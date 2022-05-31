Рабочие руки протянут из-за рубежа

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Без привлечения мигрантов численность рабочей силы в РФ к 2035 году сократится на 3,9 млн человек. К таким выводам на основе демографического прогноза Института демографии Высшей школы экономики пришли их коллеги из Центра междисциплинарных исследований человеческого потенциала. Напомним, что показатель численности рабочей силы в стране отражает изменения количества молодежи, пенсионеров и мигрантов, а также уровень участия населения в трудовой деятельности.

Так, по оценкам Института демографии, согласно среднему варианту прогноза, выполненному в 2021 году, численность населения РФ в возрасте от 20 до 59 лет с 2022 по 2030 год уменьшится примерно на 2,6 млн человек. При этом численность молодых работоспособных граждан от 20 до 39 лет уменьшится на 6,6 млн, а старших (от 40 до 59 лет) — увеличится на 4 млн. В результате численность рабочей силы в стране с 2019 по 2030 год сократится с 74,7 млн человек до 70,8 млн (без учета возможного миграционного прироста).

Если среднегодовой миграционный прирост для всего прогнозного периода составит примерно 250 тыс. человек в год, то по среднему варианту прогноза к 2035 году показатель рабочей силы сократится только на 1,5 млн человек, до 73,2 млн. В этом сценарии с наибольшим сокращением работников столкнутся Приволжский федеральный округ (ФО), где их численность упадет с 14,6 млн человек до 13,4 млн, Центральный (минус 300 тыс. человек) и Дальневосточный (минус 100 тыс.). Напротив, в Северо-Кавказском ФО численность рабочей силы к 2035 году вырастет на 500 тыс. человек, с 4,6 млн до 5,1 млн.

Наряду с сокращением общей численности рабочей силы, по прогнозу экспертов, также изменится и ее возрастной состав. Так, к 2030 году доля возрастов старше 40 лет в составе работоспособного населения в рамках среднего сценария демографического прогноза вырастет до 62,6% (с 52% в 2019 году), а без учета миграционного притока — до 63,2%. Процесс старения рабочей силы за следующие восемь лет охватит все регионы страны, с наибольшим сокращением численности молодежи столкнутся Северно-Западный и Центральный ФО, где доля пожилых работников вырастет с 52,6% до 65,8% и с 54,8% до 67,8%, с наименьшим — Дальневосточный округ, но и там этот показатель увеличится на 9,1 процентного пункта.

Анастасия Мануйлова