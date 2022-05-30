Реджеп Эрдоган почувствовал силу

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Турецкая армия готова к новой военной операции в Сирии, сообщают местные СМИ со ссылкой на министра обороны Турции Хулуси Акара. Однако они дают понять, что решение еще не принято и многое будет зависеть от договоренностей между Москвой и Анкарой. Помимо прочего эксперты обращают внимание на то, что заявления Турции о намерении создать зону безопасности у своих южных границ выглядят как часть торга Анкары с США о будущем расширении НАТО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр обороны Турции Хулуси Акар

Фото: Arif Akdogan / Turkish Defense Ministry / Pool / AP Министр обороны Турции Хулуси Акар

Фото: Arif Akdogan / Turkish Defense Ministry / Pool / AP

В понедельник состоялся телефонный разговор между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Центральной темой стала Украина, но, как отметили вскользь в Кремле, обсуждались и «региональные вопросы». Какие именно — раскрывается в турецкой версии беседы двух президентов. «Президент Эрдоган отметил, что, хотя требование по зачистке от террористов приграничных с Турцией районов Сирии было включено отдельным пунктом в договоренности от октября 2019 года, вопрос все еще остается открытым»,— заявили в Анкаре. Отмечается, что господин Эрдоган напомнил Владимиру Путину: «Отряды народной самообороны Сирийского Курдистана» (YPG), включенные Анкарой в список террористических организаций за связь с Рабочей партией Курдистана, «продолжают нападения на Турцию и мирное население Сирии». «Турецкий лидер довел до сведения российского коллеги факт отсутствия в Сирии зоны, зачищенной от террористов на 30 км вглубь от границы Турции. Эрдоган подчеркнул значимость обеспечения безопасности на данных территориях»,— сообщило турецкое информагентство Anadolu.

В 2019 году, чтобы остановить очередную операцию Турции против YPG, президенты Путин и Эрдоган подписали в Сочи Меморандум о взаимопонимании. Согласно договоренностям, YPG должны были отвести свои силы на глубину 30 км от границы с Турцией (линия раздела прошла вокруг населенных пунктов Айн-Иса и Телль-Тамер), а также из городов Манбидж и Телль-Рифъат. Кроме того, Москва и Анкара договорились о совместном патрулировании района глубиной до 10 км от границы. Через неделю после подписания меморандума министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о досрочном отводе сил YPG, но Турция до сих пор считает договоренность с Россией невыполненной. Угроза очередной военной операции Анкары против курдов в Сирии возникла в конце 2020 года, но тогда Россия смогла решить возникшие проблемы, в том числе выставив дополнительные блокпосты в «горячих районах».

Анкара поднимает вопрос о начале спецоперации, ссылаясь на активизацию курдских боевиков. На прошлой неделе президент Эрдоган заявил, что Турция намерена завершить работу по созданию 30-километровой зоны безопасности вдоль своих южных границ. «Районы, которые являются центром нападений против нашей страны,— наш приоритет. Как только вооруженные силы Турции и разведслужбы завершат подготовку, эти операции начнутся»,— сообщил он. С тех пор прозвучало еще несколько заявлений президента Турции. Так, в воскресенье он пообещал «закопать террористов в землю» и не останавливаться до полного их уничтожения. Начало операции может стать прямым нарушением договоренностей между Москвой и Анкарой, но эксперты не исключают, что Россия и Турция найдут компромисс.

Господин Эрдоган подчеркнул, что Турция не намерена получать ни у кого разрешения на военную операцию. Однако его слова в первую очередь касались не России, а США. «Прежде всего каждый должен заниматься своим делом. Америка тоже должна внести свой вклад. Если Америка не выполнит свой долг в борьбе с терроризмом, то что будем делать мы? Мы позаботимся о себе. Невозможно бороться с терроризмом, получив откуда-то разрешение»,— сказал президент в ответ на вопрос турецкого журналиста, «поддерживаются ли между Анкарой и Вашингтоном контакты по вопросу потенциальной военной операции».

