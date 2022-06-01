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Коммерсантъ FM
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Нацпроекты признаны несущей конструкцией

Правительство видит в их выполнении способ экономической адаптации

Вызванные санкциями против РФ текущие и предстоящие изменения в бюджетной политике вряд ли существенно затронут нацпроекты. Финансирование 15 нацпроектов выросло с 2,6 трлн руб. в 2021 году до 3 трлн руб. в 2022 году, радикальных изменений ни в плановых показателях, ни в их финансировании в 2023–2025 годах не будет. Исходя из вчерашнего заседания президиума совета по нацпроектам, они считаются стабилизирующим фактором, способствующим адаптации экономики и общества к новым условиям. Поэтому они остаются правительственной константой, тем более что в последний год пандемии, 2021-й, подавляющее большинство показателей по нацпроектам реализовано.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Вопрос о том, каким будет в ближайшие годы отношение правительства к нацпроектам и выполнению национальных целей развития, которые формулировались в 2019 году — до двухлетней пандемии COVID-19 и до военной операции РФ на Украине,— оставался одним из потенциально неизвестных: параметры бюджета в условиях жестких санкций по крайней мере с 2024 года могут измениться. Минимум до 2023 года и, во всяком случае, в 2022 году Белый дом за счет резервов, ФНБ и высоких экспортных доходов имеет возможности ничего сильно не менять в бюджете. В этих условиях мало бы кто удивился изменению приоритетности нацпроектов. Однако вчера на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам, которое в основном было посвящено эффективности их реализации в 2021 году, председатель правительства Михаил Мишустин снял эту неопределенность: нацпроекты как долгосрочный инструмент национальных целей развития считаются имеющими «особое значение» при адаптации к новым условиям работы, ресурсы бюджета под них (2,6 трлн руб. в 2021 году, плановое увеличение финансирования в реальном выражении в 2022 году на 10%) можно считать защищенными, конечные цели нацпроектов не будут меняться, хотя гибкость этого инструмента, подчеркнул премьер-министр, достаточна, чтобы подстраиваться под ситуацию.

На заседании президиума доклады об итогах реализации 15 нацпроектов делали в качестве кураторов первый вице-премьер Андрей Белоусов и пять вице-премьеров — Марат Хуснуллин, Татьяна Голикова, Дмитрий Чернышенко, Александр Новак, Виктория Абрамченко.

Для большинства федеральных проектов (ФП) в рамках нацпроектов (НП) последний год пандемии не только не изменил финансирования, но и практически не отразился на достижении плановых показателей: показатель по достигнутым целям 2021 года — 98,5% при кассовом финансировании расходов по нацпроектам в 97,82%. В докладах вице-премьеров редко фигурировали «недостигнутые показатели». Их относительно (и предсказуемо по вполне объяснимым причинам — пандемическая перегрузка) много в 2021 году в нацпроекте по здравоохранению, впрочем, даже в этих случаях речь идет преимущественно о небольшом отставании (например, показатель по больным, которые нуждались в ангиопластике коронарных артерий и сходном лечении, составил не 81,3%, как в плане на 2021 год, а 78,9%, а вот невыполненных показателей в ФП по детскому здравоохранению нет в 2021 году в принципе). При этом сильных коррекций НП под кураторством Татьяны Голиковой в 2021–2022 годах не было — речь идет о вполне объективной работе системы здравоохранения и образования в рамках существующих планов.

Для НП, связанных со строительством (они тоже практически не корректировались) и конъюнктура, и организация работы позволила говорить об отчетливом перевыполнении плана. Так, Марат Хуснуллин сообщил о перевыполнении плана по жилищному НП на 18,7%, по улучшению городской среды — на 12%, по очень капиталоемкому дорожному нацпроекту также заявлено некоторое перевыполнение планов при опережающем финансировании. По комплексу «строительных» НП не выполнено, по сути, только два показателя: ставка по ипотечным кредитам, которая от правительства, в сущности, не зависит, в 2021 году была выше на 0,6 п. п. от плана; кроме того, не введен в строй морской порт Тамань, но это проект не правительства, а частных инвесторов. Схожая картина и в экологических НП под кураторством Виктории Абрамченко: при отсутствии крупных коррекций планов в них по итогам 2021 года фиксируется или «работа в графике», или опережение плановых показателей.

Для части нацпроектов, как констатировал в отношении своих НП Дмитрий Чернышенко, планы в 2021 году корректировались (изменение приоритетов без изменения общего финансирования НП) — отчасти из-за изменений в концепции реализации (проект «Цифровая экономика», где снижались значения по восьми промежуточным показателям), отчасти из-за продолжения пандемии (НП по туризму, снижение трех плановых значений), перераспределена на будущее часть расходов по научному НП. Впрочем, здесь также речь идет в основном о перевыполнении планов: так, по «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики план на 2021 год составлял 37,7%, факт — 54,1%, для массовых госуслуг плановый показатель превышен вдвое. И скорректированные, и нескорректированные показатели в основном достигнуты, притом что ими в системе показателей НП и наццелей почти невозможно каким-либо образом манипулировать — они в основном «натуральные», и невозможность в 2021 году развернуть, например, масштабную диспансеризацию населения отразилась на них достоверно.

Ответ на вопрос о том, какие коррекции будут вноситься в НП в 2022–2023 годах, неочевиден. Так, Александр Новак в докладе об атомном НП («комплексная программа РТТН») констатировал, что риски его неисполнения в 2022 году отсутствуют. Тем не менее очевидно, что как минимум проблема ограничения импорта (из-за исходной изолированности отрасли в атомной НП небольшая — здесь скорее речь пойдет о росте запросов на финансирование) в части НП корректировок все же потребует. Большая часть выступавших вчера не говорила о необходимости увеличивать или уменьшать расходы на НП, остающиеся крупнейшей составляющей федеральных госрасходов.

Впрочем, невозможно и преувеличивать необходимость в корректировке нацпроектов. Большая часть госрасходов этого рода в 2,5–3% ВВП ежегодно — это чисто «внутренние» проекты, мало зависящие от импортируемых технологий и материалов и относительно мало зависящие от конъюнктуры на рынках. Строительство школ, расчистка свалок, подготовка медперсонала, цифровизация госсектора мало зависят от санкционного режима — а поддержка МСП, технологических компаний и несырьевых экспортеров, которую курирует Андрей Белоусов, рассматривается во многом как способ преодолеть санкционный спад ВВП. В этой связи общее решение, вне зависимости от будущей бюджетной конструкции рассматривать нацпроекты как стабилизирующий элемент экономполитики, важен: это создает определенность и в других ее секторах.

Дмитрий Бутрин

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