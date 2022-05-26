Англия наступает на испанских грандов

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Мадридский «Реал» сохранил статус самого дорогого футбольного клуба Европы, следует из традиционного, уже седьмого по счету исследования «Football Clubs’ Valuation: The European Elite», проводимого KPMG. Королевский клуб был оценен в €3,18 млрд и стал единственным, преодолевшим отметку в €3 млрд по итогам сезона-2020/21. Второе и третье места заняли «Манчестер Юнайтед» и «Барселона». Суммарная оценка 32 клубов, попавших в список, все еще не дотягивает до отметок, достигнутых по итогам последнего доковидного сезона 2019/20 года, но тенденция к восстановлению более чем очевидная.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Manu Fernandez / AP Фото: Manu Fernandez / AP

В четверг KPMG обнародовала данные ежегодного исследования (проводится в седьмой раз) «Football Clubs’ Valuation: The European Elite», в котором 32 европейских футбольных клуба оцениваются по их стоимости. В отчете отмечены критерии, которым команда должна одновременно соответствовать для попадания в рейтинг (помимо доступности ее финансовой отчетности). Первый — присутствие клуба в топ-50 по уровню доходов, второй — присутствие в топ-50 клубного рейтинга Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA). Если по одному из вышеозначенных критериев клуб не проходит, то во внимание может быть принят еще один параметр: присутствие клуба в топ-30 в Европе по количеству подписчиков в социальных сетях. Какое отношение это имеет к оценке стоимости клуба как предприятия, в отчете KPMG не поясняется.

Итоги исследования KPMG трудно назвать сенсационными. Рейтинг в четвертый раз подряд возглавил «Реал». Мадридский клуб оценен в €3,18 млрд. Это единственная команда, сумевшая в текущем рейтинге преодолеть отметку в €3 млрд. Два других представителя топ-3 — «Манчестер Юнайтед» и «Барселона» — отметились показателями в €2,88 млрд и €2,81 млрд. На четвертом месте «Бавария» — €2,75 млрд. Тут стоит отметить выдающуюся устойчивость топ-3 рейтинга к изменению ситуации в футбольной индустрии. На протяжении всей его истории в первой тройке оставались именно «Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Барселона». Исключение составил 2019 год, когда на подиум ненадолго пробилась «Бавария».

Суммарная оценка стоимости клубов, попавших в рейтинг, составила €37 млрд.

Надо сказать, что этот показатель неизменно рос начиная с 2016 года (тогда была опубликована первая редакция отчета KPMG). В 2016-м 32 топ-клуба Европы были оценены в €26,3 млрд. В 2020-м был достигнут наивысший показатель — €39,7 млрд. Затем случилось обусловленное пандемией коронавируса снижение — до отметки в €33,6 млрд. Как видно, европейский клубный футбол, еще не до конца избавившийся от последствий пандемии, идет все же на поправку.

Стоит также обратить внимание на то, клубы каких стран попали в рейтинг. Десять из них, или 42% от всех, представляют Англию. Это на два клуба больше, чем год назад. На втором месте по масштабу представительства идет Италия — семь клубов, на третьем Испания — шесть команд. Английская премьер-лига (АПЛ) лидирует и по такому показателю, как средняя оценка стоимости клуба, представленного в рейтинге. У АПЛ (10 команд) она составляет €1,542 млрд, у Германии (3) — €1,468 млрд. У Испании (6) — €1,385 млрд, Франции (2) — €1,249 млрд, Италии (7) — €689 млн. Отметим, что последняя цифра демонстрирует некоторую условность оценок, представленных авторами исследования. Ведь, скажем, «Милан» сейчас пребывает в стадии смены собственника, и его стоимость явно превысит €1 млрд.

Александр Петров