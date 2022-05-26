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Коммерсантъ FM
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Англия наступает на испанских грандов

В списке самых дорогих футбольных клубов Европы десять мест заняли английские команды

Мадридский «Реал» сохранил статус самого дорогого футбольного клуба Европы, следует из традиционного, уже седьмого по счету исследования «Football Clubs’ Valuation: The European Elite», проводимого KPMG. Королевский клуб был оценен в €3,18 млрд и стал единственным, преодолевшим отметку в €3 млрд по итогам сезона-2020/21. Второе и третье места заняли «Манчестер Юнайтед» и «Барселона». Суммарная оценка 32 клубов, попавших в список, все еще не дотягивает до отметок, достигнутых по итогам последнего доковидного сезона 2019/20 года, но тенденция к восстановлению более чем очевидная.

Фото: Manu Fernandez / AP

Фото: Manu Fernandez / AP

В четверг KPMG обнародовала данные ежегодного исследования (проводится в седьмой раз) «Football Clubs’ Valuation: The European Elite», в котором 32 европейских футбольных клуба оцениваются по их стоимости. В отчете отмечены критерии, которым команда должна одновременно соответствовать для попадания в рейтинг (помимо доступности ее финансовой отчетности). Первый — присутствие клуба в топ-50 по уровню доходов, второй — присутствие в топ-50 клубного рейтинга Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA). Если по одному из вышеозначенных критериев клуб не проходит, то во внимание может быть принят еще один параметр: присутствие клуба в топ-30 в Европе по количеству подписчиков в социальных сетях. Какое отношение это имеет к оценке стоимости клуба как предприятия, в отчете KPMG не поясняется.

Итоги исследования KPMG трудно назвать сенсационными. Рейтинг в четвертый раз подряд возглавил «Реал». Мадридский клуб оценен в €3,18 млрд. Это единственная команда, сумевшая в текущем рейтинге преодолеть отметку в €3 млрд. Два других представителя топ-3 — «Манчестер Юнайтед» и «Барселона» — отметились показателями в €2,88 млрд и €2,81 млрд. На четвертом месте «Бавария» — €2,75 млрд. Тут стоит отметить выдающуюся устойчивость топ-3 рейтинга к изменению ситуации в футбольной индустрии. На протяжении всей его истории в первой тройке оставались именно «Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Барселона». Исключение составил 2019 год, когда на подиум ненадолго пробилась «Бавария».

Суммарная оценка стоимости клубов, попавших в рейтинг, составила €37 млрд.

Надо сказать, что этот показатель неизменно рос начиная с 2016 года (тогда была опубликована первая редакция отчета KPMG). В 2016-м 32 топ-клуба Европы были оценены в €26,3 млрд. В 2020-м был достигнут наивысший показатель — €39,7 млрд. Затем случилось обусловленное пандемией коронавируса снижение — до отметки в €33,6 млрд. Как видно, европейский клубный футбол, еще не до конца избавившийся от последствий пандемии, идет все же на поправку.

Стоит также обратить внимание на то, клубы каких стран попали в рейтинг. Десять из них, или 42% от всех, представляют Англию. Это на два клуба больше, чем год назад. На втором месте по масштабу представительства идет Италия — семь клубов, на третьем Испания — шесть команд. Английская премьер-лига (АПЛ) лидирует и по такому показателю, как средняя оценка стоимости клуба, представленного в рейтинге. У АПЛ (10 команд) она составляет €1,542 млрд, у Германии (3) — €1,468 млрд. У Испании (6) — €1,385 млрд, Франции (2) — €1,249 млрд, Италии (7) — €689 млн. Отметим, что последняя цифра демонстрирует некоторую условность оценок, представленных авторами исследования. Ведь, скажем, «Милан» сейчас пребывает в стадии смены собственника, и его стоимость явно превысит €1 млрд.

Александр Петров

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