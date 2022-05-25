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816 миллиардов рублей составил общий объем предоставленных субъектам малого и среднего бизнеса кредитов в марте 2022 года, сообщил Банк России. К февралю 2022 года этот показатель снизился на 15,4%, к марту 2021 года — на 6,8%. В марте было выдано 171,4 тыс. кредитов — это на 14,9% меньше, чем месяцем ранее, но на 20,1% больше, чем годом ранее (то есть средний заем стал меньше). Снижение объема кредитования произошло на фоне повышения ЦБ в конце февраля ключевой ставки до рекордных 20% в условиях международных санкций. При этом в марте регулятор запустил программу льготных кредитов для МСП (ставка для малого бизнеса не более 15% годовых, для среднего — не более 13,5% годовых).