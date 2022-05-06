Россияне поднимаются в паническую атаку

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Психологи и психиатры предупреждают о росте психологических проблем у населения РФ на фоне общей нестабильности в мире. Увеличилось число обращений за профильной медпомощью, участились жалобы на острую и затяжную реакцию на стресс, повышенную тревожность, а также панические атаки. И если люди со здоровой психикой уже адаптировались к плохим новостям, то предрасположенные к тревожным расстройствам рискуют всерьез стать пациентами психиатров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По данным руководителя Центра психологической коррекции заболеваний клинической больницы МЕДСИ Сергея Позднякова, в последние три месяца отмечается устойчивый рост числа обращений с тревожными расстройствами. Так, по данным клиники, в январе, феврале и марте 2022 года зафиксировано на 25,9% больше пациентов с жалобами на тревогу и страх, чем в этот же период год назад. Причем в феврале прирост составил 15,2%, а в марте — 21,4%

Психолог, системный семейный терапевт Екатерина Козейкина добавляет, что в последние несколько месяцев наблюдается рост обращений за психологической помощью. По ее словам, на фоне происходящих событий люди стали чаще обращаться с жалобами на острую и затяжную реакцию на стресс, повышенную тревожность (около 80% клиентов), различные проявления тревожных расстройств (60%), а также панические атаки (40%). Кроме того, у части из них отмечаются депрессивные состояния (около 40%). «Это связано с общей нестабильностью в мире и надвигающимся экономическим кризисом. Люди переживают из-за возможной потери работы. Стало практически невозможно строить долгосрочные планы, из-за этого теряется ощущение стабильности. Речь идет об утрате прежнего образа жизни, что может вызвать тревогу и даже депрессию. Сейчас многие говорят об отсутствии ощущения безопасности и чувстве безысходности»,— рассказывает госпожа Козейкина. В то же время, добавляет психолог, стало меньше запросов, связанных с отношениями с партнером, семьей и личным развитием. Некоторые даже решили прекратить терапию, поскольку их первоначальные запросы потеряли актуальность в нынешнем контексте.

В начале марта “Ъ” рассказывал, что психологическая служба «Ясное утро», поддерживающая онкобольных, перешла «в кризисный режим работы» и круглосуточно принимает обращения, связанные с ситуацией в Донбассе и военной операцией на территории Украины. Звонившие жаловались на постоянную тревогу, утраченное чувство безопасности («будто выбили почву из-под ног»), беспомощность, гнев, страх и чувство вины. По словам директора службы Ольги Гольдман, сейчас таких запросов практически нет: «За два месяца люди адаптировались, нашли ответы на эти вопросы, но тревожный фон никуда не делся, просто фокус сместился на то, что происходит у каждого человека по отдельности». Госпожа Гольдман подчеркивает, что обострились все «вялотекущие проблемы», с которыми раньше люди справлялись самостоятельно. Ключевую группу подопечных «Ясного утра» — людей с онкологическими проблемами — снова волнуют вопросы о том, как получить лечение. Усилился страх не найти нужные препараты из-за возможного дефицита, вызванного санкциями. Появились, по словам Ольги Гольдман, обращения от переселенцев, которые находятся на территории России без медицинской помощи и не знают, как ее получить.

Ольга Гольдман отмечает, что последствия психологических проблем имеют отложенный характер. «Когда человек находится в кризисе, он мобилизуется, отбрасывает все дополнительные размышления, выживает. И только после того, как обеспечены минимальные потребности, он начинает анализировать, рефлексировать, ужасаться тому, что с ним произошло. Все это шлейфом будет тянуться еще очень долго»,— говорит психолог. По ее словам, в будущем мы можем получить еще большее число психических расстройств, клинических депрессий, посттравматических стрессовых расстройств — состояний, при которых нужна помощь психиатра.

По наблюдениям главного врача центра психиатрии, неврологии и наркологии «Роса» Вячеслава Филашихина, число пациентов с тревожными расстройствами растет уже несколько лет. Эксперты спорят о причине такого явления: либо психиатры и психологи стали чаще выявлять проблемные состояния, либо тревожные расстройства становятся более распространенными. «Жалоб на "человеческую" тревогу я вижу больше со стороны родственников своих пациентов. Если год назад их нужно было успокаивать по поводу состояния близкого человека, то сейчас они рассказывают о собственных переживаниях, спрашивают, как быть дальше, не перестанем ли мы работать, не закончатся ли лекарства»,— рассказывает господин Филашихин. Он отмечает, что переживание — здоровая реакция психики на травмирующую ситуацию. По его словам, со временем человек со здоровой психикой должен привыкнуть к тревожному фону: «Если хороших новостей не будет или будут добавляться плохие, здоровый человек и к этому приспособится. Но у людей со слабыми местами в нервной системе или скрытыми психическими расстройствами затянувшийся стресс должен запустить депрессии, панические атаки, неврозы, и здесь потребуется врач-психиатр».

Ольга Гольдман обращает внимание на другую проблему: психиатрия в России сильно стигматизирована, и граждане неохотно обращаются за помощью. По ее мнению, это значит, что у нас будет еще больше нелеченых людей без медикаментозной поддержки, а это, в свою очередь, приведет к росту агрессии в обществе: «Это ударит по семьям, по людям, которые находятся в наиболее уязвимом положении».

Сергей Поздняков соглашается, что нынешний и возможный в будущем рост психических расстройств связан и с общей ситуаций в мире, экономической и политической, и с личными проблемами пациентов, и с информацией, которую они получают в СМИ. Однако, по его словам, тревожные расстройства, в частности панические атаки, чаще всего развиваются у людей, к ним предрасположенным. Фоном для развития такой проблемы является определенный тип нервной системы — подвижный, лабильный и тревожный. «Без ситуации длительного хронического стресса эти особенности можно расценивать просто как черты характера, а при стрессовой ситуации они переходят в ранг клинически значимых,— продолжает Сергей Поздняков.— И если на начальном этапе развития заболевания человек может связать возникновение панической атаки с серьезной стрессовой ситуацией, то на более поздних стадиях паническую атаку может запустить шум ветра или скрип открывающейся двери». Господин Позняков подчеркивает, что такие приступы характеризуются разнообразием симптомов и сопровождаются массой физических проявлений, которые совсем не напоминают какие-либо психические нарушения (нехватка воздуха, головокружение, подъем артериального давления, тошнота, ощущение онемения, похолодания или покалывания в пальцах рук и ног). Именно поэтому крайне редко люди с паническими атаками попадают к врачу-психиатру сразу. При этом Сергей Поздняков подчеркивает важность обращения за профильной помощью: «Если разумно построить систему лечения и реабилитации пациента с тревожным расстройством, то на многие годы можно вернуть ему и его родным и близким спокойную жизнь и ее высокое качество».

Наталья Костарнова