Народное обсплочение

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81% россиян готовы сплотиться вокруг президента, даже если не во всем с ним согласны, выяснил ВЦИОМ. Участники прошедшего в среду круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) объяснили эти цифры «донбасским консенсусом», который в отличие от крымского базируется уже не просто на эмоциональном подъеме, а являет собой «цивилизационный выбор» россиян. По мнению экспертов, этот социальный капитал должен быть потрачен на «стремительное развитие» страны вопреки жестким санкциям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Как следует из апрельского опроса ВЦИОМа, результаты которого были обнародованы 4 мая на круглом столе ЭИСИ, 81% респондентов считают необходимым сплотиться вокруг президента в условиях экономических и гуманитарных санкций Запада, даже если не во всем с ним согласны. И лишь 12% считают, что в таком объединении нет необходимости. В то же время только 61% опрошенных полагают, что спецоперация на Украине «скорее объединила» российское общество, а противоположной позиции придерживается каждый пятый (20%). Еще 10% считают, что спецоперация «никак не повлияла на российское общество». Эти данные представил на круглом столе руководитель практики политического анализа ВЦИОМа Михаил Мамонов, добавив, что апрельские цифры отражают «устойчивый тренд».

Политолог Александр Рудаков считает, что следует говорить о сложившемся сегодня в России «донбасском консенсусе», который по масштабу сопоставим с крымским (2014 года), но все же во многом от него отличается. Если эффект «крымского консенсуса» базировался на эмоциональном ощущении яркого исторического события, то нынешняя ситуация имеет другую психологическую основу, пояснил эксперт: идут ожесточенные бои, Россия сталкивается с беспрецедентным санкционным давлением, и в такой ситуации сплоченность народа базируется не столько на эмоциях, сколько на осознанной убежденности в правильности выбранного пути. По мнению политолога, речь идет о запросе гражданского большинства на справедливый миропорядок и социальное развитие. И такой уровень сплоченности является очень важным ресурсом, отметил господин Рудаков: «Именно благодаря этому ресурсу возможно устойчивое поступательное развитие страны на фоне тех агрессивных санкций, которые мы сегодня наблюдаем».

Социологи также отчитались об эмоциональном подъеме, связанном с текущей патриотической волной. По словам Михаила Мамонова, 50% опрошенных назвали основной положительной эмоцией гордость за Россию, 43% — любовь к России, 38% — веру в свою страну, 29% — надежду. Демонстрируют респонденты и запрос на собственный путь развития: 89% согласны с тем, что Россия должна жить по своим правилам, не оглядываясь на Запад. Но разговор о консолидации — это еще и разговор о запросах и ценностях населения, подчеркнул социолог: по общим ожиданиям, результатом нынешнего сплочения должно быть стремительное развитие страны, новые шаги и новые успехи. «Россияне отчетливо ожидают рывка — это ожидание и определяет реакцию на возможные лишения»,— объяснил господин Мамонов.

Запрос на общую судьбу и единые ценности, некие общие правила для всех социологи фиксируют на протяжении последних нескольких лет не только в количественных, но и в качественных исследованиях, подтвердил директор по политическому анализу ИНСОМАР Виктор Потуремский. А директор Института новейших государств Алексей Мартынов, в свою очередь, обратил внимание на то, что эффект сплочения значительно усилился за счет массовой «культуры отмены» всего российского на Западе.

Консенсус действительно существует, подтверждает не участвовавшая в круглом столе ЭИСИ директор научно-исследовательского центра «Особое мнение» Екатерина Курбангалеева, но вопрос в том, насколько он искренний и как долго продержится. Эксперт также обращает внимание на присутствие в исследовании ВЦИОМа наводящих вопросов: «Спросите любого человека, согласен ли он жить по чужим правилам — и что он вам на это ответит?» И если на вопрос о поддержке президента 81% дает социально одобряемый ответ, то, когда респондентов просят оценить реальность (вопрос о том, сплотила ли общество спецоперация на Украине), она выглядит уже несколько иначе, отмечает госпожа Курбангалеева.

Что касается долговременности этого сплочения, то подавляющее большинство россиян просто не успели ощутить на себе негативные последствия спецоперации на Украине, полагает эксперт. Однако не стоит преувеличивать качество сложившегося консенсуса и его постоянство, предупреждает Екатерина Курбангалеева: общественное согласие такого качества вряд ли можно будет использовать в долгоиграющих целях, тем более созидательных, ведь в данном случае речь идет скорее об энергии разрушения.

Анастасия Корня