Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Рабочие руки протянут из-за рубежа

Мониторинг рынка труда

Без привлечения мигрантов численность рабочей силы в РФ к 2035 году сократится на 3,9 млн человек. К таким выводам на основе демографического прогноза Института демографии Высшей школы экономики пришли их коллеги из Центра междисциплинарных исследований человеческого потенциала. Напомним, что показатель численности рабочей силы в стране отражает изменения количества молодежи, пенсионеров и мигрантов, а также уровень участия населения в трудовой деятельности.

Так, по оценкам Института демографии, согласно среднему варианту прогноза, выполненному в 2021 году, численность населения РФ в возрасте от 20 до 59 лет с 2022 по 2030 год уменьшится примерно на 2,6 млн человек. При этом численность молодых работоспособных граждан от 20 до 39 лет уменьшится на 6,6 млн, а старших (от 40 до 59 лет) — увеличится на 4 млн. В результате численность рабочей силы в стране с 2019 по 2030 год сократится с 74,7 млн человек до 70,8 млн (без учета возможного миграционного прироста).

Если среднегодовой миграционный прирост для всего прогнозного периода составит примерно 250 тыс. человек в год, то по среднему варианту прогноза к 2035 году показатель рабочей силы сократится только на 1,5 млн человек, до 73,2 млн. В этом сценарии с наибольшим сокращением работников столкнутся Приволжский федеральный округ (ФО), где их численность упадет с 14,6 млн человек до 13,4 млн, Центральный (минус 300 тыс. человек) и Дальневосточный (минус 100 тыс.). Напротив, в Северо-Кавказском ФО численность рабочей силы к 2035 году вырастет на 500 тыс. человек, с 4,6 млн до 5,1 млн.

Наряду с сокращением общей численности рабочей силы, по прогнозу экспертов, также изменится и ее возрастной состав. Так, к 2030 году доля возрастов старше 40 лет в составе работоспособного населения в рамках среднего сценария демографического прогноза вырастет до 62,6% (с 52% в 2019 году), а без учета миграционного притока — до 63,2%. Процесс старения рабочей силы за следующие восемь лет охватит все регионы страны, с наибольшим сокращением численности молодежи столкнутся Северно-Западный и Центральный ФО, где доля пожилых работников вырастет с 52,6% до 65,8% и с 54,8% до 67,8%, с наименьшим — Дальневосточный округ, но и там этот показатель увеличится на 9,1 процентного пункта.

Анастасия Мануйлова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...