6,68 млрд. Содержание команды им обошлось в два с половиной раза дешевле, чем тому же «Зениту» (3,4 млрд руб.). К тому же они как раз поработали на трансферах в плюс, заработав на них более 1 млрд руб. И все равно команда в прибыль выйти не сумела. Равно как и занявший в сезоне-2020/21 пятое место «Сочи». Южане за отчетный период потратили 2,24 млрд руб. при доходах в 2,25 млрд руб. Но с учетом иных трат команда все равно получила отрицательный результат — минус 223 млн руб. Впрочем, если просто поделить расходы «Сочи» на набранные им 53 очка, получится, что один балл обходился клубу в 42,26 млн руб. Для сравнения: «Спартаку» каждое из его 57 очков обходилось в 152,6 млн руб., а «Локомотиву» (третье место, 56 очков) — в 150 млн руб. Не говоря уже о «Зените», который расходовал на каждый из 65 добытых балов более 220 млн руб.

Наконец, отдельно стоит сказать о «Рубине». Минувший сезон казанцам не удался, они заняли предпоследнее место в лиге, но в прошлом добрались до четвертого. Доходы клуба не впечатлили — 3,75 млрд, как и расходы — 2,73 млрд руб. Зато порадовала прибыль — 1,185 млрд руб. Так успешно на финансовом фронте не выступил больше никто.

Что касается команд из нижней части таблицы, то по их отчетности видно, что с имевшимся у них финансированием шансов удержаться в РПЛ у них почти не было. Скажем, доходы «Ротора» (15-е место) недотянули и до 700 млн руб., а расходы ушли за эту отметку довольно далеко для скромного клуба — 773 млн руб. Даже у оказавшегося на 14-м месте «Арсенала» с деньгами было куда лучше — примерно по 2,2 млрд как доходов, так и расходов. В более плачевном, чем «Ротор», положении был только занявший последнее место «Тамбов». Но отчетность этот клуб не подавал, поскольку попросту прекратил существование из-за финансового кризиса.

Александр Петров