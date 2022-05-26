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Коммерсантъ FM
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Потребительский оптимизм прирастает верой в будущее

Мониторинг экономики домохозяйств

Согласно данным фонда «Общественное мнение» (ФОМ) и Банка России, индекс потребительских настроений граждан в мае к апрелю вырос на 16 пунктов, до 88,9 пункта, оставаясь заметно ниже уровня положительных значений (см. график). Основной причиной роста показателя стало ожидаемое гражданами улучшение материального благосостояния в среднесрочной перспективе. В мае уже 19% респондентов посчитали, что это с ними произойдет, против 13% в марте. Эта составляющая общего индикатора за май выросла на 1,5 пункта, до 104,7 пункта — максимума с середины 2018 года.

Индекс текущего состояния, учитывающий оценки изменения материального положения за год, а также благоприятности момента для совершения крупных покупок, в мае вырос на 1,6 пункта к апрелю (после сильного снижения в прошлом месяце) и составил 65,1 пункта — вблизи минимальных с весны 2016 года значений. Доля заявивших об ухудшении своего положения продолжила расти и достигла 40% — максимума с начала 2020 года.

По данным опроса, все больше граждан для адаптации к новым условиям выбирали экономию на качестве потребления, снижали его или использовали сбережения. При этом в мае после снижения в марте—апреле подросла доля тех, кто реализовывал отложенный спрос на ремонт, лечение, технику и образование, на фоне снижения банковского кредитования граждан. Необеспеченное потребительское кредитование сжимается второй месяц подряд (в апреле, по предварительным данным ЦБ, сокращение составило 1,8%, в марте — 1,9%). О сжатии потребления свидетельствуют и данные «Ромир» о динамике средних недельных номинальных расходов граждан. С 16 по 22 мая в годовом выражении они выросли на 9,7% при годовой инфляции в 17,51% с 14 по 20 мая.

В ЦБ отмечают и продолжающийся рост склонности респондентов к сберегательному поведению. В мае доля граждан, предпочитающих откладывать, а не тратить свободные деньги, увеличилась до 53% (на 2,3 пункта к апрелю) — до максимума с марта 2021 года. После апрельского снижения выросла доля респондентов, предпочитающих хранить сбережения в наличных. Она составила 35,5% (плюс 1,9 пункта к апрелю). Вероятно, это деньги на отложенный спрос или покупку валюты и они являются частью госвыплат на детей в возрасте 8–17 лет.

Алексей Шаповалов

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