К читателям газеты «Коммерсантъ»

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Вознесение Господне

Сегодня праздник Вознесения Господа нашего Иисуса Христа! На сороковой день после Своего Воскресения Иисус Христос собрал Своих учеников и дал им повеление: «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне свидетели <…> даже до края земли. Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их» (Деян. 1. 8–9). Так описывает книга «Деяние святых апостолов» событие, ставшее основой праздника Вознесения Господня.

В человеческой плоти Христос взошел на небо, и Своим Вознесением возвел в прежнее достоинство человеческую природу, освободив ее от власти диавола. Ведь диавол лишил нас рая, а Господь возвел на Небо, даровав нам бессмертие. Сын Божий, Который вмещает в Себе Небо, возносится на небо в человеческой плоти. Поэтому никто не сможет вознестись на небеса, кроме тех, в чьих душах есть Небо.

Родственное тянется к родственному и соединяется с родственным; а неродственное отвергается. Никто не попадает в ад, кроме тех, в ком есть ад,— утверждает святой Николай Сербский. И каждый может спросить себя, а что он носит в своей душе и сможет ли он взойти на Небо, как восшел Господь наш Иисус Христос?

Христос Своим Вознесением открыл для нас небесные врата для беспрепятственного восхождения в Царствие Небесное. Но чаще всего мы живем по формуле народной мудрости: «Рад бы в рай, да грехи не пускают». Чтобы расстаться с грехами, нужно пройти путь очищения, настоящей духовной брани, которая происходит в нас. Грех сладостен и привлекателен, он постепенно затемняет образ Божий в человеке. Происходит расчеловечение, и в душе поселяется ад. Вот почему человек должен участвовать в таинствах Церкви: исповедоваться и Причащаться. Исповедь освобождает от власти ада, а Причастие наполняет душу Небом, которое открывается во Христе, когда Сам Господь пребывает в нас.

Христос как истинный Бог и одновременно Человек в день Вознесения стал гораздо ближе к каждому из нас. Когда Он проповедовал на земле, то мог общаться только лишь с теми, кто был рядом. Вознесшись с человеческой душой и телом, Он пребывает в вечности, и в то же время в любой точке земного пространства мы можем ощутить Его. Он рядом, Он близко (Флп. 4.5), чем ближе мы ко Христу, тем больше открывается перспектива вхождения в вечность для нас.

Вознесение Господне — это путь ко спасению, восстановлению достоинства человека как высшего творения Божьего, падшего после грехопадения. А значит, это путь радости и любви, небесного света и обожения нашей плоти, очищения и надежды на вечное жительство в Царствии Отца Небесного.

Сердечно поздравляю всех с мироспасительным праздником Вознесения Господа нашего Иисуса Христа!

Иоанн, митрополит Белгородский и Старооскольский