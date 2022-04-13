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Коммерсантъ FM
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Утомленные бюрократией

Белый дом уступит рутинные полномочия министерствам

Белый дом намерен освободить часть своих ресурсов для стратегических задач за счет модернизации системы управления нацпроектами и госпрограммами, а также избавления от нескольких десятков рутинных полномочий, которые де-факто уже реализуются ведомствами и остаются в ведении правительства в силу исторических причин. Делегирование ведомствам ряда технических полномочий предусматривается и на уровне нацпроектов и госпрограмм — в виде возможности на уровне вице-премьеров в ускоренном режиме править такие документы и за счет автоматизации мониторинга их исполнения. Новый подход, по оценкам правительства, позволит сократить бюрократические процедуры более чем на треть.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Правительство перестраивает организацию своей работы за счет сокращения рутинной нагрузки. Цель всех изменений одна — ускорить принятие решений и освободить часть ресурсов и времени чиновников для концентрации на «антикризисной» повестке и стратегических решениях. В возглавляемом вице-премьером Дмитрием Григоренко аппарате правительства говорят о том, что перечень полномочий Белого дома не пересматривался с административной реформы 2008 года — по результатам анализа цифровых данных о массиве документов и тем, находящихся в работе правительства. Впредь такие ревизии в аппарате обещают проводить чаще — раз в три-четыре года. Пересмотр, впрочем, затронет только «хозяйственные» направления работы правительства, но не те, где решающую роль играет Кремль.

Так, в логике ускорения процессов принятия решения и «разгрузки» правительства от рутины Белый дом продолжает работу над системой управления госпрограммами и нацпроектами, в которые, по сути, погружены приоритетные направления работы правительства до 2030 года.

На предыдущем этапе для этого были расширены полномочия вице-премьеров, а механизм управления нацпроектами стал более гибким и оперативным (см. “Ъ” от 20 июля 2020 года), госпрограммы же синхронизировали с нацпроектами, записав более гибкий порядок управления за счет закрепления за каждой программой куратора в лице вице-премьера (см. “Ъ” от 27 мая 2021 года). Новый виток реформы нацелен на сокращение административных процедур в правительстве. Как отмечает Дмитрий Григоренко, более гибкие управленческие инструменты позволят на 35% сократить бюрократические процедуры.

Так, вице-премьеры получат право принимать решения о реализации и корректировке «своих» госпрограмм и нацпроектов без проведения заседаний управляющих советов госпрограмм и проектных комитетов нацпроектов. В Минэкономики отмечают, что это может сократить процедуру недели на две. Усиливаются полномочия вице-премьеров и за счет упрощения правки паспортов курируемых ими нацпроектов, если ведомства или общественно-экспертный совет не представили в срок свои позиции. Как поясняют в Минэкономики, это позволит оперативно включать в нацпроекты и госпрограммы первоочередные антикризисные меры поддержки экономики, чтобы учитывать их в долгосрочной перспективе.

Часть решений при этом вице-премьерский корпус сможет делегировать профильным ведомствам — речь идет о приведении паспортов проектов в соответствие с бюджетом, что делается как минимум ежегодно, а также о внесении технических правок.

Однако делегирование полномочий по некоторым решениям, добавляет Дмитрий Григоренко, «потребует усиленного мониторинга» в автоматическом режиме — в «цифру» переводятся и административные процедуры по реализации нацпроектов, что, по задумке властей, должно сократить их количество со 111 до 89.

Дмитрий Григоренко о том, как видит свою работу аппарат Белого дома

Дмитрий Григоренко о том, как видит свою работу аппарат Белого дома

Для оформления же передачи «рутинных» полномочий самого правительства профильным министерствам по поручению Михаила Мишустина от 29 марта Минюст представил два законопроекта — общий, о правке нескольких десятков отраслевых законов, и отдельно поправки к Бюджетному кодексу. Всего с 2023 года предлагается передать профильным ведомствам 79 технических полномочий, как, например, передача Минфину права самому определять порядок размещения бюджетных средств на депозитах и требования к банкам, которые вправе их принимать. Де-факто вопрос был актуален после кризиса 2008 года и невозврата нескольких крупных бюджетных депозитов при отзывах лицензий в процессе расчистки банковского сектора. Тогда ситуация требовала взаимодействия Белого дома с Банком России. Однако в последние годы Минфин де-факто определял правила игры сам. Размещением таких депозитов в основном занимается подведомственное ему казначейство, а правительство подписывает проекты Минфина автоматом — и при стабильной банковской системе угроз от передачи этой функции самому ведомству не предполагается.

Как отмечает первый вице-президент ЦСР Глеб Покатович, «поиск эффективных решений путем межведомственных согласований и коллегиальных решений уступает место максимально оперативной реакции на складывающиеся условия, ответственность за которую будут нести прежде всего вице-премьеры — кураторы госпрограмм и национальных проектов, а технические вопросы должно взять на себя Минэкономики». Ведомство, отметим, расширит для этого полномочия по согласованию паспортов нацпроектов и госпрограмм.

Евгения Крючкова, Олег Сапожков

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