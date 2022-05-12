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Коммерсантъ FM
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Смартфоны новых реалий

Китайский Realme потеснил Apple по продажам в России

Продажи смартфонов на российском рынке в апреле снизились, по данным ритейлеров, на 30%. При этом предпочтения пользователей сместились в сторону бюджетных моделей, в первую очередь китайских: в тройку лидеров вошел бренд Realme, вытеснив Apple на четвертое место. Китайская компания продолжает поставки в Россию и даже первой после начала военных действий на Украине планирует в ближайшее время анонс нового устройства. В целом рынок, по мнению аналитиков, вряд ли вернется к росту. Но поставки будут постепенно восстанавливаться, что приведет к определенному снижению цен.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Рынок смартфонов в РФ сократился в апреле год к году на 30% в штуках и деньгах, рассказали “Ъ” в МТС. При этом, по данным аналитиков компании, в апреле в тройку лидеров по продажам в штуках вошел бренд Realme (принадлежит китайской BBK Electronics, которая также владеет брендами Oppo и Vivo) с долей 11,2%. Первое место сохранил Samsung (26% рынка в штуках), второе — Xiaomi (20%). Apple переместилась на четвертое место с долей 10,3%, а пятое занял Honor (5,7%). По данным «М.Видео—Эльдорадо», в апреле «наблюдалось снижение продаж смартфонов, а спросом пользовались недорогие модели». В МТС уточнили, что средняя стоимость купленного гаджета в апреле осталась на уровне 2021 года — 24 тыс. руб.

В «Связном» подтверждают, что в апреле доля Realme на рынке смартфонов в России выросла с 4% годом ранее до 11% в штуках и с 2% до 7% в деньгах, доля Apple снизилась с 16% до 10% по количеству и с 44% до 31% в выручке. В розничной сети «МегаФона» Realme еще в марте занял третье место от общих продаж смартфонов в штуках, сообщил директор по продажам компании Давид Борзилов.

В целом продажи смартфонов в стране и в штуках, и в деньгах в апреле упали на 30%, это связано со снижением спроса на технику на фоне желания граждан придержать накопления, отмечает вице-президент по закупкам и развитию «Связного» Михаил Догадин. Также, уточняет топ-менеджер, негативно сказываются «общая экономическая обстановка и проблемы с логистикой».

Поставки устройств при этом продолжаются и идут достаточно регулярно, но, «конечно, не в тех объемах, что в прошлые годы», говорит бизнес-аналитик «Марвел-Дистрибуции» Антон Фомин: «Дистрибуторы ведут закупки максимально аккуратно, чтобы в случае скачка курса рубля вниз и его стабилизации на этом уровне не остаться с превалирующе дорогим товаром на складе».

По словам источника “Ъ” в одном из ритейлеров, хуже всего ситуация с наличием на складах iPhone: «При текущем спросе их хватит на два-три месяца». Поставки смартфонов Xiaomi и Realme, по его словам, действительно сохраняются: «Из-за проблем с логистикой объемы меньше, чем до 24 февраля, но их достаточно, чтобы удовлетворить текущий спрос». На полках магазинов и интернете все еще присутствует достаточно широкий ассортимент iPhone прошлых поколений, добавили в «М.Видео—Эльдорадо». В начале марта Apple остановила продажи своей техники в России из-за военных действий на Украине (см. “Ъ” от 2 марта).

Поставки смартфонов в РФ в апреле были весьма невелики и составили «десятки тысяч устройств», утверждает аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин: «Вендоры бояться вторичных санкций (США могут наложить ограничения на компании, которые осуществляют трансакции с подсанкционными компаниями или странами.— “Ъ”) и не ввозят больших партий». По его оценкам, в апреле рынок упал вдвое. В то же время Realme не боится вторичных санкций и поэтому ввозит «полноценные по объему партии», уточняет эксперт: «Кроме Realme довольно активно ввозит устройства и также китайский Xiaomi». По мнению Эльдара Муртазина, рост продаж смартфонов в России в ближайшее время вряд ли возможен: «Но с увеличением поставок ассортимент будет больше, а цены могут показать некоторое снижение».

Аналитик TelecomDaily Илья Шатилин считает, что Realme способен занять заметную долю рынка благодаря активным распродажам и маркетингу: «Бренд, подобно Xiaomi и Huawei, формирует свою экосистему продуктов». Илья Шатилин отметил, что другие вендоры сократили поставки смартфонов и заморозили маркетинговую активность. При этом, добавил он, Realme единственный, который на днях планирует анонс нового смартфона на российском рынке. Это произойдет впервые после начала военных действий на Украине.

Анастасия Гаврилюк

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