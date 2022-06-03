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Коммерсантъ FM
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Артема Несина ждут на операцию в июне

27 мая на rusfond.ru, в “Ъ” и в эфире программы «Вести-Москва» мы рассказали историю шестилетнего Артема Несина из Москвы. У мальчика несовершенный остеогенез — крайне хрупкие кости. За последний год Артем трижды ломал правую руку, кости деформировались. Нужно срочно укрепить плечевую кость телескопическим штифтом. Рады сообщить: вся необходимая сумма (1 869 160 руб.) собрана. Спасибо, дорогие друзья.

Артем Несин

Артем Несин

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Артем Несин

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Всего с 27 мая 31 476 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей программы «Вести-Москва», ГТРК «Регион-Тюмень», «Тамбов», «Кострома», «Ярославия», а также 153 региональных СМИ — партнеров Русфонда исчерпывающе помогли 13 детям на 23 151 581 руб.

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