Штрафы требуют почтовых расходов

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Власти Москвы заключили контракт на 1 млрд руб. с «Почтой России» по доставке «писем счастья» нарушителям ПДД. Данные портала госзакупок свидетельствуют, что большая часть граждан по-прежнему предпочитают получать традиционные почтовые отправления, а не электронные уведомления о штрафах в формате PDF. Вместе с тем, выяснил “Ъ”, обстоятельства торопят перевод системы в электронный формат: есть риск, что напечатать миллионы постановлений будет затруднительно, так как санкции могут привести к дефициту комплектующих и расходных материалов для принтеров. В правительстве РФ уже готовится проект поправок, упрощающих рассылку электронных штрафов гражданам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рассылка штрафных постановлений, считают в ЦОДД Москвы, должна быть максимально цифровизирована

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Рассылка штрафных постановлений, считают в ЦОДД Москвы, должна быть максимально цифровизирована

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы заключил контракт на 1 млрд руб. с «Почтой России» по предоставлению «услуг почтовой связи общего пользования, связанных с письменной корреспонденцией». До конца февраля 2023 года компания будет доставлять адресатам «письма счастья» от ГИБДД (превышение скорости, нарушение правил разметки и т. д.), Московской административной дорожной инспекции (МАДИ, штрафы за стоянку под запрещающим знаком, на газоне), Администратора московского парковочного пространства (АМПП, штрафы за неоплату парковки).

Оформлением постановлений автовладельцам занимается надзорный орган (ГИБДД и т. д.), расходы же по почтовой пересылке берет на себя региональный бюджет. Это общероссийская практика. Так, в декабре 2021 года Татарстан заключил соответствующий контракт с «Почтой России» на 290 млн руб., в феврале 2022 года Ростовская область и Красноярский край — на 110 млн и 160 млн руб. соответственно. Контракты с московским ЦОДД — самые крупные. Здесь установлено больше всего дорожных камер (более 3,5 тыс.) и, как следствие, больше всего штрафов — более 30 млн постановлений ежегодно.

В контракте оговорено, что «Почта России» не может использовать деньги ЦОДД, пока не закончатся средства, выделенные в рамках прошлого контракта (заключен в декабре 2021 года также на 1 млрд руб.), при этом планового или предполагаемого количества писем не указано. Помимо штрафов, пояснили “Ъ” в ЦОДД, направляются документы, связанные с административным производством по нарушениям (например, решения по жалобам, извещения и т. д.). Еще одна причина, по данным “Ъ”, связана с введением в 2021 году новых правил: граждане могут официально отказаться от бумажных «писем счастья» и получать их в электронном виде на портале госуслуг (ЕПГУ) в формате PDF копии обычного бумажного «письма счастья».

Принципиальная разница с обычными уведомлениями, которые приходят через ЕПГУ или сторонние сервисы (банки, платежные системы и пр.), в том, что с момента получения PDF-копии отсчитывается десятидневный срок обжалования штрафа. Кроме того, файл содержит фотографии нарушения, которые в обычных уведомлениях часто недоступны. В связи с этим в новых контрактах ЦОДД описаны три вида писем в соответствии с федеральными правилами с 2021 года: PDF-файлы для пользователей ЕПГУ, согласившихся получать штрафы без «бумаги»; обычные заказные письма для тех, кто не зарегистрирован на портале; PDF-файлы для пользователей ЕГПУ, не давших свое согласие. Последние хранятся в личном кабинете на портале неделю, и, если гражданин туда не заглянул, после этого ему направляется бумажное письмо.

Данные портала госзакупок говорят о том, что большая часть граждан продолжают получать обычные бумажные письма. Согласно мартовской отчетности по прошлогоднему контракту ЦОДД с почтой, 65% постановлений было отправлено заказными письмами (более 2,3 млн), что стоило ЦОДД 167 млн руб. В Ростовской области, к примеру, в апреле было разослано 50% бумажных писем, в Татарстане — 60%, в Башкирии — 58%, в Санкт-Петербурге в марте — 64%. В некоторых субъектах федерации доля обычных писем с начала года даже увеличилась.

В Минцифры тем не менее настроены оптимистично: в ведомстве “Ъ” заявили, что полностью отказались от бумажных версий штрафов в пользу электронных более 10,2 млн пользователей госуслуг (из 96 млн пользователей), с начала года такое решение приняли более 1 млн человек. В ЦОДД говорят, что уже несколько лет ведут «работу над тем, чтобы водители получали важные письма от органов власти в электронной форме», так как для государства это позволяет экономить «бюджетные средства, природные и трудовые ресурсы». Расходы, утверждают в ведомстве, снижаются, поскольку растет объем электронных постановлений: раньше электронное отправление стоило 30 руб., сейчас — 10 руб. При этом бумажное письмо, сказано в контракте, стоит 70 руб.

Низкая активность граждан при переходе на электронные штрафы от ГИБДД объясняется довольно сложным процессом настройки личного кабинета в ЕПГУ, считает эксперт по системам фиксации нарушений Григорий Шухман. С этим согласна и юрист, эксперт по безопасности движения Катерина Соловьева: разъяснительной кампании власти так и не провели. Некоторые автовладельцы, добавляет она, принципиально не переходят на электронные штрафы: больше шансов, что традиционное почтовое отправление придет с опозданием, а значит, срок его обжалования также сдвинется. Григорий Шухман добавляет, что среди автовладельцев по-прежнему есть «принципиальные противники цифровизации персональной информации государством».

Источник “Ъ”, знакомый с системой рассылки штрафов, говорит еще об одной важной проблеме, которая требует скорейшего полного перехода на электронные «письма счастья»: печать миллионов экземпляров постановлений грозит стать проблематичной, поскольку из-за санкций может возникнуть дефицит комплектующих и расходных материалов для принтеров. По данным “Ъ”, в правительстве РФ уже обсуждается проект поправок, отменяющий правило преобразования в «бумагу» электронного штрафа по истечении семи дней хранения на ЕПГУ: по истечении этого срока постановление будет считаться врученным автовладельцу. Законопроект, по данным “Ъ”, уже поддержан рядом ведомств.

Иван Буранов