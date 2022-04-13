Утомленные бюрократией

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Белый дом намерен освободить часть своих ресурсов для стратегических задач за счет модернизации системы управления нацпроектами и госпрограммами, а также избавления от нескольких десятков рутинных полномочий, которые де-факто уже реализуются ведомствами и остаются в ведении правительства в силу исторических причин. Делегирование ведомствам ряда технических полномочий предусматривается и на уровне нацпроектов и госпрограмм — в виде возможности на уровне вице-премьеров в ускоренном режиме править такие документы и за счет автоматизации мониторинга их исполнения. Новый подход, по оценкам правительства, позволит сократить бюрократические процедуры более чем на треть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Правительство перестраивает организацию своей работы за счет сокращения рутинной нагрузки. Цель всех изменений одна — ускорить принятие решений и освободить часть ресурсов и времени чиновников для концентрации на «антикризисной» повестке и стратегических решениях. В возглавляемом вице-премьером Дмитрием Григоренко аппарате правительства говорят о том, что перечень полномочий Белого дома не пересматривался с административной реформы 2008 года — по результатам анализа цифровых данных о массиве документов и тем, находящихся в работе правительства. Впредь такие ревизии в аппарате обещают проводить чаще — раз в три-четыре года. Пересмотр, впрочем, затронет только «хозяйственные» направления работы правительства, но не те, где решающую роль играет Кремль.

Так, в логике ускорения процессов принятия решения и «разгрузки» правительства от рутины Белый дом продолжает работу над системой управления госпрограммами и нацпроектами, в которые, по сути, погружены приоритетные направления работы правительства до 2030 года.

На предыдущем этапе для этого были расширены полномочия вице-премьеров, а механизм управления нацпроектами стал более гибким и оперативным (см. “Ъ” от 20 июля 2020 года), госпрограммы же синхронизировали с нацпроектами, записав более гибкий порядок управления за счет закрепления за каждой программой куратора в лице вице-премьера (см. “Ъ” от 27 мая 2021 года). Новый виток реформы нацелен на сокращение административных процедур в правительстве. Как отмечает Дмитрий Григоренко, более гибкие управленческие инструменты позволят на 35% сократить бюрократические процедуры.

Так, вице-премьеры получат право принимать решения о реализации и корректировке «своих» госпрограмм и нацпроектов без проведения заседаний управляющих советов госпрограмм и проектных комитетов нацпроектов. В Минэкономики отмечают, что это может сократить процедуру недели на две. Усиливаются полномочия вице-премьеров и за счет упрощения правки паспортов курируемых ими нацпроектов, если ведомства или общественно-экспертный совет не представили в срок свои позиции. Как поясняют в Минэкономики, это позволит оперативно включать в нацпроекты и госпрограммы первоочередные антикризисные меры поддержки экономики, чтобы учитывать их в долгосрочной перспективе.

Часть решений при этом вице-премьерский корпус сможет делегировать профильным ведомствам — речь идет о приведении паспортов проектов в соответствие с бюджетом, что делается как минимум ежегодно, а также о внесении технических правок.

Однако делегирование полномочий по некоторым решениям, добавляет Дмитрий Григоренко, «потребует усиленного мониторинга» в автоматическом режиме — в «цифру» переводятся и административные процедуры по реализации нацпроектов, что, по задумке властей, должно сократить их количество со 111 до 89.

Для оформления же передачи «рутинных» полномочий самого правительства профильным министерствам по поручению Михаила Мишустина от 29 марта Минюст представил два законопроекта — общий, о правке нескольких десятков отраслевых законов, и отдельно поправки к Бюджетному кодексу. Всего с 2023 года предлагается передать профильным ведомствам 79 технических полномочий, как, например, передача Минфину права самому определять порядок размещения бюджетных средств на депозитах и требования к банкам, которые вправе их принимать. Де-факто вопрос был актуален после кризиса 2008 года и невозврата нескольких крупных бюджетных депозитов при отзывах лицензий в процессе расчистки банковского сектора. Тогда ситуация требовала взаимодействия Белого дома с Банком России. Однако в последние годы Минфин де-факто определял правила игры сам. Размещением таких депозитов в основном занимается подведомственное ему казначейство, а правительство подписывает проекты Минфина автоматом — и при стабильной банковской системе угроз от передачи этой функции самому ведомству не предполагается.

Как отмечает первый вице-президент ЦСР Глеб Покатович, «поиск эффективных решений путем межведомственных согласований и коллегиальных решений уступает место максимально оперативной реакции на складывающиеся условия, ответственность за которую будут нести прежде всего вице-премьеры — кураторы госпрограмм и национальных проектов, а технические вопросы должно взять на себя Минэкономики». Ведомство, отметим, расширит для этого полномочия по согласованию паспортов нацпроектов и госпрограмм.

Евгения Крючкова, Олег Сапожков