Дело в том, что «Силы демократической Сирии», в состав которых входят YPG,— близкий союзник США в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Вашингтон оказывает постоянную политическую и военную поддержку сирийским курдам, фактически создав для них защитную зону на востоке Сирии. В 2019 году Анкара вела переговоры об отводе курдских сил от своих границ и создании там «зоны безопасности» не только с Россией, но и с США. И теперь турки недовольны в равной степени как Москвой, так и Вашингтоном. Разница лишь в том, что с США у Турции длинный список разногласий, которые стороны пытаются в последнее время так или иначе разрешить, а с Россией — показательное партнерство, несмотря на ряд расхождений. Примечательно, что на минувшей неделе в Госдепартаменте США заявили: новое наступление Анкары на севере Сирии подорвет региональную стабильность и нанесет ущерб кампании против ИГ. В том же духе высказались и в Пентагоне.

Угрозы президента Эрдогана начать новую операцию прозвучали одновременно с дискуссией на тему вступления Швеции и Финляндии в НАТО, против которого резко выступила Анкара, сославшись на то, что эти страны поддерживают «курдских террористов».

Турецкие СМИ отмечают: операция в Сирии сможет стать лакмусовой бумажкой для Анкары, чтобы проверить реакцию Вашингтона и европейских столиц на готовность к диалогу. В понедельник представитель президента Турции Ибрагим Калын, который вел переговоры с делегациями Швеции и Финляндии, обсудил вопрос их вступления в НАТО в телефонном разговоре с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

В Москве планы Турции официально не комментировали. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу RT Arabic отметил, что в чем-то даже понимает Анкару. «До сих пор американские военные, оккупировавшие значительную часть восточного берега Евфрата, откровенно создают там квазигосударственное образование, прямо поощряя сепаратизм, используя в этих целях настроения части курдского населения Ирака. Здесь возникают проблемы между различными структурами, объединяющими иракских и сирийских курдов. Все это сказывается на напряженности в этой части региона. Турция, конечно, не может оставаться в стороне»,— сказал он. Господин Лавров указал, что Москва готова и хочет решать эти проблемы, но при условии, что курды откажутся от поддержки США и пойдут на диалог с официальным Дамаском. Эту мысль российские дипломаты повторяют уже не в первый раз, давая понять, что защита курдов зависит от того, с кем они планируют иметь дело. Если с Вашингтоном, то Москва может и закрыть глаза на определенные действия Анкары, тем более что не в российских интересах конфликт с Турцией, от партнерских отношений с которой зависит слишком многое, особенно на фоне противостояния с Западом. «Говорим с курдами. У нас со всеми из них есть каналы общения. Побуждаем их к тому, чтобы они посмотрели внимательнее на недавние истории, связанные с тем, как Соединенные Штаты кому-то что-то обещают и как потом эти обещания выполняются»,— добавил министр.

На этом фоне турецкая газета Hurriyet накануне беседы президентов Путина и Эрдогана сообщила, что этот разговор должен стать «решающим с точки зрения возможности проведения операции». «Турция может заставить Россию действовать в этих регионах на основании сочинского соглашения»,— пишет издание. И цитирует министра обороны Турции Хулуси Акара: «Турецкая армия и полиция, которые уже находятся в состоянии "непрерывных операций", также готовы к новым».

При этом другие турецкие СМИ еще несколько дней назад писали, что подготовка к операции в Сирии завершена на 90%. Назывались и потенциальные районы ее проведения: Телль-Рифъат, Айн-Иса, Айн-аль-Араб (Кобани) и Манбидж. По информации газеты «Сабах», Телль-Рифъат и Манбидж будут основными целями. Одновременно в сирийских оппозиционных СМИ появились сообщения, что американские военные впервые с 2019 года возвращаются в район Кобани, ставший когда-то символом совместной борьбы США и курдов с ИГ. Были публикации и о частичном выводе российских сил из районов на севере Сирии, однако в последние дни, напротив, указывается, что Россия усилила мониторинг линии соприкосновения между протурецкими силами и «Силами демократической Сирии».

«Наиболее перспективным с точки зрения Турции является Айн-аль-Араб, взятие которого позволит объединить зоны, над которыми Анкара установила контроль в ходе предыдущих операций на севере Сирии "Щит Евфрата" и "Источник мира". Нельзя исключать также Телль-Рифъат. Он стал основным источником террористической угрозы для подконтрольных Турции районов,— сказал “Ъ” эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов.— Манбидж же, напротив, может стать темой для компромисса между Москвой и Анкарой. Он очень важен России, так как через этот город проходит трасса М4, которая связывает Латакию и Алеппо с восточной границей Сирии».

Марианна Беленькая