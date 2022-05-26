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Коммерсантъ FM
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Прокуроры подключаются к сетям

Контроль блокировок запрещенных ресурсов будет усилен

Для внеплановых проверок региональных операторов связи Роскомнадзор начал привлекать Генпрокуратуру. Речь идет о контроле блокировки запрещенных в России соцсетей, СМИ и установке оборудования для фильтрации трафика. Проверки проводятся вопреки мораторию правительства, введенному до конца года. Под них рискуют попасть все компании с лицензией на оказание услуг связи, а при выявлении грубых нарушений возможно возбуждение уголовных дел, говорят юристы.

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с документами, направленными Роскомнадзором в мае региональным операторам связи о проведении внеплановых проверок. В частности, ведомство прикладывает к уведомлению обоснование для проведения проверки от 5 мая. Из него следует, что, несмотря на мораторий, запрещающий плановые проверки бизнеса до конца года, введенный 10 марта премьером Михаилом Мишустиным, по поручению вице-премьера Дмитрия Чернышенко от 22 апреля их проведение в отношении операторов связи обосновано.

В план мероприятий входит проверка обеспечения блокировки запрещенных в России ресурсов и соцсетей, установки технических средств противодействия угрозам (ТСПУ) по закону «о суверенном рунете» и эксплуатации аппаратного агента АС «Ревизор» (комплекс для мониторинга доступа к сайтам из реестра запрещенной информации).

С начала военных действий на Украине Роскомнадзор заблокировал сайты более 30 СМИ, а также Twitter, Facebook и Instagram (владеющая ими Meta признана в России экстремистской и запрещена). Спустя десять дней после начала блокировки запрещенных соцсетей трафик на них в сетях крупных операторов связи упал более чем на 70%, говорили источники “Ъ”, но порядка 30% трафика сохранялось благодаря VPN-сервисам.

В Роскомнадзоре “Ъ” объясняют проверки тем, что многократно возросло количество компьютерных атак на российскую информационную инфраструктуру: «В связи с этим необходимо безусловное выполнение операторами предъявляемых к их работе требований».

В Генпрокуратуре и аппарате Дмитрия Чернышенко не ответили на запросы “Ъ”.

Российские операторы еще в марте получили письма от Главного радиочастотного центра (ГРЧЦ, подконтрольный Роскомнадзору центр) с требованием «срочно провести проверку блокировки интернет-ресурсов» (см. “Ъ” от 29 марта). По словам собеседников “Ъ” на рынке, многие компании отказали, ссылаясь на то, что у ГКРЧ нет таких полномочий, и на мораторий от 10 марта.

Госдума одобрила законопроекты о внесудебной блокировке СМИ и внешнем управлении ушедшими из РФ компаниями

Чтобы усилить контроль за блокировкой запрещенных ресурсов, Роскомнадзор апеллирует к поручению правительства, а также в некоторых случаях обращается в Генпрокуратуру, говорят операторы. «На одну из таких проверок пришло сразу несколько представителей обоих ведомств, они подключались к Wi-Fi-роутеру оператора и пытались установить мобильные приложения, блокируемые в России, а также запустить их через разные браузеры»,— рассказал представитель регионального игрока. Собеседник “Ъ” в федеральном операторе подтвердил, что с мая проверки начали ужесточать. От официальных комментариев в МТС, «МегаФоне» и «Вымпелкоме» отказались.

Риски для операторов от внеплановых проверок в первую очередь состоят в получении штрафов, которые могут достигать 800 тыс. руб. за недобросовестную блокировку запрещенных ресурсов, объясняет гендиректор консалтинговой компании «ОрдерКом» Дмитрий Галушко:

«С учетом того, что на региональном уровне прокуратура сотрудничает с Роскомнадзором, при поручении заместителя председателя правительства в текущих условиях проверки реально организовать в массовом порядке, задействовав всех, у кого есть лицензия на оказание телематических услуг».

По данным Tadviser, к концу 2021 года в России насчитывалось порядка 5,3 тыс. операторов связи.

Полномочия у прокуратуры в части осуществления разного рода проверок достаточно широкие, подчеркивает управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт: «По сути, проверка может быть инициирована просто при условии, что органам прокуратуры стало известно о признаках наличия нарушения». Прокуроры могут участвовать в проверках с самыми разными надзорными органами, добавляет юрист. Он допускает, что их участие может привести к возбуждению уголовных дел в случае выявления грубых нарушений.

Татьяна Исакова

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