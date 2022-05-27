Медицина суженного профиля

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Больше четверти россиян с марта прекратили или стали реже пользоваться платными медицинскими услугами. В кризис пациенты экономят, предпочитая лечиться по обязательному медицинскому страхованию. На снижение спроса также повлияла стабилизация ситуации с COVID-19. В то же время россияне увеличили траты на посещение врачей узкого профиля и дорогостоящие процедуры. По мнению экспертов и участников рынка, в будущем спрос на медицинские услуги может увеличиться за счет реализации потребностей, отложенных во время пандемии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Как следует из результатов опроса сервиса сквозной аналитики Calltouch, более 28% россиян стали реже пользоваться услугами платных медучреждений или полностью отказались от них. Еще 20% опрошенных выбирают более доступные по цене клиники, а 25% пользуются в основном бесплатными медуслугами. Эти данные подтверждаются проведенным Calltouch анализом 10 млн обращений в 490 клиник.

Заметное снижение обращений на платные услуги — на 36% год к году — наблюдалось уже в марте. По сравнению с февралем показатель сократился на 13% в Москве и Подмосковье и на 11% в других регионах. В апреле ситуация стабилизировалась: в Москве спрос вырос на 2%, а в остальных регионах уменьшился на 1%.

Источник “Ъ” в отрасли подтверждает данные Calltouch по Москве. Однако сами частные клиники утверждают, что падение если и есть, то незначительное.

В «Медси» отмечают небольшое снижение числа посещений в марте—апреле. В «СМ-Клинике» поток пациентов уменьшился на 1,2% в марте и на 1,25% в апреле. В «СберЗдоровье» даже отмечают рост числа записей в марте—апреле на очный прием к врачу и на диагностику на 49% год к году, связывая это с ростом популярности агрегаторов.

Год назад ситуация была другой. В марте 2021 года рост обращений в московские клиники составил 24% по сравнению с февралем, подсчитали в Calltouch. В апреле того же года число обращений в Москве и Подмосковье выросло на 2%. У «СМ-Клиники» в марте прошлого года число пациентов увеличилось на 15% по сравнению с февралем, а в марте этого, напротив, снизилось на 0,6%, однако в апреле уже выросло.

Текущее снижение может быть вызвано падением спроса на услуги, связанные с диагностикой и лечением COVID-19, полагает директор по маркетингу и коммерческой деятельности «Медси» Алла Канунникова. В «СМ-Клинике» уточняют, что наибольшее снижение потока пациентов наблюдается по КТ-диагностике.

Изменение произошло и в структуре спроса. Поведение пациентов могло измениться в сторону оптимизации расходов, поясняет госпожа Канунникова.

В «СМ-Клинике» говорят о снижении количества посещений врачей массовых специальностей (ЛОР, педиатр, терапевт), при этом популярность специалистов узкого профиля в сети уменьшилась незначительно или немного выросла.

Это стандартное поведение пациентов в кризис, полагают эксперты. «При повышении цен на медуслуги, например, при серьезном скачке курса валют, как это было в марте этого года, пациенты предпочитают обращаться к терапевтам и педиатрам за бесплатной медпомощью»,— поясняет директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович. Тем более что дефицит терапевтов и педиатров не ощущается в государственных клиниках так же остро, как в случае с врачами узких специальностей, подчеркивает эксперт.

В марте резко вырос спрос на лазерную коррекцию зрения (на 50%) и стоматологию (на 30%), отмечает директор по стратегическому направлению «Меди» Максим Шадрин. Он объясняет тенденцию тем, что пациенты «в первую очередь стали вкладывать средства в материалоемкие услуги». В «Медси» не повышали цены на прием врача и большинство услуг инструментальной диагностики, но скорректировали стоимость ряда услуг из-за изменения цен на импортные материалы, уточняет Алла Канунникова. В «Меди» подняли цены на все услуги на 10% в конце марта и до 15% на наиболее материалоемкие услуги из-за роста закупочных цен у поставщиков.

Лариса Попович ожидает стабилизации спроса на платные медуслуги к осени. Она допускает небольшое увеличение потока пациентов из-за высокой нереализованной потребности в медпомощи в острый период пандемии COVID-19.

Полина Гриценко