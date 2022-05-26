«Зенит» купил билет в Москву

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«Зенит» выиграл у ЦСКА третий матч финальной серии play-off Единой лиги ВТБ — 93:79. Таким образом, петербуржцы сократили отставание в серии до четырех побед — 1:2. Четвертый матч противостояния состоится 27 мая. Затем команды вернутся в Москву.

Финальная серия ЦСКА—«Зенит» должна была стать украшением сезона Единой лиги ВТБ с самого первого ее матча. Сезона трудного, сопряженного с рядом лишений, вызванных массовым отъездом иностранных игроков. Сезона, по ходу которого главным тренерам армейцев и петербуржцев Димитрису Итудису и Хави Паскуалю приходилось в экстренном порядке решать непривычные вопросы. Например, затыкать дыры в составе, возникающие по причинам, далеким от спортивных. Это умение присуще не от хорошей жизни скорее тренерам клубов второго-третьего эшелонов. Но и Итудис, и Паскуаль, казалось, если брать в расчет то, как обе команды прошли концовку «регулярки» и первые два раунда play-off, освоили его в полной мере.

Однако в первых двух матчах финала, как выяснилось, гроссмейстерские ходы делал только Итудис. Болельщики «Зенита» могут долго разбирать по косточкам первые два московских матча серии, сетовать на то, что не пошла игра у Джордана Мики, что не попадал Билли Бэрон, что почти незаметен был Алекс Пойтресс, что выбивался из командного взаимодействия Джордан Лойд. Но все это никак не отменяет одного: ЦСКА в московских играх был сильнее. Безоговорочно. Настолько, что за 80 минут чистого игрового времени «Зенит» лидировал, может быть, минут пять.

Переезд в Санкт-Петербург должен был дать финальной серии некий рестарт. Защитник «Зенита» Виталий Фридзон, выдав перед третьим матчем дежурные фразы из серии «надо играть лучше», сказал и вполне небанальную вещь. Он отметил, что «Зениту» нельзя больше позволять ЦСКА играть так же спокойно, как в Москве. Очень точное замечание: именно спокойствие, с которым ЦСКА вел московские матчи, и было ключом к его успеху.

Лишить ЦСКА спокойствия, когда у армейцев в свои лучшие времена вернулся Алексей Швед, когда у них несокрушимой башней под кольцами стоит Никола Милутинов, когда Уилл Клайберн вдохновенно работает в роли свободного художника, а есть еще Каспер Уэйр, так и норовящий убить кольцо снайперским выстрелом, было вроде бы удивительно непросто. Но «Зенит» с задачей справился, причем весьма убедительно. Почему нельзя было играть хотя бы примерно так же в Москве, вопрос к Хави Паскуалю.

Как бы то ни было, а уже к концу второй десятиминутки отрыв хозяев после дальнего броска Бэрона достиг 15 очков (хотя вовсе не американский защитник был главным добытчиком «Зенита» — куда более эффективным был Сергей Карасев, реализовавший четыре из пяти дальних попыток). Гости, конечно же, постарались ответить, даже чуть урезали отставание. Но все равно «минус 9» к большому перерыву не сулили им ничего хорошего. Армейцы попытались снова включить приносивший им удачу в первых двух матчах режим игры через Милутинова, но и эта схема срабатывала через раз. Во многом из-за того, что у «Зенита» Джордан Мики, откровенно слабо начавший серию, все-таки вспомнил, что игра в обороне является одним из его козырей (не зря же его признали лучшим защищающимся игроком в сезоне), и уже не давал сербу безобразничать под кольцом. При этом форвард еще и забивать успевал больше других в своей команде: на его счету 23 очка, и это лучший показатель в матче. И уже к середине финальной десятиминутки, когда отрыв «Зенита» снова перевалил за отметку в 15 очков, стало понятно, что выяснение отношений в финале затянется.

«Зенит» победил со счетом 93:79. Счет в серии до четырех побед стал 2:1 в пользу ЦСКА. Четвертый матч состоится 27 мая в Санкт-Петербурге. 30 мая команды снова сыграют в Москве.

Александр Петров